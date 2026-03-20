México entre los países más felices del mundo: ¿qué lo coloca en el top global pese a los retos del país?

México entre los países más felices del mundo

México se posicionó como uno de los países más felices del mundo en el Reporte Mundial de la Felicidad 2026, al ocupar el lugar 12 global y consolidarse como el país más feliz de América del Norte, a pesar de enfrentar retos económicos y sociales.

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¿En qué lugar quedó México?

De acuerdo con el informe, elaborado con datos de encuestas globales, México se colocó en la posición 12 entre 147 naciones evaluadas, solo por debajo de Costa Rica en el continente americano.

Aunque el país descendió dos lugares respecto al año anterior, se mantiene en la parte alta del ranking mundial, por encima de economías como Estados Unidos y Canadá, que aparecen más abajo en la lista.

¿Cómo se mide la felicidad?

El ranking se basa en encuestas realizadas por la firma Gallup a nivel mundial, donde las personas evalúan su propia vida en una escala del 0 al 10.

Los resultados se construyen a partir de promedios de tres años e incluyen indicadores como el PIB per cápita, la salud, el apoyo social y la libertad personal.

En ese contexto, México se mantiene como uno de los países mejor evaluados en bienestar subjetivo, impulsado principalmente por su tejido social y la cercanía entre las personas.

¿Por qué México es considerado un país feliz?

Especialistas señalan que uno de los principales factores detrás de este resultado es el peso de las relaciones sociales.

En México, la cercanía familiar, la convivencia cotidiana y las redes de apoyo entre amigos influyen directamente en la percepción de bienestar. Estos elementos permiten que la población reporte niveles de felicidad más altos incluso sin contar con los mismos niveles de ingreso que otros países.

El informe mide variables como el ingreso, la esperanza de vida, la libertad para tomar decisiones, la percepción de corrupción y, sobre todo, el apoyo social.

Resultado por encima de lo esperado

De acuerdo con los investigadores, América Latina y en particular México suele ubicarse por encima de lo que indicarían sus indicadores económicos.

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Esto se debe a que el bienestar no depende únicamente del ingreso, sino también de factores sociales y culturales que influyen en cómo las personas evalúan su calidad de vida.

Los retos que siguen presentes

A pesar de su buena posición, el reporte también advierte sobre desafíos que pueden afectar la felicidad en el país.

Entre ellos se menciona la posible relación entre el uso de redes sociales y el bienestar emocional, así como problemas estructurales como la desigualdad, la inseguridad o la percepción de corrupción.

Además, el estudio subraya que la felicidad es un fenómeno que puede cambiar con el tiempo y que depende de múltiples factores, por lo que mantener o mejorar la posición requiere políticas públicas enfocadas en calidad de vida.