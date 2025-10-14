Rodeo Saltillo 2025: música, vino y tradición en la capital del norte

Rodeo Saltillo 2025 Saltillo, conocida también como “la ciudad más vaquera del país”, y sus jinetes se preparan para pasar a la historia y lograr permanecer esos 8 segundos sin tocar al toro

El gran rodeo de Coahuila — Saltillo se prepara para recibir uno de los eventos más esperados del año: el Rodeo Saltillo 2025, que se celebrará del 17 al 19 de octubre y que promete tres días de fiesta, música, gastronomía, vino y tradición vaquera.

El festival, que fue presentado oficialmente en Austin, Texas, busca fortalecer el vínculo entre Coahuila y el público texano, así como proyectar la identidad norteña y el potencial turístico de la región. Se espera una asistencia superior a 60 mil visitantes y una derrama económica cercana a los 100 millones de pesos, consolidando al evento como uno de los más importantes del norte del país.

En su escenario principal se presentarán artistas de primer nivel como William Beckmann, cantante texano que representa la nueva generación del country; La Arrolladora Banda El Limón, La Leyenda, El Duelo, Caballo Dorado y Poder del Norte, además de agrupaciones regionales que pondrán el toque local.

El alma del festival estará en la Arena 8 Segundos, donde se realizarán competencias de monta de toro, barriles y lazo con la participación de jinetes provenientes de Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos, en categorías que van del Rodeo de las Estrellas al Super Bull.

Al mismo tiempo, la Exposición Nacional Angus reunirá a más de 200 cabezas de ganado de 25 ganaderías, y el concurso Champion del Grill convocará a los mejores parrilleros del país en una batalla de asadores que ya se ha convertido en una tradición del evento.

La experiencia se complementará con el Wine Garden, un espacio que rendirá homenaje a la Ruta Vinos & Dinos, donde se podrán degustar los vinos de las principales casas vitivinícolas de Coahuila, entre ellas Casa Madero, la más antigua de América.

Con zonas gastronómicas, espectáculos ecuestres, un Pequeño Oeste para niños y actividades durante todo el día, el Rodeo Saltillo 2025 no solo celebrará la cultura vaquera, sino también el orgullo de una tierra que sabe recibir, compartir y celebrar.

Saltillo se alista, una vez más, para brillar con sombrero, botas y vino en mano.