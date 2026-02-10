Julian Zugazagoitia, un mexicano que transforma el panorama artístico en Estados Unidos

Museo Nelson Atkins

Fui al medio oeste, a Kansas, Missouri y visité el museo de arte Nelson- Atkins. No había escuchado mucho sobre ese lugar, pero quedé asombrada ante el acervo del museo, su arquitectura y cada una de las colecciones que nos presenta. Solo un par de días después, fui a una reunión al departamento de humanidades de la Universidad de Missouri Kansas City (UMKC) donde tienen joyas históricas como el mural “Don Quijote en el mundo moderno” del artista español Luis Quintanilla.

Descubrí que esos dos lugares culturales de Kansas se conectan de una manera misteriosa por un solo personaje: Julián Zugazagoitia.

Él es actualmente el director del museo Nelson Atkins y el mural del artista exiliado está dedicado a su abuelo, con quien comparte el nombre. Esto despertó aún más mi inquietud por hablar con él y conocer más de Julián, este personaje que revoluciona el mundo del arte en Estados Unidos.

La historia del museo inicia en 1933 con sus dos fundadores, William R. Nelson y Mary Atkins, coleccionistas y apasionados del arte; y esa pasión sigue latente hoy en día gracias a Julian que desde el 2010 dirige el museo y lo ha posicionado en el panorama cultural internacional, incrementando su número de visitantes y llevando a nuevas miradas su acervo.

La llegada de Julian a Kansas city, fue después de su paso por el Museo del Barrio, en Nueva York donde fue director y donde destacó por su labor y promoción del arte latinoamericano en Estados Unidos.

El Museo del Barrio fue un reto importante pero muy bonito, fue tener un impacto en la comunidad latina pero también lograr que los no latinos se acercaran a la cultura, a respetarla y admirarla. Poco a poco el arte latinoamericano empieza a tener una presencia más fuerte e importante. Vamos por buen camino, se puede hacer más, siempre se puede hacer más.

Charlar con Zugazagoitia es un deleite, es como leer un libro o recorrer sin moverse distintas ciudades a la vez. Cuenta con una trayectoria en los grandes museos e instituciones del mundo como la Sorbona, el Museo Guggenheim, el Museo del Barrio, la UNESCO, entre muchos otros, pero su plática y su persona, mantienen una gran sencillez y calidez humana que se agradece.

En una época vertiginosa y cambiante en la que estamos ante un paradigma distinto con la tecnología, me interesaba conocer la postura de alguien con tanta experiencia en el mundo del arte. Y le cuestioné al respecto, a lo que respondió:

No queremos abandonar el amor al arte, no olvidar el arte tradicional antiguo, la cultura griega, la pintura del siglo XII, el arte chino tradicional pero por otra parte es

ver el arte contemporáneo local y global para apoyar a los artistas que hoy en día producen sirviéndose también de herramientas digitales.

Es siempre estar a la par de ese pico de innovación digital, que lleva a los artistas a crear por esos medios distintos y al público a consumir por esos medios, y al mismo tiempo, no perder la naturaleza de que es un museo, es un lugar de contemplación.

Es poner todas estas nuevas formas de arte, e instrumentos en diálogo con la tradición.

Recientemente Julian Zugazagoitia recibió el galardon de “Mexicano distinguido” otorgado por el Instituto de Mexicanos en el exterior en la representación del Consulado de México en Kansas con la Cónsul Soileh Padilla.

Se reconoció su “visión inclusiva y transformadora del arte, así como por su liderazgo que proyecta a nivel internacional lo mejor de México” y relacionado a eso le cuestioné sobre el panorama artístico en el país.

México queda en primer lugar. He vivido en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y muchas partes pero siempre regreso a México cada que puedo, mantengo lazos estrechos con mi país, con mis colegas del mundo de los museos y las artes. Admiro mucho a los actores culturales de México porque hacen maravillas y hay mucho talento. Me siento muy conectado con México. Visito a mi mamá y voy a menudo. Me encanta ver la calidad de arte, las grandes galerías que hay en México y el gran número de artistas.

Finalmente, la conversación nos llevó a explorar esa conexión entre dos espacios con un gran legado cultural en Kansas y él.

Fui a darme una vuelta por el campus de UMKC y me encontré con el mural. Puede reconocer el trazo de Luis Quintanilla y me encanto la noción de cómo usa el símbolo de Don Quijote y Sancho para contrastar el bien y el mal. En el panel que es sobre los errores de la guerra ahí es donde descubrí que estaba dedicado a mi abuelo.

Me llena de emoción pensar en eso y que sin yo saberlo, ni mi abuelo siquiera imaginarlo, uno de sus nietos viviría en Kansas City y vería los murales que Luis Quintanilla le dedicó.