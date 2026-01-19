5 playas y lugares emblemáticos de Sonora que se viven mejor si rentas un auto

. .

Sonora tiene todo para sorprenderte, desde playas tranquilas hasta paisajes desérticos. Es un estado con historia, cultura y una gastronomía que merece ser disfrutada en cada parada.

Aquí siempre hay algo que hacer, ya sea relajarte frente al mar, probar nuevos sabores o salir a descubrir escenarios naturales.

La mejor manera de vivirlo es viajando en auto, porque la carretera te lleva directo a experiencias que se disfrutan más cuando las recorres por tu cuenta y a tu ritmo.

Prepárate para conocer ciudades llenas de vida, playas con encanto y rincones únicos que muestran lo mejor de Sonora.

1.Hermosillo: arranca tu recorrido desde la capital

La aventura por Sonora comienza en su capital. Apenas aterrices en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo podrás rentar un auto de forma práctica y rápida. Agencias reconocidas como Localiza, cuentan con sucursales dentro del aeropuerto y ofrecen distintas categorías de vehículos para que elijas el que mejor se adapte a tu viaje. Incluso puedes reservar con anticipación desde su app o sitio web y agilizar el trámite.

Con el auto listo, lo más cómodo es dirigirte a tu hospedaje. Una gran opción es el Hotel Marsella 45, un espacio con tan solo 20 elegantes suites, piscina al aire libre y atención personalizada, ideal para relajarte después del vuelo.

Dentro del hotel está Quiriego Restaurant, donde podrás disfrutar mariscos frescos, cortes de carne bien preparados con una propuesta contemporánea.

Ya descansado, puedes empezar a descubrir Hermosillo. Durante el día, visita el Museo de Arte de Sonora (MUSAS), o recorre el Parque La Ruina, un lugar moderno con música y muy buen ambiente.

Para cerrar el día, nada mejor que una cena en Mochomos, reconocido por sus cortes de carne sonorense, entradas creativas y un ambiente sofisticado que convierte la noche en una experiencia memorable. Después, estarás listo para descansar y continuar tu recorrido por Sonora.

2.Bahía de Kino: mar, historia y sabores costeros

Una de las playas en Sonora más bellas y conocidas es Bahía de Kino. A tan solo una hora con veinte minutos en auto desde Hermosillo llegas a un lugar donde el mar es tranquilo, la arena clara y los atardeceres se disfrutan sin prisa.

Es el destino ideal para caminar en la orilla, nadar y moverte en auto por diferentes puntos de la costa hasta encontrar los rincones más bellos y solitarios.

Una parada imperdible es el Museo Comcáac, donde puedes aprender sobre la cultura Seri, conocer sus tradiciones, su historia y la fuerte conexión que mantienen con la naturaleza.

Si quieres aprovechar el viaje al máximo, muy cerca de Punta Chueca puedes contratar un tour a la Isla del Tiburón, la más grande de México y considerada un sitio sagrado para la comunidad.

Durante la visita puedes unirte a caminatas guiadas, observar aves y fauna local, participar en actividades holísticas o acercarte a sus costumbres a través de cantos y rituales.

Algunos recorridos también incluyen degustar mariscos frescos preparados al estilo local y actividades más activas como kayak o snorkel.

Al final del día, nada mejor que descansar en Azul Xerena Glamping, donde puedes dormir en carpas con aire acondicionado, camas cómodas y terrazas privadas.

Es un lugar diseñado para relajarte con todas las comodidades, manteniendo al mismo tiempo el contacto con la naturaleza que lo rodea.

3.San Carlos: mar, cerro y atardeceres memorables

Desde Hermosillo, el recorrido en carretera de unas dos horas hacia San Carlos es parte del encanto. El desierto va quedando atrás y de pronto aparece el azul del Mar de Cortés con el Cerro Tetakawi como telón de fondo.

Este lugar combina playas como Los Algodones, ideales para nadar y tomar el sol, y rincones como Playa San Francisco, perfectos para practicar snorkel y ver de cerca la vida marina.

Al caer la tarde, el malecón se convierte en un punto obligado para disfrutar cómo el cielo cambia de colores frente al mar.

Para hospedarte, el Marinaterra Hotel & Spa es una de las mejores opciones en San Carlos. Sus habitaciones ofrecen vistas espectaculares a la marina y cuentan con todas las comodidades para descansar a gusto.

Además, el hotel tiene su propio club de playa, perfecto para pasar el día entre camastros, brisa marina y un ambiente relajado.

Desde aquí puedes organizar experiencias únicas, como rentar un yate privado para recorrer la bahía, vivir la emoción de la pesca deportiva o adentrarte en cuevas y formaciones rocosas mientras navegas en kayak o paddle board.

Si prefieres algo más tranquilo, el Chocolate Salon & Spa del hotel te espera con masajes y tratamientos a base de barro y cacao, diseñados para renovar cuerpo y mente.

A la hora de comer, el restaurante Embarcadero Cocina + Bar se convierte en el lugar ideal. Su menú combina mariscos frescos y cortes de carne preparados al detalle, acompañados de una cava de vinos que puedes disfrutar desde la terraza con una vista privilegiada al imponente cerro Tetakawi.

4.Guaymas: puerto vibrante con escapadas marinas

Guaymas está a menos de dos horas de Hermosillo y ofrece una mezcla atractiva entre el ambiente portuario y las playas que invitan a descansar.

Puedes empezar el día con un paseo por el malecón, ver el movimiento de barcos y luego dirigirte a Playa Miramar, una de las más reconocidas por su tranquilidad y amplitud.

Contar con auto te permite moverte con libertad para encontrar rincones menos concurridos, visitar bahías escondidas o simplemente recorrer la costa a tu ritmo.

Para hospedarte, el Susa Hotel Boutique es una de las mejores opciones en la zona. Sus habitaciones tienen un diseño moderno, vistas al mar y espacios pensados para la comodidad.

En el mismo hotel está Manera Mar & Huerta, un restaurante que destaca por su cocina fresca con productos locales y un ambiente cuidado, ideal para una cena relajada después de un día de playa.

Además, en Guaymas puedes organizar experiencias privadas como paseos en yate por la bahía, actividades de snorkel o buceo.

Todo esto hace que la ciudad combine muy bien la esencia de un puerto tradicional con propuestas pensadas para viajeros que buscan confort y experiencias de alto nivel.

5.Playa San Nicolás: dunas, arena y paisajes únicos

A poco menos de dos horas en auto desde Hermosillo, a unos 118 kilómetros, está Playa San Nicolás, un destino que sorprende por la tranquilidad de su mar y por sus dunas que alcanzan alturas impresionantes.

El camino en sí ya es parte de la experiencia, porque puedes desviarte para conocer el Bosque de Sahuaros, donde cactus centenarios se levantan en medio del desierto, creando un paisaje muy particular antes de llegar a la costa.

Una vez en la playa, el sandboarding es lo que más llama la atención. Subir hasta la cima de las dunas y lanzarte en tabla es una experiencia llena de adrenalina, con la vista del Mar de Cortés al frente.

Después de varias bajadas y de recorrer la playa con calma, nada mejor que detenerte en alguno de los restaurantes de mariscos de la zona para probar pescado, camarones o ceviches frescos.

Con el apetito satisfecho y la energía recargada, la mejor forma de cerrar el día es regresar en auto a Hermosillo, disfrutando el camino de vuelta después de una jornada intensa y diferente.

Viajar por Sonora es una experiencia que combina paisajes desérticos, atardeceres frente al mar y actividades que se adaptan a cada estilo de viajero. Cada lugar revela algo distinto, desde miradores escondidos hasta pueblos con historia.

Para viajar de manera cómoda, lo mejor es comenzar con la renta de carros en Hermosillo. Viajar en tu propio carro hace que cada kilómetro cuente y te da la libertad de descubrir todo lo que el estado tiene preparado para ti.