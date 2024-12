‘Mufasa’, somos simplemente el cúmulo de buenas y malas decisiones

'Mufasa: El Rey León' de Barry Jenkins Fotograma del filme. (Especial)

En vísperas de su estreno decembrino en cines, Crónica Escenario charló con Aaron Pierre, que da voz a Mufasa, Kelvin Harrison Jr. como el hermano Taka, Tiffany Boone que interpreta a Sarabi, Seth Rogen y Billy Eichner, que vuelven como Pumbaa y Timón, Lin-Manuel Miranda, compositor de los nuevos temas de esta precuela y el director ganador del Oscar, Barry Jenkins, que ofrecieron detalles sobre este relato live action que amplía el universo de este amado clásico animado.

Aunque todos pensábamos saberlo todo sobre Mufasa, el viaje hacia ser el querido Rey León ofrecía muchos aspectos interesantes. “ Creo que a todos nos pasó eso mismo hasta que leímos el guion de Jeff Nathanson , dándome cuenta que asumimos muchas cosas de cómo uno se convierte en rey . Poder leer acerca de todo lo que lo forma para ser ese gran padre y líder me mostró un camino diferente al que asumí y con el que pude conectar aún más”, explicó Eichner. “Como alguien que creció lejos de su hogar, le añade muchas capas de complejidad al personaje con las que la gente puede empatizar e incluso verse identificados con él”.

Mufasa, sin duda, gracias a la voz del fallecido James Earl Jones, y lo que representa su rol, es uno de los personajes más queridos de Disney. Sobre eso, Pierre reflexionó: “ Para mí, comenzó todo por esa cálida voz que tenía, llena de fuerza, claridad y amabilidad . Creo que lo queremos tanto porque contagia una esencia de amor y unidad y todos deseamos eso en nuestras propias vidas o comunidades. Poder contribuir, aunque fuese de pequeña forma, a ese legado existente me motivó bastante”.

Y es que continuar el legado del legendario actor no era una responsabilidad para tomarse en vano. “ James Earl Jones es una de mis más grandes inspiraciones. Sabía que sería un regalo tener la oportunidad de ser bienvenido en esta historia . Y es que, para mí, él siempre fue el mejor, desde su extensa filmografía hasta su trabajo en teatro y dando voz a varios personajes. Lo estudié y siempre me imaginé como una esponja para aprender lo mejor de su persona. Así que claro que fue muy estresante saber que tomaría las riendas de este papel pero también me dio la chance de contribuir en una menor manera a que su legado siga creciendo”.

“ Además, en esta versión Mufasa es adolescente, no el adulto maduro que lleva el orden de todas las cosas. En este punto, está encontrando apenas su identidad . Se sintió como ponerse unos zapatos dos tallas más grandes a como los conocimos en 1994, pero eso creo que nos ayudó también a todos para seguir adelante en lugar de limitarnos. Realmente fue una bella experiencia”, compartió un emotivo Pierre.

Del otro lado está uno de los villanos más carismáticos y queridos, mismo que aquí lo vemos antes de escoger su bando. Para Harrison Jr., hubo un reto interesante al encarnarlo. “ Lo más importante era no juzgar a Taka. Disfruté mucho de su personalidad, era juguetón y vivaz . Y todas esas características se mantienen aquí. Cuando conversé con Barry al respecto, me dijo que me dejara llevar por mis instintos y tendencias naturales, así como su brillo y esas ansias de brillar entre los suyos. A eso le sumamos un acento atractivo y este fue el resultado”.

La música del Rey León es icónica y Lin-Manuel Miranda es consciente de ello, por eso el poder describir su ADN y transmitirlo a estos nuevos temas fue una labor complicada. “ Ese soundtrack original es inmortal. Entre Elton , Tim Rice y Hans Zimmer , crearon algo increíble. Afortunadamente, existe todo un universo amplio del Rey León que va más allá de esa primera cinta . Está el musical de Broadway, el álbum de Beyoncé, The Gift, que expandió el vocabulario de lo que debería ser un tema para este proyecto”.

“Y mi arma secreta para lograr hacerlo fue Lebo M., la voz del filme original que, con sus arreglos corales, subieron el nivel de cualquiera de mis composiciones. Mi trabajo con él y Mark Mancina, a quien conocí en Moana, me ayudaron a crear algo al nivel de la franquicia” , continuó Miranda.

Aunque el compositor no optó por copiar el estilo de sus antecesores, aceptó que era inevitable recibir sus influencias. “ Con el trabajo de Lebo M. y mis letras en el estudio, todo subió de nivel . Entre todos los artistas presentes comenzamos a jugar con las tonadas y añadiendo armonías diversas. Pero claro que la música de la original es poderosa.”

“Pudimos tomar fácilmente varios sampleos y abogar por la nostalgia pero no fue el caso. Solamente me permití usar un poco de Zimmer en “I Always Wanted a Brother”, pero nada más. No quería que fuera un distractor y que pensaras en Simba, pero si resultaba importante en ese tema poder conectar una línea directa entre la búsqueda de los ancestros de Mufasa con el ascenso de su hijo al trono”.

Recordando un poco al legado del Rey León, Timón y Pumbaa le añaden ese toque cómico que los hace tan queridos. “ Ellos son parias y tienen un lazo profundo cimentado en una gran amistad. Y eso hace que uno se pueda relacionar fácilmente con ellos . Cuando son parte de una cinta llena de actos heroicos y espectaculares, ellos simplemente son espectadores simples que observan cómo todo sucede. Creo que es por eso que uno conecta fácilmente con ellos”, expresó Rogen. “Además son muy graciosos y creo que ofrecen una modulación del tono que a veces puede ser muy oscuro en la historia”.

Mufasa: El Rey León es capaz de mostrarnos una dinámica particular entre Mufasa y Taka, algo que se vuelve el corazón del relato mismo y que tanto Aaron como Kelvin trabajaron de forma interesante para lograr esa química de hermanos.

“Esta es la primera oportunidad que tuvimos de trabajar juntos”, señaló Pierre. “Antes habíamos interpretado a gente que admiramos pero no coincidimos tanto tiempo en pantalla. Sin embargo, la fundación de nuestra amistad y relación parte por mucho con cómo nos llevamos fuera de este trabajo . Eso fue lo que tomamos para encontrar esa hermandad y la familiaridad que estos dos personajes tendrían”.

“Además, estaba el formato de animación que duró tres años, eso nos ayudó a mantenernos en ritmo . Conozco bien a su Mufasa por ello y él a mi Taka. Y ahora, sentados aquí, le metemos un poco de ese extra que tenemos entre ambos y con ello reafirmamos la dinámica”, agregó a su vez Harrison Jr., quien admitió que fue interesante ver detrás de la historia del villano mejor conocido como Scar.

“ Creo que es una grata oportunidad para que la gente pueda revalorar la primera interacción que tuvieron con él . A final de cuentas, nadie nace siendo un villano. Cualquiera que esté así de enojado probablemente ha sido herido en algún punto de su vida. Me agrada el hecho de que todos puedan tener un diálogo acerca de ello y examinarse a sí mismos un poco a la vez así como a sus nociones preconcebidas sobre sus enemigos”, apuntó el histrión. “Es una cuestión de ver su humanidad y darle cierta gracia”.

Creo que <i><b>Mufasa: El Rey León</b></i> nos ofrece la posibilidad de tener una conversación sobre cómo nadie nace bueno o malo, sino que somos simplemente el cúmulo de buenas y malas decisiones. — Lin-Manuel Miranda

Para Barry Jenkins, el encontrar una reinterpretación sobre algo que ya existe previamente resultó una clave por más llamativa. “ Creo que todo comienza cuando te das cuenta que estás viviendo sobre el legado de alguien que ya existe, lo que te orilla a honrarlo . Existe una razón por la que la gente ama El Rey León desde hace tres décadas.”

“Después de diagnosticar porqué, tuve una claridad emocional y de propósito. Hay mucha profundidad en todos estos personajes, incluyendo aquellos que no estaban en la periferia de la historia original y que no podían contarse del todo antes”, aseguró.

“Pude observar todo eso, y es que ya sea que tengas 4 o 104 años, siempre existe algo dentro del Rey León para uno . Y esas mismas cosas se encuentran en Mufasa. Me puse a pensar en ello, dejé de lado lo que se hizo antes, cómo y para qué fue hecho. Quise hacer de este relato algo mío y a mi manera”, complementó el galardonado director.

Aunque no hay tantos temas musicales, los que existen aparecen de manera oportuna en Mufasa, algo que Lin-Manuel confesó que venía claro desde el guión. “ A veces recibes una historia y te dicen que quieren hacer un musical con ello sin ver claro por dónde . En este caso, la música tenía su propio espacio narrativo para acarrear las emociones del filme. Estoy sorprendido ante algunas de las situaciones que se lograron a través de ella, así como la facilidad que tuvimos para verlas nacer a partir de algunas líneas de diálogo que los propios personajes tenían”.

“El único tema que tuve que pichar con Barry que no estaba en el guión fue el de Kiros, un increíble villano al que le da voz Mads Mikkelsen. Creía que tener su talento y no hacerlo cantar era una mala práctica así que le escribí este viejo tema con diferentes ritmos que, juntos combinaron de maravilla. Esa parte fue muy divertida de hacer, recibiendo la influencia del dancehall jamaiquino”, añadió Miranda.

El Rey León marcó a toda una generación en su momento y ahora Mufasa busca hacer lo mismo con una generación mucho más joven. Jenkins meditó sobre qué espera de esta cinta y lo que genere en el nuevo público. “ La vi cuando era joven y al leer este guion, el primer impacto para mí fue que no había hecho algo de esta magnitud . Vengo del cine independiente, de Luz de Luna, y asumo que alguien que viene de ese lado del camino jamás caminaría el mismo andar que Mufasa. Pero me di cuenta que su historia tiene mucho que ver con el cine que hacía antes”.

“ Pude verme reflejado en este personaje a través de su relato. Y algo sobre eso me hizo sentir que estaba tomando estos crudos pero bellos sentimientos sobre un chico que se expandieron a través de 30 años más de vida junto a toda la complejidad que implica eso sin separarme de esa relación que inicialmente tuve con la cinta animada. Creo que esa fue la llave para averiguar cómo hacer esta cinta que espero genere ese mismo impacto en estas nuevas generaciones como en la mía”, acotó.

El viaje de Mufasa promete sorprender a los más escépticos, o al menos así lo cree Aaron Pierre. “ Creo que lo que me encanta de este relato es justo que vemos todo el camino que llevó a este personaje al punto donde lo conocemos . Y que el inicio de ese rumbo involucra el estar separado de su familia, ser huérfano, degradado y excluido. Pero a pesar de todas esas circunstancias, él abraza todo eso, lo canaliza y eleva a aquellos alrededor de él y a sí mismo hasta convertirse en rey. Eso puede resultar inspirador para cualquiera”.

Regresar a la historia del Rey León provoca que, irremediablemente, los integrantes de esta precuela rememoren el impacto que tuvo la cinta animada en ellos. “Recuerdo que estaba cuidando a los niños de mi hermana y el VHS que veían más era ese. Cuando lo puse y la vi con ellos, mi impresión inicial fue que estaban procesando muchas emociones bastante complejas por primera vez como la pérdida de un padre, pero lo hacían desde un lugar muy seguro”, mencionó Jenkins. “Eso me conmovió mucho, especialmente por cómo esa tragedia se convertía en algo lleno de risas y música en el camino”.

Asimismo, el panel habló sobre las similitudes que creen tener ellos con los personajes del filme. “En mi caso, conecto con Mufasa por cómo es tan duro consigo mismo ”, dijo Pierre. “ Él siempre espera tener las respuestas a todas las preguntas pero no ha tenido la experiencia de vida para resolverlas . Y creo que, en mi caso, he hecho eso la mayor parte de mi vida”. “En mi caso, es la curiosidad de Taka, es bastante metiche. Siempre se mete en los problemas de todo el mundo”, continuó Harrison Jr. “Creo que él y yo somos alegres y muy curiosos al respecto de todo lo que sucede a nuestro alrededor”.

“ Con Sarabi comparto la honestidad brutal ”, manifestó Tiffany. “ Siempre que me pides la verdad sobre ti, te la daré sin dudarlo, especialmente si me importas . Y creo que eso lo hace mucho ella, y también me pasa, para bien y para mal”. “ Pumbaa tiene un deseo de atención y ser incluido en las cosas que también tengo ”, declaró Rogen. “Solo que él tiene un entusiasmo infantil que lo hace menos cínico que mi persona”. “Timón es pequeño de estatura pero tiene una gran personalidad. No le teme a robarse la cámara y creo que, como Pumbaa, quiere también ser el centro de atención. Somos parias y aquí se quedan fuera de la historia, literal y figurativamente, por eso me relaciono con él en esa forma”, añadió a la vez Billy.