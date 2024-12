Caifanes en el Estadio GNP: Un estandarte por la naturaleza y la justicia en México

Caifanes en el Palacio de los Deportes El cantautor Saúl Hernández. (OCESA/César Vicuña)

La icónica agrupación capitalina Caifanes, se presentó una vez más en el Palacio de los Deportes la noche del sábado 7 de diciembre, para despedir otro fructífero año en su carrera; con sold outs en foros importantes del país como el Auditorio Nacional y el Estadio GNP Seguros (Foro Sol), así como en el extranjero; y coronando el ingreso de Saúl Hernández al Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

“Fue un año muy hermoso y creo que lo hicimos juntos, gracias a ti este sueño sigue vivo y sigue fuerte, sigue poderoso y falta mucho por recorrer”, mencionó Hernández.

Con un repertorio que no decepcionó a los 16 mil fanáticos que se dieron cita en el venue, media hora después de lo pactado, el conjunto mexicano subió al escenario con una consigna muy clara; usar el espacio y la relevancia que tienen ante el público para alzar la voz, en un sentido de justicia.

Mientras tanto, las pantallas proyectaban las primeras tomas de la noche, sobre manifestaciones, entre los que se pudo apreciar un cartel con la leyenda “desaparecer a un estudiante es desaparecer tu futuro”, seguido de otros textos como “matar a los periodistas no mata la verdad”, por mencionar algunos.

Caifanes en el Palacio de los Deportes Tocaron lo mejor de su repertorio. (Humberto Sauri)

“A nosotros nos da mucha pena decirlo, pero dentro de nuestro género hay hombres muy enfermos y muy locos que están haciendo pendejadas muy cabronas, entre otras cosas, por eso necesitamos hombres y menos machos. Pero tú, mujer, mereces aplausos porque haz hecho cambios en éste país y lo agradecemos”, dijo para dar paso a la reproducción del videoclip “Canción sin miedo” de Vivir Quintana con El Palomar.

Si bien, no es nuevo ver a Saúl Hernández politizando conciertos, ya que su carrera, en sí misma, ha sido influenciada por un sentido de conciencia social, no pierden de vista los cambios del contexto actual.

“Salió una nota que nos llamó la atención. El contrato del tren maya contra jaguares, venados y tapires nos causa mucha indignación; el caso es que hay un contrato de la gente que está haciendo el tren maya con el ejército, para contratar a gente para matar a la fauna porque les estorba para [la construcción de] el tren maya”, reprochó.

“Puedes estar a favor del tren o puedes estar en contra, eso no importa, pero que estén contratando gente para matar a la fauna porque les estorba, eso está cabrón raza, esto no tiene que ver con política, tiene que ver sentido común de protección a nuestra naturaleza, a nuestro ecosistema”, agregó.

Caifanes en el Palacio de los Deportes La banda sigue manteniéndose en el corazón de sus fans. (Humberto Sauri)

Es ahí donde recae parte de su encanto, por decirlo de algún modo, pues, aunque musicalmente son diestros al interpretar los legendarios temas que los han inmortalizado ante los corazones de su público durante casi cuatro décadas, a falta de un repertorio novedoso, Hernández y compañía han decidido refrescar su show creando reversiones para sus presentaciones en vivo, como en “Cuéntame tu vida” o “Ayer me dijo un ave”, no obstante, algunos de los clásicos continuaron durante la noche casi intactos como “Mátenme porque me muero”, “Antes de que nos olviden”, “Debajo de tu piel” y “No dejes que”.

Asimismo, los invitados tampoco pudieron faltar, aunque a estas alturas más que invitados son parte de la casa por ser familia directa. Y con ese pretexto, nunca está de más escuchar a otro ícono del rock mexicano, Cecilia Tussaint, quien acompañó a su marido y amigos para interpretar “Para que no digas que no pienso en ti”, “Voy detrás de ti” y “Afuera”.

A la par, contaron con las participaciones de la siguiente generación; Zoey, junto a su padre en la voz y Mariano (hijo de Diego Herrera) en la guitarra, dieron un nuevo color a los temas “Ayer me dijo un ave” y “No dejes que”; algo que el público recibió de buen modo aplaudiendo el desempeño de los jóvenes artistas.

Así concluyó Caifanes un año lleno de bemoles, en el que son capaces de tocar el éxito y disfrutar el legado que ellos mismos construyeron para el rock mexicano, compartiéndolo con las nuevas generaciones, y creando conciencia sobre las problemáticas que embargan México, sin perder su esencia y con agradecimiento a su público.