Zapatos de vestir vs. tenis blancos: ¿cuáles elegir?

Este dilema está resuelto para muchas personas, pero para otras, todavía es motivo de confusión a la hora de pararse frente al clóset y elegir un outfit; la buena noticia es que puede resolverse fácilmente, y en los próximos párrafos, te contaremos cómo es posible vestirse sin “romper códigos”, ni sacrificar comodidad.

ANUNCIO

De ninguna forma pretendemos dictar qué usar y cuándo; nuestro objetivo es brindarte a ti y a todos los lectores por qué importan tanto el contexto y cómo analizarlo para tomar las mejores decisiones.

¿Qué representan los zapatos de vestir en la actualidad?

Durante años, han sido un sinónimo de profesionalismo, el cual, ¡claro!, continúa vigente en ciertos espacios; no obstante, su carga simbólica se ha ido transformando con el paso del tiempo… Hoy, utilizarlos significa mostrar respeto por la ocasión, no necesariamente autoridad.

Los materiales han evolucionado y las siluetas también: de hecho, han dejado de ser acompañantes exclusivos de los trajes, encontrando lugar en combinaciones más relajadas, como pantalones rectos, incluso jeans oscuros.

¿Y los tenis blancos?

Su entrada al terreno de lo cotidiano se debe a su diseño limpio, su versatilidad y su nivel de confort; gracias a ellos es que la gente empezó a moverse con mayor frecuencia, alternándolos tanto en entornos laborales como en sociales, en un mismo día, sin temor a que les fallen a mitad de algún plan.

Entre las opciones actuales, destacan propuestas como los tenis PUMA blancos , marca que ha sabido entender lo que las personas buscan y se ha encargado de construir una gama de opciones que combinan la estética urbana con tecnologías particulares de amortiguación y una durabilidad que los convierte en los favoritos de muchos.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no todos los pares de este color comunican lo mismo. El corte, la textura y el estado en que se encuentren siguen siendo determinantes para que funcionen dentro de un código de vestimenta.

tenis-blancos-minimalistas-para-look-urbano.jpg

En el trabajo…

En varias oficinas, sobre todo las del ámbito creativo, están a favor de que las personas utilicen outfits relajados, pero que mantengan una imagen pulcra. Si bien los zapatos de vestir continúan siendo los protagonistas en reuniones importantes, ya no son obligatorios porque lo que se valora es la coherencia entre el estilo personal y el tipo de interacción que se va a tener.

Un buen pantalón, una camisa de color neutro, junto con unos tenis para mujer originales de PUMA con estilo único, por ejemplo, pueden tener la misma intención que un traje completo, siempre que se mantenga cierta armonía visual.

ANUNCIO

Adaptarse a estas nuevas reglas, más allá de “renunciar” al estilo personal, implica reconocer que la funcionalidad también puede verse bien y que un calzado adecuado permite concentrarse más en lo que se hace que en cómo se ve.

En planes informales

Una comida de fin de semana o una visita a un museo; se recomienda hacer la elección de un par a partir de la reflexión del tipo de lugar al que se irá, el ambiente y el nivel de cercanía con las personas que estarán ahí.

En escenarios como los mencionados, tanto los zapatos de vestir como los tenis blancos pueden funcionar, según lo que se quiera transmitir: ¿elegancia? ¿Frescura? El objetivo final es que no te sientas fuera de lugar, ni demasiado plano o serio, y que evites los extremos.

zapatos-de-vestir-para-hombre-en-contexto-laboral.jpg

Decimos esto porque un zapato muy rígido quizá parezca muy exagerado, y uno desgastado o con diseño llamativo podría desentonar; un calzado neutro y en excelente estado sería el ganador, el comodín perfecto para planes que combinan lo casual con lo social.

Ante todo, versatilidad

Durante el proceso de selección de unos tenis, la gente, con justa razón, determina la opción que comprarán según la comodidad y la estética; sin embargo, algo que también debería considerarse es la capacidad del par para adaptarse a distintas situaciones para que el “qué me pongo hoy” de todos los días no tarde una eternidad en definirse.

Los tenis blancos y los zapatos de vestir son una buena inversión, siempre y cuando se escojan con criterio, no a partir de tendencias, identificando qué modelos resisten el paso del tiempo, combinan con diferentes tipos de prendas y mantienen su forma y apariencia con el uso frecuente.

Si tú acostumbras a variar de entorno de forma muy constante durante la semana, considera la posibilidad de adquirir pares de líneas limpias, materiales durables y acabados neutros; en el mercado actual hay zapatos formales que ya no son pesados y tenis con diseño discreto, listos para resistir jornadas largas.

A medida que construyas un guardarropa inteligente, dejarás de acumular modelos que solo sirven en contextos muy específicos. En cuanto a la pregunta planteada en el título de la nota, la respuesta es que el mejor calzado va a ser aquel que te pueda acompañar, acoplándose a donde vayas y a lo que eres.