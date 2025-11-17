Cuadrangular brilla en los Napolitan Victory Awards 2025

, ,

La agencia digital mexicana Cuadrangular, fundada hace 15 años por Miguel Valdéz, se convirtió en la gran protagonista de los Napolitan Victory Awards 2025, al obtener el máximo reconocimiento como Agencia Digital del Año, consolidando su liderazgo como referente latinoamericano en comunicación política digital.

ANUNCIO

El galardón, otorgado por The Washington Academy of Political Arts & Sciences, distingue la excelencia estratégica, creatividad y resultados de la firma en campañas de alto impacto, entre ellas una presidencial y dos estatales, que recibieron menciones especiales durante la ceremonia.

El talento joven de la agencia también fue celebrado con el reconocimiento “Rising Star” para Moisés Jiménez, Natalia Flores, Gabriela Grajales y María José Lozada, quienes fueron reconocidos por su desempeño sobresaliente y su contribución al desarrollo de la industria.

“Nos sentimos honrados de recibir estos premios que reconocen el esfuerzo de un equipo que trabaja con pasión y visión. Cuadrangular es el reflejo del talento y la creatividad que hay en México”, expresó Moisés Jiménez, Director de Estrategia y Consultoría de la firma.

Inspirados en el legado del estratega Joseph Napolitan, los Victory Awards celebran la excelencia global en consultoría política y comunicación estratégica. El éxito de Cuadrangular reafirma el papel de México como un polo de innovación y talento en la industria política internacional.

. .

Sobre Cuadrangular

Cuadrangular es una firma mexicana especializada en estrategia, comunicación y consultoría digital, enfocada en construir narrativas poderosas que conectan personas, marcas e instituciones con sus audiencias. Con un enfoque basado en datos, creatividad y análisis estratégico, desarrolla soluciones integrales que impulsan posicionamiento, reputación y resultados medibles en el entorno digital.

Su trabajo abarca desde la planeación de campañas políticas y de gobierno, hasta proyectos corporativos y de impacto social, combinando rigor metodológico con innovación y visión de futuro.