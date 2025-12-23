Cuál es el mejor Afore para tu futuro: claves para tomar la decisión correcta

Elegir una Administradora de Fondos para el Retiro correctamente representa una de las decisiones financieras más relevantes en la vida de todos los ahorradores del SAR, dado que dicha elección repercutirá en sus finanzas personales futuras. Determinar cuál es el mejor Afore requiere analizar factores específicos que impactan directamente en el monto de tu pensión, desde los rendimientos netos hasta la calidad de atención que recibes.

Se estima que elegir una administradora con altos rendimientos y bajas comisiones en lugar de una con bajos rendimientos y altas comisiones puede suponer, en el largo plazo, una pensión 25 a 30% mayor o menor, respectivamente. Por ello, conocer entender cuál es la mejor Afore para ti te permite comparar alternativas que se ajusten a tus necesidades de ahorro para el retiro.

Tres criterios fundamentales para identificar cuál es el mejor Afore

Para determinar cuál es el mejor Afore debes evaluar tres factores clave. Estos elementos funcionan de manera integrada y deben evaluarse simultáneamente para tomar una decisión informada sobre tu administradora:

El Indicador de Rendimiento Neto (IRN). Refleja el rendimiento ponderado que ha generado cada una de las Siefores a corto, mediano y largo plazo, de manera que el resultado refleja la consistencia en los rendimientos pasados que ha tenido cada Siefore para beneficiar a un trabajador. Este indicador ya incluye el descuento de las comisiones, por lo que representa la ganancia real que obtienes. Las comisiones. Impactan directamente en tu saldo final. El promedio de comisiones para 2025 pasó de 0.566% a 0.547%. Aunque parezca una diferencia mínima, a lo largo de décadas de ahorro, cada punto porcentual cuenta significativamente. Los servicios. Incluyen aspectos como la accesibilidad de sucursales, plataformas digitales funcionales, atención personalizada y facilidad para realizar trámites. Una administradora con amplia cobertura te permite resolver dudas y gestionar tu cuenta sin complicaciones.

El Indicador de Rendimiento Neto: tu mejor aliado

El Indicador de Rendimiento Neto (IRN) es el factor más importante al momento de elegir cuál es el mejor Afore. Es la ganancia que tu administradora te da, una vez que se le ha restado la comisión que cobra. La Consar publica periódicamente este indicador para que puedas comparar el desempeño de todas las administradoras según tu grupo generacional.

Busca el grupo generacional al que perteneces (año en el que naciste) y observa qué Afore es la que más te conviene. Las Siefores están diseñadas para ajustarse a tu edad y perfil de riesgo, por lo que el rendimiento varía según tu generación.

El rendimiento histórico del sistema se ubica por encima de 10% nominal y 5% real en promedio. Estos rendimientos demuestran que el sistema de ahorro para el retiro es una herramienta efectiva para construir patrimonio a largo plazo.

A largo plazo, una pequeña diferencia en el rendimiento puede significar miles, o incluso cientos de miles, de pesos adicionales en tu fondo de retiro. Por eso es fundamental revisar periódicamente el IRN y considerar un cambio si encuentras mejores opciones.

Rendimientos históricos del sistema en 2025

Plusvalías récord para los trabajadores

Los ahorros para el retiro de los trabajadores han logrado rendimientos históricos en 2025, con plusvalías para las Afores por 1.12 billones de pesos de enero a noviembre, una cifra nunca antes vista para un periodo similar. La Consar señaló que las plusvalías por 1.12 billones de pesos de las Afores a noviembre del 2025 representan 16.5% del ahorro de los trabajadores que había en el Sistema de Ahorro para el Retiro al cierre del año pasado.

Cómo invierten las Afores tu dinero

Las Afores tienen el mandato de invertir los ahorros para el retiro de los trabajadores con el fin de generar los mayores rendimientos posibles y de esa manera mejorar sus pensiones. Para esto, las Afores invierten los ahorros en distintos instrumentos financieros, como la deuda (tanto pública como privada), acciones en las bolsas de valores, Fibras y divisas, entre otros.

Estrategias de inversión según tu edad

Cuando un trabajador es joven puede tolerar más riesgo para alcanzar mejores rendimientos y con ello tener la posibilidad de elegir plazos mayores y destinar un porcentaje más alto en instrumentos financieros con más volatilidad. A medida que te acerques a la edad de jubilación, la Siefore ajustará gradualmente las inversiones hacia opciones más conservadoras, lo que busca proteger el capital ante una eventual inestabilidad de los mercados.

Comisiones autorizadas para 2025

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que las comisiones para 2025 cobradas por las Afores pasaron de 0.566% a 0.547%. El nivel de comisiones autorizado para 2025 en todas las administradoras es menor al de 2024, beneficiando al trabajador, pues se traduce en un ahorro adicional y un saldo pensionario mayor.

La reducción de comisiones para 2025 representará un ahorro adicional para los trabajadores por 9 mil millones de pesos a 2030, que se suman a los 166 mil millones de pesos por las disminuciones de los ejercicios anteriores. Esta tendencia a la baja en las comisiones beneficia directamente tu patrimonio para el retiro.

En total, nueve administradoras cobrarán una comisión de 0.55%, mientras que la de PENSIONISSSTE será de 0.52%. Aunque la diferencia entre administradoras es pequeña, el rendimiento neto es lo que realmente importa.

Servicios que marcan la diferencia

Más allá de rendimientos y comisiones, los servicios que ofrece tu administradora impactan tu experiencia como ahorrador. Evalúa aspectos como la disponibilidad de módulos de atención en tu localidad, horarios extendidos que incluyan fines de semana, y plataformas digitales que te permitan consultar tu saldo y realizar trámites desde cualquier lugar.

La atención personalizada es fundamental cuando necesitas resolver dudas sobre tu cuenta, realizar aportaciones voluntarias o gestionar trámites relacionados con tu retiro. Una administradora con asesores capacitados y accesibles facilita tu experiencia y te brinda tranquilidad sobre el manejo de tu patrimonio.

Las herramientas digitales como aplicaciones móviles y portales web te permiten monitorear tu ahorro en tiempo real, descargar estados de cuenta y realizar simulaciones de pensión. Estas funcionalidades te ayudan a mantener el control de tu cuenta individual y planificar mejor tu futuro financiero.

Cómo elegir según tu perfil generacional

Las Afore son instituciones financieras que administran los recursos de las cuentas de ahorro para el retiro a nombre de los trabajadores. Cada administradora opera diferentes Siefores diseñadas específicamente para cada grupo de edad, desde trabajadores jóvenes hasta personas próximas a jubilarse.

Tu grupo generacional determina el tipo de Siefore en la que se invierten tus recursos. Los trabajadores más jóvenes tienen portafolios con mayor exposición a instrumentos de renta variable que buscan maximizar rendimientos a largo plazo, mientras que quienes están cerca del retiro cuentan con inversiones más conservadoras para proteger el capital acumulado.

Consulta el IRN específico de tu generación en el sitio oficial de la Consar para identificar qué administradoras ofrecen mejores resultados para tu perfil. Recuerda que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero sí reflejan la consistencia y calidad de gestión de cada institución.

Determinar cuál es el mejor Afore para tu futuro requiere un análisis integral de rendimientos netos, comisiones y servicios. La Consar proporciona herramientas oficiales como el Indicador de Rendimiento Neto para facilitar esta comparación y tomar decisiones informadas basadas en datos verificables.