Estos son los colores que dominarán el otoño-invierno 2025/2026: guía básica para vestir con estilo y personalidad

¿Tu look necesita renovarse con más personalidad? La temporada otoño-invierno 2025/2026 viene con una paleta de color que mezcla clásicos con algunos detalles sorpresa. Desde tonos neutros hasta destellos metalizados, estas son las claves que debes tener en cuenta para armar outfits que sobresalgan.
¿Por qué es importante elegir bien tus colores esta temporada?
Cada color transmite emociones, tiene un efecto visual distinto sobre tu piel y puede elevar o apagar un outfit. No se trata de seguir tendencias y tener que gastar demás cada temporada, todo gira en lograr adaptar esas tendencias a tu estilo y darle ese toque único que te caracteriza.
Aquí es donde entran los nuevos colores, tanto los “favoritos de la pasarela”, como los que más te ayuden a destacar: combinan con casi todo, pero también tienen carácter.
Los tonos que debes tener en el radar
Estos son los colores en tendencia para otoño-invierno 2025/2026 que más se repiten en las pasarelas internacionales y que ya se están haciendo presentes en las tiendas.
- Tonos tierra:el café ya no es un neutro. Esta temporada lo verás en abrigos, vestidos y prendas clave que antes ocupaba el negro.
- Colores vivos: el morado, el naranja y el fucsia regresan con fuerza para romper con los tonos apagados. Colores particularmente característicos del Día de Muertos en México.
- Rosa pastel: un giro romántico entre la oscuridad y los tonos vibrantes anteriores. Ideal para mezclas suaves.
- Rojo profundo: elegancia, audacia y presencia. Úsalo en prendas dominantes o detalles puntuales como bolsas y zapatos que marquen diferencia.
- Mostaza: calidez y optimismo: perfecto para abrigos llamativos y prendas que sobresalgan.
- Verde musgo: un tono que camina entre el neutro y lo vibrante, ideal para combinar de forma moderna.
- Borgoña: cálido, intenso y sofisticado; lo verás en prendas oversize y piezas estructuradas.
- Metalizados (plata, dorado, tornasol): no los uses solo para fiestas. Esta temporada buscan infiltrarse en prendas del día a día.
- Azul (en todas sus versiones): Del azul profundo al más claro, este color aporta calma y elegancia combinable con casi todo.
Tips para combinarlos como experto
1. Usa un neutro base + un acento llamativo
Ej: Usa un abrigo café con algún accesorio en mostaza o un toque de morado para balancear suavemente.
2. Tonalidades de la misma familia
Combina rosa con borgoña, o diferentes azules entre sí. Así lograrás un look armonioso pero con textura.
3. Metalizados como detalle, no centro
Si te animas con una blusa plateada o pantalón dorado, que el resto del outfit sea neutro (café, verde musgo o azul) para no saturar.
4. Atrévete a probar
Ej: un total look en verde musgo o un vestido borgoña + botas rojas o naranjas: arriesgado, sí; memorable, también.
Este otoño-invierno 2025/2026 no se trata de ocultarse en negro, sino de jugar con una paleta rica en matices. Desde el café elegante hasta los colores vibrantes y los toques metalizados, tienes material para construir looks únicos. Recuerda que al final, lo que importa es que tu estilo brille con autenticidad.