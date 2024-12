Maná celebra en el Palacio de los Deportes el fin de su gira ‘México lindo y querido’

Maná en el Palacio de los Deportes La banda jalisciense reunió a 18,600 fanáticos (Humberto Sauri)

La excitación por experimentar a Maná en concierto es algo único, la banda lleva siendo un referente de la música mexicana con una fusión entre rock y pop, más que nada en el extranjero donde ha llevado su show a diversos países, además rompe aquella leyenda de no ser profeta en su propia tierra, ya que el público mexicano si está clavado con su propuesta, aunque hay algunos detractores que simplemente no les gusta su música. Allá ellos.

Ayer por la noche la banda guadalajareña se presentó en el escenario del Palacio de los Deportes como parte de su gira México lindo y querido, ante un lleno total donde hicieron un recorrido por toda su trayectoria discográfica y los éxitos que los han colocado en las alturas que ahora sortean.

El público como se ha visto por lo menos en la última década era multigeneracional y variopinto, ya no está tan dividido en las tribus urbanas que regían antes y se juzgaban en cuanto al gusto musical y que si les agradaba algún otro género lo metían en la etiqueta de gustos culposos.

Maná en el Palacio de los Deportes Juan Calleros (Humberto Sauri)

Alrededor de la hora indicada los fanáticos ya se hacían notar con risas y conversaciones sobre la banda, “que si Maná sí, que si Maná no, que si el vampiro, que si Fher”, y desde luego los silbidos muy cerca de la hora de comienzo por los desesperados, los cuales siguieron otros quince minutos más justo cuando la luz se apagó y solo brillo un enorme letrero de la gira. Y la desesperación de la gente la orillo a entretenerse haciendo una interminable y clásica ola.

Mientras sonaba “Could You Be Loved” de Bob Marley, la luz de la pantalla se disolvió mostrando la animación de la gira con una calavera y motivos mexicanos, la cual se elevó dejando ver a Fher Olvera y compañía envueltos en una tonada conocida que los acompañó, “Manda una señal” sonó como tema que dio inicio a la velada e inmediatamente después “De pies a cabeza”, provocando un ensordecedor rugido del público.

“Buenas noches México que buenos pulmones traen esta noche, nosotros estamos más que contentos, más que felices de estar aquí esta noche, después de estar en muchos muchos países, la gira fue al norte, al sur, al este, al oeste, del otro lado del Atlántico, hoy esta noche cerramos el tour México Lindo y Querido, después de cien conciertos esta noche terminamos con toda la carne al asador”, dijo Fher antes de seguir con “Corazón espinado” un éxito que hicieron con Carlos Santana, seguido de “Ángel de amor” y un sentido mensaje de “no a la violencia contra la mujer”

Maná en el Palacio de los Deportes Sergio Vallín (Humberto Sauri)

“Se me hace que se están llevando la noche en todo el tour, el Palacio es el Palacio y la raza es la raza aquí ”, dijo el frontman antes de interpretar “Labios compartidos”, seguida de “Cuando los ángeles lloran”, dónde se proyectó agua tranquila en las pantallas y descendió de las alturas una enorme tortuga marina, Carey tal vez, y finalmente una rola de 1993, de las primeritas de la banda, “Vivir sin aire” y posteriormente otra de las favoritas “Mariposa traicionera”.

“Se me olvidó otra vez”, cover de Juan Gabriel al estilo de los manás y “Como diablos” siguieron la velada donde la gente cantó casi todas al unísono, como lo demostró nuevamente te en “Oye mi amor”, momento dónde Fher jugó con el público dividiendo y repitiendo los “eos” pero metiendo en ello mexicanismos como “a huevo” y donde también jugó con un poco de reggae con “Get up, stand up” de Bob Marley.

Luego y a manera de intermedio Alex ‘El vampiro’ Gonzales se rifó un impecable solo de batería en el que demostró su gran talento detrás de los tambores y por lo que fue considerado en 2020 por la revista Modern Drummer como uno de los mejores bateristas del mundo.

Maná en el Palacio de los Deportes Álex González (Humberto Sauri)

En este interludio el resto de la banda se trasladó a un escenario alterno al centro de la explanada donde primeramente Fher dijo “ A huevo, estamos en el corazón de México, en esta isla vamos a cantar lo que nos pidan , vamos a empezar aquí con una canción que escuche el otro día en un cantina en Guadalajara, un tema de José Alfredo Jiménez”, dijo Fher quien acompañado por Sergio Vallín, guitarrista de Maná interpretaron “Te solté la rienda”.

En este momento en el escenario alterno el cantante y frontman de Maná aseguró estar muy contentos y nostálgicos porque era el último concierto de la gira, además de invitar a pasar al resto de la banda donde hizo bromas sobre la “Boda del huitlacoche” de Carin León, que al parecer no conocía el tema, lo cual dudamos con una leve sonrisa de complicidad entre el público, y siguió con “Te lloré un río”, “El reloj cucú”, “Bendita tu luz”, “Hechicera”, “Huele a tristeza”, “No ha parado de llover” y “Eres mi religión”, además de invitar a una afortunada a subir a ese espacio bohemio.

De regreso al escenario principal Alex y aprovechó el discurso contra quienes critican en las redes sociales, pero a su vez enalteció a la “gente auténtica y verdadera” antes de interpretar “Me vale”, seguido de otro de los clásicos “En el muelle de San Blas” y “Clavado en un bar”.

Maná en el Palacio de los Deportes Fher Olvera (Humberto Sauri)

“ A todos los lados que vamos decimos orgullosos que somos mexicanos . A los mexicanos nos quieren mucho en todo el mundo, nos quieren porque saben que somos gente cariñosa de corazón, somos gente que va para adelante, chingones. Estamos orgullosos de ser mexicanos”, dijo Fher antes de finalizar “Rayando el sol” con un público iluminando el pletórico Domo de Cobre.