‘The Illusionists’ en el Teatro Telcel: Magia, ilusión y Navidad

The Illusionist en el Teatro Telcel Es uno de los grandes shows de fin de año. (OCESA/C)

Las luces del Teatro Telcel están listas para encenderse con una explosión de ilusión y magia que desafía la lógica y la realidad. A partir del 27 de noviembre, The Illusionists: Magic of the Holidays aterriza en la Ciudad de México con una propuesta que promete ser inolvidable. Un espectáculo que combina la magia clásica con tecnología de vanguardia, creando una experiencia inmersiva, perfecta para las fiestas decembrinas.

La temporada navideña es un momento especial en el año. Las calles se llenan de luces, las familias se reúnen, y el espíritu de la magia flota en el aire. No es casualidad que The Illusionists hayan elegido estas fechas para regresar a México con un show completamente renovado, después de haber conquistado escenarios icónicos como Broadway y la Ópera de Sídney.

Esta nueva versión, Magic of the Holidays, no es solo una presentación más de magia; es un homenaje a la ilusión, al asombro que todos sentimos alguna vez al ver lo imposible volverse posible. Bajo la dirección del carismático anfitrión Joaquín Kotkin, conocido como “El Mago de la Media Barba”, el espectáculo reúne a un elenco de magos de talla mundial que llevan el arte de la ilusión a niveles nunca antes vistos.

“Este es un show que combina tradición y modernidad. Utilizamos pantallas, rayos láser y efectos visuales que complementan la magia clásica. La idea es transportar al público a un mundo donde todo es posible, especialmente en esta temporada navideña”, compartió Kotkin con Crónica Escenario.

The Illusionist en el Teatro Telcel El elenco del espectáculo. (OCESA/César Vicuña)

En esta edición, The Illusionists presenta a una nueva generación de ilusionistas que están redefiniendo el arte de la magia:

Andrew Basso (The Escapologist), considerado el heredero de Houdini, expone trucos fantásticos, dignos de ver y vivir personalmente, pues logra la ovación de la audiencia de una forma magnífica, además de incluir su famoso escape bajo el agua, que le ha valido un Récord Guinness.

Enzo Weyne (The Unforgettable), un joven francés que ha revolucionado el arte de la ilusión con su creatividad y carisma.

Sam Powers (The Enigma), quien combina acrobacias peligrosas con un carisma magnético.

Hyunjoon Kim (The Manipulator), un maestro coreano de la manipulación que transforma la técnica en una forma de arte puro.

Sos y Victoria Petrosyan (The Designers), campeones del cambio rápido de vestuario, fusionan moda y magia con una precisión sorprendente.

Light Balance, el aclamado grupo de danza LED, cuyo espectáculo visual transporta al público a un mundo de luces, ritmo y color.

Cada uno de ellos aporta un estilo único, creando una experiencia multifacética que desafía los límites de la imaginación.

Joaquín Kotkin, compartió con Crónica Escenario detalles sobre lo que significa traer The Illusionists a México y cómo este espectáculo ha evolucionado a lo largo de los años.

“Es una especie de Olimpiada de la magia. Cada tres años renovamos el espectáculo, buscando talento en todo el mundo para ofrecer algo fresco y emocionante. Este año, contamos con actos nunca antes vistos en México, como el impresionante baile iluminado de Light Balance y magos que han triunfado en Asia, Europa y América”, dijo.

En una época donde el estrés y la rutina suelen dominar, The Illusionists: Magic of the Holidays es un recordatorio de que la magia aún existe. Es una invitación a dejarse llevar por el asombro, a volver a ser niños por un momento y a creer que lo imposible puede hacerse realidad.

Las funciones serán del 27 de noviembre al 10 de diciembre en el Teatro Telcel, y los boletos están disponibles en Ticketmaster y en taquillas del teatro. Si buscas un regalo único para estas fiestas, no hay mejor opción que una noche de magia, sueños e ilusión.

Porque en Navidad, la magia no solo se ve… se vive.