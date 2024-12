La resistencia continúa con el Festival Internacional Monsters of Ska

Presentación del elenco de Monsters Of Ska El anuncio se dio en una estación del Metro de la CDMX (CUARTOSCURO/Victoria Valtierra)

Por segunda ocasión llega a la Ciudad de México el Festival Internacional Monsters of Ska, un ritual de resistencia que se llevará a cabo en el Estadio de Béisbol Fray Nano, los días 14 y 15 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, un evento diseñado para toda la familia y en donde niños menores de 10 años entrarán gratis.

El Festival Internacional Monsters of Ska, será el encargado de presentar a múltiples bandas como Chencha Berrinches, Desorden Público, Dr. Shenka Internacional, El Gran Silencio, Gallo Rojo, Girls Go Ska, Inspector, King Chango, La Monky Band, La República, La Oobreska, La Tremenda Korte y Lind.

La lista de confirmados continúa con Líber Terán y Los Gitanos Errantes, Los Mal Hablados, Los Old School, Los Rastrillos, Matamosca, Nana Pancha, No tiene la vaca, Out of Control Army, Riesgo de Contagio, Ronda Machetera, Salón Victoria, Sekta Core, Skapital Sound, South Central Skankers, Staya Staya, The Locos, The Rude Tone Bandits, Tijuana No!, Todos tus muertos, Triciclo Circus Band, Yucatán A Go Go y los que se vayan sumando a este gran elenco.

Cabe mencionar que el ska es un género musical que surgió como medio de expresión en la década de los 60 y fue en los 90 cuando resurge y se posiciona en el gusto de los jóvenes. La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio son algunos de los precursores de este movimiento, que es llamado “De resistencia”.

Manueloko, vocalista de La Tremenda Korte, mencionó: “En el ritual que tenemos preparado vamos a bailar hombro a hombro, sin importar las clases sociales. El ska nace como la necesidad de un sector de la población que nos sentíamos oprimidos y que utilizamos el discurso de resistencia para contribuir al cambio de este país, al cambio democrático, con nuestro movimiento ayudamos a derrotar a un sistema llamado PRIAN, en las urnas”, dijo.

Monsters of Ska busca que los asistentes la pasen bien, entre hermanos, ya que es una forma de confrontar la realidad de una manera positiva. Cabe mencionar que los boletos ya están a la venta a través de Ticket Planet y los costos son: Preventa $ 550.00, General $ 750.00 y el día del evento $ 950.00

Para finalizar y si te gusta el ska, recuerda que tienes una cita los próximos 14 y 15 de diciembre. Si no conoces el género musical, es un excelente momento para poder adentrarte y ser parte de la “Resistencia”, para sumergirse al mundo del slam y poder bailar con amigos, pareja, familia. Si no tienes con quién ir, no te preocupes, ahí seguro se hacen amigos y, como diría aquella frase tan conocida, “la etapa de ir solos a un festival de ska, recomiendo no saltársela”. Así pues, ¡RESISTENCIA!