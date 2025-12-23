Mont Tremblant, Canadá: el destino de cuatro estaciones que conquista al turismo mexicano

Con una conectividad aérea privilegiada desde México y una oferta turística que va mucho más allá del esquí, Mont Tremblant, en la provincia canadiense de Quebec, se consolida como uno de los destinos internacionales favoritos para las y los viajeros mexicanos.

Desde la Ciudad de México existen dos vuelos diarios a Canadá, además de conexiones desde Cancún, Monterrey y Puerto Vallarta, lo que facilita el acceso a este país que, además, resulta hasta 35 por ciento más económico que Estados Unidos debido al tipo de cambio. A ello se suma un proceso de entrada sencillo: solo se requiere una ETA, con un costo aproximado de siete dólares canadienses.

Ubicado a 90 minutos al norte de Montreal, Mont Tremblant es el tercer punto turístico más visitado de Quebec, con cerca de tres millones de visitantes al año. Aunque es reconocido mundialmente como estación de esquí, el destino se define como una experiencia integral durante todo el año.

En invierno, la nieve es el principal atractivo para el turismo mexicano, con actividades como esquí, patinaje sobre hielo, raquetas de nieve, motonieve y paseos en trineo. En otoño, el cambio de colores de los bosques de maple convierte al lugar en una postal natural, ideal para caminatas y actividades al aire libre. El verano ofrece deportes acuáticos, senderismo y una amplia vida social.

Mont Tremblant destaca también por su infraestructura turística: cuenta con 13 hoteles, cerca de dos mil habitaciones, más de 40 restaurantes y 50 tiendas, todo dentro de un pueblo peatonal, seguro y de ambiente familiar. La oferta se complementa con spa escandinavo, casino, parque acuático infantil, salas de escape y espacios de entretenimiento nocturno.

El destino se ha vuelto especialmente atractivo para familias mexicanas. En temporada regular, una familia de cuatro personas puede hospedarse en un condominio completamente equipado por alrededor de 350 dólares canadienses por noche, sin considerar vuelos. Además, el costo del pase diario de esquí es significativamente menor comparado con otros destinos de Norteamérica.

Pese a la implementación reciente del requisito de visa para mexicanos, el flujo turístico solo disminuyó durante algunos meses y actualmente se encuentra en niveles similares a los previos. Cada año, entre 10 mil y 15 mil turistas mexicanos visitan Mont Tremblant, posicionándose como uno de los mercados internacionales más importantes para el destino.

La calidez de su gente, la influencia cultural francesa, la gastronomía y la facilidad para comunicarse —incluido el español en muchos servicios turísticos— hacen de Mont Tremblant una opción cercana, accesible y distinta para quienes buscan una experiencia internacional sin largas distancias ni cambios extremos de horario.

“Es una experiencia nueva, económica, cercana y donde los mexicanos se sienten bienvenidos”, resume la invitación desde este destino canadiense que apuesta por conquistar a nuevas generaciones de viajeros.