Simicarrera: 12 mil personas participan en defensa del lobo mexicano

En un ambiente familiar y amigable, amenizado por la música de mariachi, 12 mil atletas participaron en la décima novena edición de la Simicarrera de la Ciudad de México con el propósito de apoyar la defensa y la protección del lobo mexicano.

ANUNCIO

Alrededor de las 5:45 de la mañana, los asistentes entonaron el himno nacional y celebraron la ceremonia de apertura con la clásica lluvia de Simipeluches. Posteriormente, a las 6:00 AM salió el primer pelotón de 15 kilómetros; 10 minutos después, partió el segundo grupo de 10 kilómetros; finalmente, el contingente de 5 kilómetros salió 15 minutos después.

La competición organizada por Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, se realizó en el Bosque de Chapultepec y en la avenida Reforma, en un ambiente festivo y con el objetivo de apoyar la defensa del medio ambiente.

En esta ocasión, la Simicarrera 2026 apoyará con recursos a las instituciones Earthgonomic México y al Centro de Conservación de la Vida, Reino Animal, que se encargan de proteger al lobo mexicano. Actualmente, existen entre 130 y 150 ejemplares de esta subespecie, la mayoría de ellos en cautiverio o en zonas protegidas.

Desde 2015, el lobo mexicano se encuentra en peligro de extinción, principalmente por la destrucción de su hábitat por actividades humanas, como la tala ilegal y la expansión de zonas agrícolas y ganaderas.

Ante este escenario, Víctor González Herrera recordó que el monto recaudado por las inscripciones a la Simicarrera será duplicado por Farmacias Similares en favor de las instituciones que trabajan en la protección de este mamífero.

¿Quién ganó la Simicarrera 2026?

Desde el Estado de México, Alejandro Alejandre Sánchez y Liliana Arzola Díaz se coronaron campeones absolutos en los 15 kilómetros de su respectiva categoría. Arzola Díaz cruzó la meta en 58 minutos y 34 segundos, mientras que Alejandre Sánchez lo hizo en 49 minutos y 20 segundos.

Para ambos competidores, este triunfo tuvo un doble significado: el triunfo en una de las carreras más complejas por la cantidad de asistentes y el apoyo a una de las causas más importantes en materia medioambiental, como es la protección de una especie endémica.

Con esta nueva edición, Víctor González Herrera reafirma que la Simicarrera de la Ciudad de México se ha posicionado como una iniciativa que combina deporte y participación social en beneficio de la protección de las especies y de los ecosistemas clave en todo el país.