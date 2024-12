Gran juego, gran recuerdo, ‘Gran Turismo’

Imagen de My First Gran Turismo (CORTESÍA)

Como parte de la celebración por los 30 años de PlayStation llega My First Gran Turismo una invitación al mundo del automovilismo, este homenaje a la franquicia de autos y el origen de Gran Turismo permitirá a los jugadores de todas las edades descubrir y disfrutar el placer de conducir.

En sus orígenes Gran Turismo fue el inicio del viaje a la simulación de conducción, esta nueva entrega busca ser un viaje personal y es por eso que se busca una experiencia muy intuitiva donde los jugadores ganen confianza con cada vuelta.

El juego contará con diferentes caminos que los jugadores podrán elegir:

tres eventos de carrera

tres pruebas contrarreloj

tres escenarios de Rally musical

gran cantidad de pruebas de licencia

Aquellos jugadores amantes de los clásicos recordarán los orígenes de Gran Turismo y la limitada lista de opciones de vehículos donde la imaginación y la pasión jugaban un papel muy importante en la experiencia de juego, esta entrega tendrá 18 autos únicos y tendrá algunas de las clásicas y nostálgicas pistas entre lo que se puede mencionar:

Kyoto Driving Park

Deep Forest Raceway

Trial Mountain Circuit

La tecnología está a disposición de la experiencia en My First Gran Turismo, este título será compatible con PlayStation VR2 pero únicamente en PS5, de esta manera los jugadores llevarán su experiencia al siguiente nivel.

Esta nueva entrega del clásico simulador de conducción llegará a PS4 y PS5 este próximo 6 de diciembre, no importa si solo se busque un momento de calma disfrutando del placer de la conducción o afinar nuestras destrezas detrás del volante, My First Gran Turismo ofrece todo lo que los jugadores necesitan desde 1997.