Palabras adecuadas para acompañar mensajes de coronas fúnebres

Cuando fallece alguien cercano a nosotros, suele ser muy difícil expresar nuestras ideas de consuelo con palabras. La mayoría de nosotros no sabe qué decir. Y fue en ese proceso de búsqueda de consuelo que descubrimos un recurso muy útil. Encontramos un artículo en el blog de una florería mexicana, con sugerencias de frases para acompañar coronas fúnebres o cualquier otro arreglo floral funerario, dependiendo de cuál era tu relación con la persona finada.
Dicho artículo, propuesto por Flores PAROLA, ofrece ejemplos de frases para liston fúnebre, dependiendo de si la persona fallecida fue tu familiar, tu amigo, tu compañero de trabajo, o de alguno otro grupo social.
Por ejemplo, algunas frases que sugieren para acompañar una corona para familiares, son:
“Nunca te Olvidaremos – Fam. González”
“Te llevamos en el Alma – Fam. (Apellido/s de quien envía)”
“Siempre en Nuestros Corazones – Fam. (Apellido)”
Estas sugerencias de frases son de mucha ayuda en este tipo de momentos difíciles, donde normalmente no se tiene la claridad mental suficiente para improvisar las palabras de condolencias adecuadas.
Otra cosa que nos llamó la atención, además de la variedad de frases funebres, fue el tacto con el que están hechas y el respeto que expresan.
Lo realmente valioso de este esfuerzo, no solamente es la lista de frases, sino una verdadera intención de ayudar a las personas que buscan consolar a sus seres queridos o amigos en momentos de pérdida. Ya sea que necesiten apoyar moralmente desde la distancia o incluso cuando el momento no permite generar ideas de palabras reconfortantes por uno mismo.
Los autores del artículo mencionan que su principal misión es compartir conocimiento sobre las flores, especialmente si durante el camino esto conlleva ayudar a su audiencia. Lo cual explica porqué esta lista de frases no está limitada a vender arreglos florales, sino que busca dar apoyo emocional y acompañar a quienes son parte de un proceso de pérdida.
Vale la pena reconocer este enfoque, ya que no generan este tipo de recursos solo por hacer negocio, sino que realmente se enfocan en generar valor y empatía para las familias que pasan por una situación dolorosa.
Algunos expertos en duelos, sugieren que lo más importante al momento de dar el pésame es elegir las palabras adecuadas. Idealmente aceptando el dolor, pero ofreciendo acompañamiento sincero. La lista de frases propuesta por Flores PAROLA puede ser una guía útil para quienes están en búsqueda de esas palabras adecuadas, sin tener ningún riesgo de adoptar frases inoportunas.
Actualmente con el ritmo tan acelerado en que la mayoría vivimos, encontrar esas palabras puede ser un reto, pero vale la pena buscar unas que tengan el suficiente tacto y profundidad, ya que puede ser sumamente satisfactorio no solo para quien las dice, pero también para quien las recibe.
Por lo tanto, si además de flores o cualquier otro gesto tangible, estás buscando expresar tu apoyo con palabras, este tipo de guías te puede ayudar a encontrarlas, no importa si son para familiares, amigos, compañeros de trabajo, o cualquier otro grupo comunitario.