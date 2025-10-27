Guía completa del Buen Fin: fechas, duración y ofertas de vuelos

El Buen Fin se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, convirtiéndose en una oportunidad única para aprovechar descuentos excepcionales en vuelos y planificar tus próximos viajes. Durante estos cuatro días, las aerolíneas mexicanas ofrecen promociones especiales que pueden representar ahorros significativos para los viajeros.

Si estás buscando ofertas de vuelos Buen Fin, este es el momento perfecto para reservar tus próximas aventuras.

Cuándo es el Buen Fin 2025 y cuánto dura

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, extendiendo su duración un día más respecto a la edición anterior. Esta modificación representa un cambio significativo en la tradición del evento, ya que desde su lanzamiento en 2011 se había celebrado regularmente durante el segundo fin de semana de noviembre, pero para su XV aniversario los organizadores decidieron adelantar el inicio al jueves.

El evento durará cinco días consecutivos, lo que significa más tiempo para comparar precios, evaluar opciones y aprovechar las promociones disponibles. El nuevo esquema permitirá que las compras coincidan con el puente laboral, ya que el día de asueto por la Revolución Mexicana se recorrerá al lunes 17 de noviembre.

La extensión del evento responde a la estrategia de aprovechar los días de descanso para incentivar el consumo y facilitar las compras en todo el país. Esta decisión también busca generar un mayor impacto económico y permitir que más familias puedan participar en las ofertas disponibles.

Cuándo inicia el Buen Fin y su duración completa

Este año, El Buen Fin inicia el viernes 13 de noviembre. La duración de cinco días consecutivos permite a los consumidores planificar sus compras con mayor flexibilidad, especialmente cuando se trata de decisiones importantes como la reserva de vuelos.

La época de rebajas va a tener una duración de cuatro días seguidos. Esta programación estratégica maximiza las oportunidades de compra para todos los mexicanos.

Ofertas Buen Fin en vuelos: las mejores promociones aéreas

Las aerolíneas mexicanas participan activamente en el Buen Fin, ofreciendo descuentos significativos en vuelos nacionales e internacionales. Las aerolíneas que operan en México también se suman a El Buen Fin. Se trata de una excelente oportunidad para comprar tu próximo viaje y ahorrarte varios pesos.

Vuelos nacionales por menos de 320 pesos e internacionales por menos de 500 son parte de lo que puedes encontrar en este Buen Fin. Estas tarifas promocionales representan ahorros sustanciales comparados con los precios regulares durante el resto del año.

Promociones especiales en vuelos domésticos

Los vuelos dentro de México suelen tener los descuentos más atractivos durante el Buen Fin. Las rutas populares entre ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún frecuentemente aparecen con tarifas promocionales que pueden incluir hasta 80% de descuento en ciertos casos.

Vuelos internacionales con facilidades de pago

Para destinos internacionales, las aerolíneas ofrecen no solo descuentos directos, sino también opciones de financiamiento atractivas.

Cuándo termina el Buen Fin: planifica tus compras

Los consumidores tienen hasta esa fecha para realizar compras con descuentos y aprovechar las promociones. Después de esta fecha, los comercios retomarán sus precios regulares y algunas promociones específicas concluirán.

Por esta razón, es fundamental planificar las compras de vuelos con anticipación y no dejar las decisiones para el último momento.

El horario de cierre puede variar ligeramente entre establecimientos, pero la mayoría de las tiendas físicas y en línea suelen mantener sus promociones activas durante todo su horario de apertura. Las plataformas digitales de aerolíneas generalmente mantienen sus ofertas disponibles las 24 horas durante los cuatro días del evento.

Consejos para aprovechar las ofertas de vuelos en el Buen Fin

Planificar con anticipación es clave para maximizar los beneficios del Buen Fin. Antes de que inicien las promociones, investiga los precios regulares de los destinos que te interesan para identificar verdaderas oportunidades de ahorro. Compara diferentes aerolíneas y considera factores como horarios, escalas y servicios incluidos.

Compara precios con anticipación: Revisa tarifas antes del Buen Fin para detectar verdaderas oportunidades. Vuela inteligente: Los vuelos en horarios matutinos o nocturnos, especialmente los martes y miércoles, suelen tener menor demanda y tarifas más accesibles. Esta estrategia te permitirá identificar las mejores ofertas cuando llegue el momento.

El Buen Fin representa una oportunidad excepcional para planificar tus viajes del próximo año con importantes ahorros. Con cinco días completos de promociones, tendrás tiempo suficiente para comparar opciones y tomar decisiones informadas sobre tus próximas aventuras.

La Gran Escapada: el complemento turístico del Buen Fin

El evento turístico paralelo “La Gran Escapada”, impulsado por la Secretaría de Turismo, se suma como la versión del Buen Fin enfocada 100% al turismo nacional. Esta iniciativa reúne a más de seis mil prestadores de servicios turísticos y busca incentivar viajes dentro de México.

La Gran Escapada es una estrategia que busca fortalecer el turismo nacional a través de descuentos en hospedaje, transporte y experiencias turísticas, facilidades de pagos y promociones. La estrategia se realizó del 30 de mayo al 1 de junio de 2025, complementando las ofertas del Buen Fin tradicional.

Con esta estrategia se alcanzó una derrama de 40 mil millones de pesos, resultado de las compras y reservas realizadas en viajes. El éxito de esta iniciativa demuestra el potencial del turismo nacional y la efectividad de las promociones coordinadas.

Recuerda que las mejores ofertas suelen agotarse rápidamente, especialmente en vuelos populares y fechas de alta demanda. Mantente atento a las promociones desde el primer minuto y aprovecha esta temporada única para hacer realidad tus planes de viaje. El Buen Fin no solo te permitirá ahorrar dinero, sino también acceder a destinos que quizás parecían fuera de tu presupuesto durante el resto del año.