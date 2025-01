Directores de ‘Emilia Pérez’ y ’The Brutalist’ reciben nominaciones a los premios DGA

Jacques Audiard y Brady Corbet La edición 77 de estos premios se celebrará el 8 de febrero (Especial)

Los directores Jacques Audiard (Emilia Pérez) y Brady Corbet (The Brutalist) competirán por el galardón a mejor dirección de la próxima edición de los premios del Sindicato de Directores de Hollywood.

Ambos cineastas, cuyas producciones se coronaron como las mejores películas de comedia o musical y drama respectivamente, también competirán por el galardón que otorgan los compañeros de su gremio con Sean Baker (Anora), Edward Berger (Conclave) y James Mangold (A Complete Unknown).

El anuncio dejó fuera de la contienda a los directores de algunas de las películas más populares de la temporada de premios como Wicked, de Jon M. Chu, Dune: Part Two, de Denis Villeneuve, o The Substance, de Coralie Fargeat.

En el apartado de mejor director novel, el gremio nominó a las directoras Payal Kapadia por All We Imagine as Light, Megan Park por My Old Ass, así como a los cineastas RaMell Ross por Nickel Boys, Halfdan Ullmann Tøndel por Armand y Sean Wang por Dìdi.

La edición 77 de estos premios se celebrará el 8 de febrero en el Beverly Hilton de Los Ángeles, el mismo lugar en el que se llevaron a cabo los Globos de Oro.