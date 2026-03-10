El SEOcamp se puede seguir desde México: cómo participar del evento de SEO más importante de América Latina

¿Qué es el SEOcamp?

El SEOcamp es el principal evento de SEO (Search Engine Optimization) de América Latina. Lo organiza Eleven, consultora especializada en adquisición digital con presencia en toda la región y líder en México y Argentina. En sus seis ediciones anteriores reunió a los profesionales del posicionamiento orgánico más relevantes de Latinoamérica, y esta séptima llega con sus números más altos: más de 200 asistentes presenciales y más de 750 virtuales de toda América Latina.

ANUNCIO

SEO en México hoy: más allá de Google

SEOcamp

El ecosistema de búsqueda en México está cambiando a una velocidad que pocos anticiparon. Los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini y Perplexity ganaron terreno rápidamente como punto de partida para buscar información, y hoy una estrategia orgánica que ignore esos canales deja fuera una porción creciente del tráfico potencial. Para las marcas y profesionales mexicanos, entender cómo posicionarse en esos entornos se convirtió en una prioridad concreta, no en una tendencia futura.

El SEOcamp 2026 aborda exactamente ese desafío: cómo construir estrategias que funcionen tanto en buscadores tradicionales como en los nuevos modelos de lenguaje que están redefiniendo la forma en que los usuarios mexicanos encuentran información.

Los speakers

El evento reúne a cinco referentes del SEO internacional. Lily Ray, una de las consultoras SEO más reconocidas del mundo, viaja desde los Estados Unidos exclusivamente para participar. La acompañan Sebastián Galanternik, SEO Sr. Manager de Mercado Libre; Álvaro Fontela, CEO de Raiola Networks; Laura D’Onofrio, Marketing Manager de Minders; y Martín Noziglia, SEO / GEO Manager de Eleven.

“Estamos viviendo el momento más disruptivo de la historia del SEO”, dice Guido Mazzei, CEO de Eleven y organizador del evento. “Las reglas del juego cambiaron y siguen cambiando. El SEOcamp nació para que los profesionales de la región salgan con claridad estratégica y herramientas concretas para enfrentar lo que viene.”

Cómo participar del evento

El SEOcamp se puede seguir en vivo de manera virtual desde cualquier punto de México y América Latina. Las entradas se adquieren en eleven.agency/seocamp.

El evento cuenta con el respaldo de Raiola Networks, Minders y Ahrefs como main sponsors, junto a distintos sponsors standard que acompañan esta séptima edición.