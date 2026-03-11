Logra Inversiones Cítricas revolucionar el campo con rendimientos del 22.8 por ciento

Un reporte en torno a la firma Inversiones Cítricas ha despertado interés en el sector agroindustrial por el cambio de paradigma que implica. A través de un modelo de negocio integral, la compañía facilita la adquisición de parcelas de limón persa, terrenos que van desde los mil metros cuadrados y asume la responsabilidad total de la cadena productiva y comercial: cultivo, cosecha y exportación hacia mercados de alto valor en Estados Unidos y Japón.

El proceso se desarrollo en la Península de Yucatán y es calificada como la plataforma de agroinversión más robusta del sector.

Con rendimientos anuales que alcanzan el 22.8 por ciento según los últimos reportes, la firma supera las tasas de la banca tradicional. Este desempeño le valió el segundo lugar nacional en la reciente Expo Invierte 2025, celebrada en la Ciudad de México, donde destacó por un esquema de beneficios que la competencia busca emular.

El valor de la industrialización

La rentabilidad del proyecto no depende solo de la fruta fresca, sino del aprovechamiento total de la materia prima.

Gustavo Muñoz Rejón, Gerente Comercial de la empresa, señala que los derivados son la verdadera clave del éxito, “la compañía produce jugo, extrae aceites para la industria farmacéutica y procesa la cáscara para el sector de infusiones. Al dominar este ciclo completo, Inversiones Cítricas garantiza márgenes superiores”.

Además, la administración enfoca el capital de forma exclusiva en la productividad del campo y prescinde de gastos en tecnologías que no aportan valor real al cultivo.

Liquidez inmediata frente a la inflación

A diferencia de otros modelos que dilatan el retorno de inversión, esta empresa asegura pagos puntuales desde el primer año de contrato. Actualmente, más de 400 clientes activos respaldan esta operación.

Esta estrategia funciona como un escudo contra la inflación y la depreciación monetaria. “Si el rendimiento llega hasta el quinto año, el valor real de la inversión inicial disminuye; con nosotros, el inversor cobra de inmediato porque el trabajo se realiza con árboles que ya están en producción”, explica Muñoz Rejón.

Certeza legal y diversificación

El esquema de seguridad se basa en una certeza legal absoluta ante notario público y respaldos financieros con una proyección de hasta 25 años.

Para quienes buscan horizontes más cortos, la firma ofrece opciones en cultivos de ciclo rápido, como piña y sandía. En estos casos, el inversionista recibe su capital íntegro junto con los rendimientos al término de la cosecha anual.

Hoy, Inversiones Cítricas se posiciona no solo como la opción más lucrativa del agro mexicano, sino como el referente de puntualidad y transparencia para el resguardo del patrimonio familiar.