09 sep 2026 - 08:22 AMLogo La Crónica
Destino C

El concepto de desayuno tradicional evoluciona hacia algo más funcional, donde cada elección suma energía y balance para enfrentar el día

El yogurt griego; el impulso que activa tu día

Por Diego Severiano

El ritmo de vida cotidiano marcado por madrugar y trasladarse desde largas distancias, ha transformado la forma en que los citadinos inician el día.

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Desde el desayuno, hasta las tareas pendientes hemos buscado la manera de irnos adaptándonos a nuevas maneras de iniciar las mañanas y enfrentar la jornada.

Una tendencia hacia la alimentación estratégica y funcional

Con estos ritmos, la forma de alimentarnos y el interés por el cuidado de la salud por incorporar proteínas en la dieta diaria, ya forma parte de una alimentación estratégica, ligado al ejercicio físico para asegurar energía constante a lo largo del día.

El papel del yogurt griego y la proteína en la rutina urbana

El yogurt griego se integra como un básico que acompaña la dinámica urbana (Karina T)

El yogurt griego se ha consolidado como uno de los superalimentos preferidos. Ahí es donde el yogurt griego de Lala Griego gana terreno por su alto contenido de proteína hasta 12 gramos por porción; se ha convertido en una opción que responde a las necesidades de quienes viven en la ciudad: mantenerse activos, con energía y sin complicar la rutina.

Además, su versatilidad lo hace relevante en distintos escenarios: desde quienes salen temprano y buscan algo práctico, hasta quienes necesitan una pausa rápida entre actividades. El yogurt griego se integra como un básico que acompaña la dinámica urbana.

Ideas rápidas para prepararlo

Copa antiox: yogurt griego natural, arándanos, fresas y una cucharadita de semillas de chía.

Energía tropical: yogurt griego combinado con cubos de mango fresco, coco rallado sin azúcar y nueces picadas.

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Versión saciante: yogurt griego mezclando con rodajas de plátano, una cucharada de crema de cacahuate y un toque de canela en polvo.