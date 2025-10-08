Ofertón del INAPAM en CDMX: da 20% de descuento en este lujoso restaurante en la San Miguel Chapultepec

Hacienda Gobernadores Imagen de Google Maps cuando pones la dicción

En medio de la elegancia y el sabor francés que caracterizan a Montmartre Bistro, uno de los restaurantes más refinados de la colonia San Miguel Chapultepec, los adultos mayores ahora pueden disfrutar de una experiencia gourmet con un 20 por ciento de descuento al presentar su credencial del INAPAM.

Ubicado en Gobernador José Guadalupe Covarrubias 92-2, este bistró ha ganado popularidad por su ambiente sofisticado, su carta de vinos internacionales y sus platillos inspirados en la cocina francesa tradicional, con un toque contemporáneo que enamora a los paladares más exigentes.

El beneficio forma parte del programa de descuentos que impulsa el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el cual promueve la inclusión social y económica de las personas mayores en espacios donde los beneficios de este tipo son poco comunes, como los restaurantes de alta cocina.

Un veneficio elegante que disfrutan los adultos mayores

Montmartre Bistro es parte de los más de 6,000 establecimientos afiliados al programa del INAPAM en todo México. Sin embargo, destaca por ser uno de los pocos restaurantes de lujo que ofrecen este tipo de beneficio.

El descuento aplica directamente sobre el consumo total, presentando la credencial vigente del INAPAM, lo que permite a los adultos mayores disfrutar de una cena gourmet sin afectar su economía.

Entre los platillos más representativos del menú destacan el filete de res con salsa de vino tinto, el confit de pato, la sopa de cebolla gratinada y postres tradicionales como la crème brûlée o el fondant de chocolate, todo dentro de un ambiente que evoca los clásicos cafés parisinos.

Montmartre Bistro, restaurante dentro de la Hacienda Gobernadores imagen de la ubicación en Google Maps

Precios de referencia del menú del Montmartre Bistro

Algunos precios aproximados en pesos mexicanos, de acuerdo con plataformas como Uber Eats y Radio Fórmula.

La tabla de quesos y carnes frías tiene un precio aproximado de 180 pesos; ensalada Cabra cuesta 99 pesos al igual que el Pollo a la plancha; el precio de los paninis oscila entre los 89 pesos a los 189 pesos.

Es importante destacar que los precios pueden variar según la temporada, el tipo de servicio (salón o entrega a domicilio) o ajustes internos del restaurante.

Cómo se aplica el descuento INAPAM en el restaurante

El procedimiento es sencillo y transparente:

El cliente presenta su credencial vigente del INAPAM al pedir la cuenta (algunos lugares la solicitan al llegar o al ordenar).

al pedir la cuenta (algunos lugares la solicitan al llegar o al ordenar). El restaurante calcula el total del consumo completo (alimentos, bebidas no alcohólicas y postres, según aplique).

(alimentos, bebidas no alcohólicas y postres, según aplique). Se descuenta el 20% sobre el total de la cuenta antes de calcular la propina.

antes de calcular la propina. En el ticket, el descuento aparece reflejado con una línea como: “Descuento INAPAM 20 %: −$cantidad descontada”

Ejemplo práctico:

Si la cuenta total es de 800 MXN, el descuento sería de 160, quedando un total a pagar de $640 MXN.

La propina, en caso de darse, puede calcularse antes o después del descuento, según preferencia del cliente.

¿El descuento aplica también a vinos y bebidas alcohólicas?

Aunque Montmartre Bistro figura en el directorio de beneficios del INAPAM bajo la categoría “Alimentación”, ninguna fuente oficial ha confirmado si el descuento incluye vinos o bebidas alcohólicas.

Diversos medios —como Radio Fórmula y Animal Político— mencionan el beneficio, pero sin especificar ese detalle, y en muchos restaurantes las políticas excluyen bebidas con alcohol.