3ª Carrera Cáncer Warriors: deporte, conciencia y apoyo a la infancia

En el marco del Día Mundial del Cáncer Infantil, la Fundación Cáncer Warriors de México llevará a cabo la 3ª Carrera Cáncer Warriors el próximo 15 de febrero en Paseo de la Reforma, con distancias de 3, 5 y 10 km. Por primera vez, el evento será pet friendly, invitando a la comunidad a participar acompañada de sus mascotas.

Cada 15 de febrero se conmemora esta fecha para visibilizar una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes, y para expresar apoyo a pacientes, sobrevivientes y sus familias. En este contexto, la carrera adquiere un valor simbólico y práctico al convocar a la sociedad a unirse en una causa que busca no solo recaudar fondos, sino también generar conciencia y apoyo social.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Ottobock México, líder en tecnología de movilidad y rehabilitación, que participa como patrocinador oficial.

“Recuerdo que la Fundación Cáncer Warriors no estaba aún constituida oficialmente cuando comenzamos a hacer alianza, en 2021, con Ottobock México, debido a que ya apoyábamos a niños desarticulados de miembros inferiores y superiores por tumores de huesos. En palabras coloquiales, apoyábamos a infancias amputadas de la mano con Ottobock México”, señaló Gonzalo López Cuevas, fundador y presidente de Cáncer Warriors de México A.C.

Por su parte, Mónica Guadalajara, country manager de Ottobock México, Centroamérica y el Caribe, destacó:

“La misión más importante para Ottobock es brindar a los niños que viven con discapacidad motriz la posibilidad de volver a caminar, correr y hacer su vida diaria tras una amputación por osteosarcoma o cáncer de hueso. Contamos con prótesis y sillas de ruedas de alta tecnología que se fabrican a la medida, lo que permite el desarrollo y crecimiento natural de los niños, ya que sus prótesis crecen con ellos”.

Cáncer infantil: una realidad urgente

A nivel mundial, se diagnostican entre 280,000 y 400,000 nuevos casos de cáncer infantil cada año, con tasas de supervivencia que dependen del acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno. En México, se registran alrededor de 5,000 nuevos casos anuales, siendo una de las principales causas de muerte por enfermedad en menores de 5 a 14 años.

Más allá del deporte

La alianza entre Fundación Cáncer Warriors y Ottobock México refuerza el impacto de esta carrera altruista, al unir experiencia empresarial con compromiso social. Más allá del evento deportivo, la iniciativa subraya la importancia de la participación comunitaria y de las alianzas multisectoriales para mejorar la calidad de vida de los menores diagnosticados, promover la detección temprana y ofrecer acompañamiento integral.