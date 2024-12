‘El águila y el gusano’ una sátira política y social del pueblo mexicano

Fotograma de El águila y el gusano (CORTESÍA)

Un político elocuente que está más interesado por la oración que por los verdaderos problemas de su país; su asesor, un periodista desencantado con el sistema cuyos consejos nunca son tomados en cuenta; y una bella mujer que es dueña de un salón de belleza que guarda un misterio en sus paredes.

A medida que sus destinos se entrelazan, la trama de estos tres personajes junto con la de otros, termina por convertirse en un reflejo cómico y ácido de un México que transita entre el caos y la hipocresía de la sociedad y las leyes.

Esta es la premisa de El águila y el gusano el más reciente filme de la realizadora costarricense Guita Schyfter protagonizado por un elenco de primer nivel conformado por Alan Alarcón, Dolores Heredia, Germán Jaramillo, Angélica Aragón, Horacio Castelo y Claudette Maillé. La película no es solamente una crítica a la política y el arte, sino a las relaciones humanas y las creencias de los tiempos contemporáneos.

Crónica Escenario carló con la realizadora costarricense y con una de las actrices protagónicas, Dolores Heredia, al respecto de su reciente estreno en salas de cine del país, sobre la gestación del filme, el cuento de amor inmerso en el caos de una sociedad en decadencia y la posible última película de la directora.

“Durante toda mi vida profesional en cuanto a hacer películas, siempre le he pedido a Hugo que me escriba los guiones y hemos trabajado juntos durante más de 40 años, salió un libro de Hugo nuevo hace unos años El águila y el gusano, yo andaba buscando temas y lo leí, me pareció sumamente divertido y me pareció un libro que estaba reflejando al México donde estábamos, de hoy en día, que era como un fresco de las personas, de la situación y en un tono muy satírico”, recordó Guita Schyfter.

“Pensé ‘uy, nunca he hecho yo este tipo de cine, me da miedo’ y además adaptar esa novela pensé que era casi imposible, pero como dicen ‘ya estaba ahí la idea’ y entonces empecé a leer el libro de otra manera, tratando de encontrar una línea, un cuento con todos esos personajes fantásticos que Hugo desarrolla y yo dije ‘sí, esto lo tengo que hacer’ porque además Hugo siempre me ha escrito los cuentos que yo quiero contar y ahora yo quiero contar un cuento de él”, siguió la cineasta.

Aunque la relación entre el escritor mexicano Hugo Hiriart (su esposo) ya se ha llevado a pantallas como en Novia que te vea (1994), Sucesos distantes (1996), Las caras de la luna (2002) o Huérfanos (2013), la realizadora aseguro que con El águila y el gusano la dificultad radicó en adaptar a personajes vertiginosos al lenguaje cinematográfico.

“Lo más difícil cuando estaba haciendo una primera adaptación de la novela antes de enseñarselo a Hugo era ver qué situaciones yo podía dirigir, porque Hugo tiene una imaginación enorme, sus personajes son vertiginosos, van, vienen, se les ocurre cualquier cosa”, dijo la realizadora.

“Entonces es muy difícil adaptar y es muy difícil para para mí que no tengo esa imaginación, que hago un cine mucho más realista, buscar cómo contar el cuento con la esencia de la novela de Hugo de alguna manera que yo pudiera contar la historia, entonces ese para mí fue el reto más grande”, aseguró.

“Después él hizo los diálogos, yo tomé los diálogos de la novela, con él fuimos arreglando la estructura y finalmente quedó, yo ya había trabajado con Dolores en Huérfanos y desde el principio siempre pensé en ella mientras estábamos adaptando que ella era Calixta siempre siempre y así con algunos otros de los personajes y claro tener ese elenco también extraordinario, pues fue muy fácil dirigir esa película y muy gozoso”, continuó Guita.

Por su parte Dolores Heredia y hablando de estos personajes vertiginosos y sumamente creativos da vida a Calixa, un personaje que la propia actriz aseguró exploró hasta su centro mismo.

“Construir a Calixta fue muy rico, a mi me gusta mucho eso con Guita, voy muy de la mano de ella, me dejo guiar muchísimo por ella, yo no soy una actriz muy confrontativa, me gusta mucho escuchar qué viene, qué es lo que el director quiere contar y busco dentro de mí todas las herramientas que yo pueda tener y si no las tengo, pues las trabajo para poder llegar en lo más cerca posible, si es posible hasta el centro de un personaje que me está siendo ofrecido dentro de esa historia tan rica”, dijo Dolores Heredia.

“Siento que con Guita la tenía verdaderamente muy cerca como aliada para que yo pudiera realizar mi trabajo fue muy lindo, luego con los otros actores también, la verdad es que había una cosa muy linda entre nosotros, siempre sintiéndonos frente al abismo”, continuó.

“Creo que eso lo sentimos todos en cualquier momento y nos lo decíamos ‘ayudémonos, estemos cerca’ porque no es nada fácil el campo que nos ofreció Guita, o sea, estos personajes, esta historia, el tono era muy difícil de abordarlo, pero había tanta felicidad y tanta alegría de estarlo realizando, que también era muy divertido, pero sí, en el abismo”, prosiguió la actriz.

Una película satírica y un cuento sobre el amor

Para la cineasta El águila y el gusano no es una comedia de risa loca, es más una sátira, “aquí uno se ríe más que nada por dentro, creo que todo eso se da en los diálogos, porque es muy difícil conocer una persona por dentro, es imposible, uno lo conoce por cómo se mueve y cómo habla, entonces estos diálogos, de esta película escritas por Hugo pues te permiten dar el timing, de entender al personaje”, declaró.

Aunque aseguró Shyfter que es una comedia las historias de amor dentro de la misma cinta fue una cosa premeditada, “sí pensé mucho en esas tres historias de amor o cuatro que hay ahí, sí, una es la historia del primer gran amor que uno tiene en la adolescencia, ese es un tipo de amor, otro es el que se da ya en la edad madura, cuando ya tiene uno una vida construida y de un momento a otro te vuelves a enamorar y la última que es la etapa del final”, explicó.

“De cuando ya estás llegando al final de la vida y de casualidad te cae la sorpresa de una especie de amor y vuelves a sentir cosas que creíste que ya no había sentido y te vuelves a enamorar ya sea platónicamente o no, pero todas esas sensaciones por dentro vuelven a aflorar y yo quería hablar de esas tres etapas y claro, está la otra la de Epazote con la güera, que eso es una relación mucho más utilitaria, cualquier cuento tiene una historia de amor de alguna manera”, sumó.

“Otra forma de amor, que al final lo vemos en Calixta, que ella también decide por el amor propio, totalmente y bastante comprensible cuando llegamos a la locación del final de la película yo creo que a varios de nosotros se nos ocurrió, que de veras nos pasó por la mente a aventar todo y quedarnos ahí, era una locación verdaderamente fantástica”, agregó Dolores.

La posible última película de Guita

El águila y el gusano es probablemente la última película de la realizadora costarricense, así lo ha confirmado Guita Schifter aunque no es una decisión tomada aún, pero las dificultades de realizar un filme se vuelven insospechadas y complicadas.

“Yo sí pienso que como película esta es la última porque me fue sumamente difícil levantar este proyecto y ya me da, más que flojera, me da coraje que me sea tan difícil levantar un proyecto escrito por Hugo y por mí, entonces creo que voy a ver qué viene después, ahora lo único que me importa es el estreno y ojalá que tenga su público y a ver qué tal nos va y ya el próximo año pensando en otra cosa”, aseguró Guita.

“Se hizo una función especiales en Morelia y creo que nos fue bastante bien, que la gente le gustó, después fuimos a Amsterdam y ahí hubo varias funciones y también a la gente le gustó mucho y ahora estamos esperando en los cines a ver qué tal nos va y ojalá que la gente la vaya a ver porque es lo que todo director quiere, contar un cuento y que haya gente que lo vea”, finalizó.