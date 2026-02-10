El Art Week llega a la SimiCasa con nueva exposición

La SimiCasa Museo formó parte del Art Week (semana del arte) en la Ciudad de México, con una muestra titulada “La niña de mis ojos”, que ofrece una relectura contemporánea de la artista Frida Kahlo.

La exposición del artista plástico Erik Rivera está compuesta por 21 óleos de distintos formatos que presentan a Frida Kahlo desde una perspectiva más actual, para conectar y resaltar los valores de su tiempo con los de nuestra época.

Como parte de esta propuesta, el artista incorporó a su curaduría recursos tecnológicos que generan experiencias inmersivas para ampliar el diálogo entre la obra y el espectador.

De acuerdo con Erik Rivera, la exposición también funciona como paralelismo entre la obra de Frida, la vocación de Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, y los valores que transmite el Dr. Simi.

“Estos cuadros convergen con los valores de cercanía, ayuda y generosidad que distinguen al Dr. Simi y la vocación (de Frida Kahlo) de llevar el arte y la cultura a todo público”, resaltó.

“La niña de mis ojos” se exhibirá del viernes 6 al domingo 22 de febrero en la sala de exposiciones temporales de la SimiCasa Museo, en la Ciudad de México, como parte del Art Week, de 9 de la mañana a 18 de la tarde.

El costo de acceso es de 100 pesos, pero niñas, niños, personas adultas mayores o con discapacidad tienen un 50 por ciento de descuento en el precio de entrada.

Erik Rivera, el hombre detrás de la exposición

Con el propósito de ofrecer un espacio a artistas nacionales, Víctor González Herrera abrió las puertas de la SimiCasa al talento de Erik Rivera, el llamado “Niño Terrible”.

Hace 25 años inició su carrera con una exposición en el Museo Universitario del Chopo y, actualmente, suma más de 23 años como artista plástico, con presentaciones en museos y universidades de México y Europa.

Además, su vasta obra se encuentra en colecciones privadas de México, Estados Unidos, Europa y Asia.

¿Qué es el Art Week?

La Semana del Arte en la Ciudad de México, o Art Week, es una iniciativa cultural que reúne a artistas, coleccionistas, galeristas y curadores de diferentes partes del mundo de la escena del arte contemporáneo internacional.

Durante una semana, la ciudad sede ofrece ferias de arte, muestras experimentales en museos, espacios independientes y galerías abiertas al público.

En ese sentido, el CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, apostó por la SimiCasa Museo para impulsarlo como un espacio que sirva de referente para la difusión del arte, donde se reconozca y celebre el trabajo de artistas contemporáneos, como el de Erik Rivera.