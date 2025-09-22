Equinoccio de otoño 2025 en México: la hora exacta y todo lo que debes saber para recibir la nueva estación (Vladimir Cosic)

Este 22 de septiembre de 2025 el calendario nos regala un momento especial: el equinoccio de otoño. En México, el gran momento ocurrirá exactamente a las 12:19 horas (hora del centro del país), según especialistas de la UNAM y del Instituto de Astronomía.

El fenómeno sucede porque el sol cruza el ecuador celeste, marcando el inicio oficial de la nueva estación en el hemisferio norte, mientras que en el sur arranca la primavera.

¿Qué es un equinoccio y por qué ocurre?

El término equinoccio proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”. En este punto del año, la luz solar se distribuye casi de forma equitativa entre ambos hemisferios.

Esto ocurre dos veces al año:

En marzo (equinoccio de primavera).

En septiembre (equinoccio de otoño).

Es un recordatorio perfecto de que la naturaleza se mueve en ciclos, y cada estación nos regala cambios en el clima, la agricultura y hasta en el estado de ánimo.

El otoño en México: más que hojas cayendo

Aunque solemos asociar el otoño con paisajes llenos de hojas secas y colores dorados, en México tiene matices únicos:

Noches más frescas y mañanas templadas.

y mañanas templadas. Mayor claridad en el cielo nocturno , ideal para observar estrellas.

, ideal para observar estrellas. Preparativos para celebraciones como el Día de Muertos, con suerte, ya sin lluvia.

Además, durante esta temporada se pueden observar constelaciones emblemáticas como Pegaso y Andrómeda, un regalo para los amantes de la astronomía.

Rituales y tradiciones para el equinoccio de otoño

El equinoccio no solo es un fenómeno astronómico, también tiene un fuerte vínculo cultural y espiritual. En distintos puntos de México, miles de personas se reúnen para “recargar energía” y agradecer los ciclos cumplidos. Algunos rituales comunes son:

Lugares sagrados en México

Teotihuacán, Estado de México : los visitantes levantan los brazos al Sol frente a la Pirámide del Sol.

: los visitantes levantan los brazos al Sol frente a la Pirámide del Sol. Chichén Itzá, Yucatán : el famoso descenso de la “serpiente emplumada” en la Pirámide de Kukulkán.

: el famoso descenso de la “serpiente emplumada” en la Pirámide de Kukulkán. Monte Albán, Oaxaca: un sitio donde el equinoccio se vincula con los antiguos calendarios zapotecas.

Prácticas personales

Meditación y respiraciones conscientes.

Caminatas en la naturaleza para conectar con el cambio de estación.

Encendido de velas y ofrendas simbólicas para atraer equilibrio.

Lo que nos espera este otoño 2025

El otoño suele traer consigo temperaturas más frescas, lluvias en algunas regiones y cielos despejados en otras. Es el preámbulo del invierno y, sin duda, una invitación a reflexionar, soltar lo que ya no necesitamos y abrir espacio a lo nuevo.

Así que ya lo sabes: este 22 de septiembre a las 12:19 horas prepárate para darle la bienvenida a una estación que combina magia, ciencia y cultura.