Alerta global: tutores ignoran amenazas parasitarias que ponen en riesgo a sus mascotas

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En el marco del Día Mundial de Concientización sobre los Parásitos, Boehringer Ingelheim lanzó la campaña global “Pequeños actos de amor. Grandes momentos de vida”, con el objetivo de incrementar la conciencia sobre la amenaza que representan pulgas, garrapatas y gusanos para la salud de las mascotas, y destacar lo sencillo que puede ser prevenir su presencia.

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La iniciativa se acompaña de una encuesta mundial aplicada a 6 mil 500 tutores en nueve países, cuyos resultados revelan una brecha significativa entre la experiencia y el entendimiento sobre los riesgos parasitarios: 43% de los tutores reportó que sus mascotas han sufrido infecciones parasitarias, mientras que 75% expresó que valoraría contar con consejos más claros sobre prevención.

Los hallazgos evidencian que tres de cada diez tutores están poco o nada familiarizados con los riesgos potenciales, y que uno de cada cinco casos de infección ocurrió en el último año. Estos datos subrayan la necesidad de fortalecer la educación y los hábitos preventivos, especialmente en regiones donde la prevalencia de parásitos es alta debido a factores climáticos como calor, humedad y lluvias frecuentes.

Entre los parásitos externos más comunes se encuentran las garrapatas, capaces de transmitir enfermedades graves como la ehrlichiosis, detectada en el 30% de los perros en México. Además, algunos parásitos pueden afectar también a los humanos, transmitiendo padecimientos como la enfermedad de Lyme o la babesiosis.

La campaña resalta el papel central de los médicos veterinarios, considerados la fuente más confiable de información en salud animal por el 70% de los tutores, y busca motivar a la comunidad a ver la prevención como un acto de cuidado esencial que protege a las mascotas y permite disfrutar más momentos felices y saludables juntos.

Claire Fowler, Head of Global Strategic Marketing for Animal Health en Boehringer Ingelheim, señaló: “La prevención de parásitos es una de las formas más simples pero significativas para que los tutores demuestren cuánto cuidan a los animales que aman; sin embargo, nuestra encuesta muestra que la concientización no siempre se traduce en acciones consistentes”.