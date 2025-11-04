La superluna más brillante y cercana del 2025 iluminará el cielo en noviembre

Belleza. Superluna brillante.

El 5 de noviembre de 2025, el cielo nocturno regalará un espectáculo inolvidable: la superluna más cercana y luminosa del año. Un fenómeno que, según la NASA, ocurre cuando la Luna llena coincide con su punto más próximo a la Tierra (perigeo), lo que la convierte en un faro deslumbrante en la bóveda celeste.

ANUNCIO

Una Luna más grande y radiante

En esta ocasión, nuestro satélite natural se acercará a unos 356,833 kilómetros de la Tierra, lo que permitirá que se vea hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la luna llena más lejana del año. Aunque la diferencia puede parecer sutil, quienes la observen bajo un cielo despejado sentirán la intensidad de su resplandor, como si la Luna quisiera acercarse un poco más a nosotros.

La NASA lo resume con sencillez: “Cuando aparece una luna llena en su perigeo, es un poco más brillante y más grande que una luna llena normal”. Pero más allá de los cálculos, lo que cautiva es la experiencia visual: un disco plateado que domina la noche y despierta emociones ancestrales.

. La luna se acercará a unos 356,833 kilómetros de la Tierra.

Cómo y cuándo observarla

Fecha clave: madrugada y noche del miércoles 5 de noviembre de 2025

Momento de máximo esplendor: alrededor de las 13:19 UTC (Tiempo Universal Coordinado)

Recomendación: no se necesita telescopio ni equipo especial. Basta con buscar un lugar abierto, lejos de la contaminación lumínica, y dejarse envolver por la luz de la Luna.

La “Luna del Cazador”

Este año, la superluna de noviembre coincide con la tradicional “Luna del Cazador”, nombre heredado de antiguas culturas del hemisferio norte. Tras la “Luna de la Cosecha”, esta fase marcaba el inicio de la temporada de caza, cuando la luz nocturna extra permitía a los cazadores extender sus jornadas. Una denominación cargada de simbolismo que no volverá a repetirse hasta 2028.

Un noviembre marcado por la Luna

5 de noviembre: Luna llena (Superluna del Cazador)

12 de noviembre: cuarto menguante

20 de noviembre: Luna nueva

ANUNCIO

28 de noviembre: cuarto creciente

Además, este fenómeno forma parte de una inusual serie de tres superlunas consecutivas: la del 6 de octubre, la del 5 de noviembre y la del 4 de diciembre. Una alineación poco común que convierte el cierre de 2025 en un auténtico festival lunar.

Un espectáculo para el alma

Más allá de los datos astronómicos, la superluna de noviembre será un recordatorio de la belleza de nuestro satélite. Su luz plateada bañará paisajes, ciudades y mares, invitándonos a detenernos, mirar hacia arriba y sentirnos parte de un universo que, en noches como esta, parece más cercano y luminoso que nunca.