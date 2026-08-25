¿Por qué comprar garantía extendida para tu laptop?

Puede que comprar una garantía extendida nos parezca algo innecesario, pero es justo lo que salva a tu laptop cuando ocurre una falla imprevista y no tienes otro equipo para trabajar. Además, los costos de reparación pueden resultar mucho más altos que el precio inicial de una garantía extendida, la cual cubre reparación, piezas y mano de obra más allá de la garantía de fábrica.

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Sigue leyendo para saber más sobre las condiciones de una cobertura extendida para tu laptop, qué incluye y cómo hacerla válida en caso de ser necesario.

¿Cómo funciona la garantía extendida de una laptop?

La mayoría de las laptops nuevas en México incluyen una garantía de fábrica de un año que cubre defectos de fabricación, no daños accidentales ni desgaste normal por uso diario. Pasado ese año, cualquier reparación corre por cuenta del usuario.

Por ello, la garantía extendida para laptop o care pack busca cubrir cosas como:

Soporte técnico prioritario : diagnóstico remoto antes de enviar el equipo a reparación.

: diagnóstico remoto antes de enviar el equipo a reparación. Reparación de defectos de fabricación : piezas, materiales y mano de obra sin costo adicional durante el periodo contratado.

: piezas, materiales y mano de obra sin costo adicional durante el periodo contratado. Protección contra daños accidentales : caídas, derrames o golpes que la garantía estándar no cubre.

: caídas, derrames o golpes que la garantía estándar no cubre. Monitoreo proactivo : algunos planes avanzados detectan fallas de batería o disco duro antes de que el usuario las note.

: algunos planes avanzados detectan fallas de batería o disco duro antes de que el usuario las note. Ampliación del plazo original: hasta dos años adicionales sobre la garantía de fábrica, según el proveedor.

Uso de piezas de calidad

Si compras tu carepack directamente con el fabricante, este puede utilizar piezas nuevas o previamente usadas que sean equivalentes en rendimiento y confiabilidad, o partes compatibles con un modelo que ya haya dejado de fabricarse. Esto es estándar en la industria y no representa una reparación de menor calidad.

Manejo de datos y copias de seguridad

Debes tener en cuenta que cuando llevas tu laptop a una reparación por garantía, el fabricante no se hace responsable por la pérdida de información durante un proceso de reparación o sustitución. Por eso conviene mantener un respaldo actualizado de archivos importantes antes de enviar cualquier equipo a soporte técnico.

Cuándo no es válida la cobertura

La garantía se puede anular por varias razones:

Componentes no compatibles o de terceros : si la falla proviene de una pieza que no es del fabricante original, esa falla queda fuera de cobertura.

: si la falla proviene de una pieza que no es del fabricante original, esa falla queda fuera de cobertura. Apertura de componentes sellados : unidades de disco, monitores y varios equipos de mano se anulan si se abren.

: unidades de disco, monitores y varios equipos de mano se anulan si se abren. Exposición a condiciones extremas: si el equipo falla porque estuvo expuesto a fuertes rayos de sol durante horas sin interrupción, presenta moho o consecuencias de humedad, la cobertura no será activada debido que corresponde a fallas por descuido del equipo.

si el equipo falla porque estuvo expuesto a fuertes rayos de sol durante horas sin interrupción, presenta moho o consecuencias de humedad, la cobertura no será activada debido que corresponde a fallas por descuido del equipo. Mal uso del producto: la cobertura aplica siempre y cuando se verifique que el equipo tuvo un uso normal, es decir, no será válida si el equipo se usó como soporte para objetos pesados u otras actividades para las que no fue fabricado.

Cómo se activa la garantía extendida

Cuando un equipo falla, fabricantes como HP identifican la causa de forma remota y proponen una solución. Si el defecto corresponde a fabricación y el equipo sigue en garantía, la reparación o sustitución no tiene costo. Fuera del periodo de garantía, el diagnóstico y la solución pueden generar una tarifa.

Al ser de manera remota, el fabricante puede solicitar que colabores en el diagnóstico realizando pruebas específicas. De lo contrario, será necesario dirigirte a un centro especializado de soporte junto con el documento de la garantía, o, en casos concretos, el fabricante podrá prestar el servicio de diagnóstico a domicilio, con un costo adicional.

Cuidado post-reparación

Luego de reparar tu equipo, es importante seguir ciertas recomendaciones para evitar daños en el futuro cercano. Por ejemplo, siempre ten tu laptop en un lugar ventilado, haz una limpieza frecuente para evitar la acumulación de polvo, y realiza las actualizaciones de controladores y BIOS correspondientes, ya que esto puede influir directamente en el rendimiento de la laptop, y no necesariamente son fallas de fábrica sino falta de mantenimiento.

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En últimas, contratar una extensión de garantía para laptop tiene sentido cuanto más dependes del equipo para trabajar o estudiar. Si es tu herramienta principal de ingresos, ampliar la cobertura suele costar menos que una reparación imprevista fuera de garantía.

Antes de decidir, revisa la fecha de vencimiento de tu cobertura actual, compara qué incluye cada plan disponible para tu modelo y evalúa si necesitas protección contra daños accidentales además de defectos de fabricación. También conviene preguntar si el plan permite transferir la cobertura al vender el equipo.