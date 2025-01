Genitallica, tiene “Más alcohol” para “la sed” de sus fanáticos

Genitallica La banda regia (Cortesía)

El grupo musical Genitallica celebró con “Más alcohol”. En su veinticinco aniversario, el cuarteto lanzó el tercer sencillo “Más alcohol” de su sexto material discográfico Más alcohol por favor, conformado por quince temas inéditos en géneros musicales como el rock, cumbia, reggae, marimba y mariachi, con una gran versatilidad, que los ha caracterizado a lo largo de su carrera.

La banda integrada por Benito Alberto Martínez de la Garza, vocalista, Antulio Enrique Espinosa González, guitarrista, Andrés Alejandro Saenz Cantú, baterista y Gerardo Antonio Olivares Saro, vocalista secundario, es oriunda de la Sultana del Norte y se fundó en noviembre de 1998.

Entre su repertorio musical destacan el disco debut llamado ¿Picas o platicas?, el cual se lanzó el 23 de noviembre del 2000, seguido de Sin vaselina, que a su vez salió el 19 de noviembre del 2002. El tercer material discográfico, llamado ConSEXcuencias y en el que se toca principalmente la sexualidad, vio la luz en 2005.

Asimismo, el cuarto álbum, Sean todos bienvenidos, apareció en el 2011; de la misma manera, A la larga te acostumbras, se publicó en 2013. Ahora, el pasado 2024, tenemos su álbum mencionado Más alcohol por favor. Cabe mencionar que durante toda su trayectoria han sido censurados por abordar temas polémicos como la sexualidad, el alcohol y problemáticas sociales, “sin pelos en la lengua”.

“Más alcohol” cuenta con su video oficial, el cual fue filmado en Monterrey y lo acompañan tomas realizadas en algunos conciertos en vivo. Fue lanzado el 20 de septiembre en la plataforma YouTube y a seis días de ver la luz cuenta ya con trescientos ochenta y seis “me gusta” y cinco mil ciento setenta y seis visualizaciones.

Entre las estrofas se puede escuchar la siguiente melodía: “ Tengo un oscuro vacío donde estaba mi corazón, un amargo recuerdo que en la garganta me da comezón . Vamos, me conoces de hace muchos años, que para la fiesta no nos arrugamos, vamos caminando juntos de la mano y cuando tomamos ya no manejamos. Un ron, una cerveza, un daiquiri de fresa, tequila, michelada, una piña colada, perla negra, mojito, whiskito, un mezcal que sea derecho me lo echo”. Todo un tema que incita a la fiesta.

A lo largo de su carrera han combinado géneros musicales como el rock, punk, ska, salsa, pop, norteño, reggae, hip hop y corridos tumbados, entre otros. Esta mezcla los ha llevado a mantenerse en el gusto del público permitiéndoles realizar colaboraciones con cantantes como Cristian Castro, Coda, La Leyenda, Paquita la del Barrio, Víctor Morán, Dharius, Shenka, Inspector, Caballo Dorado, etc., y a presentarse en conciertos como Vive Latino 2024, Tecate Pal’Norte 2024 y el Tecate Coordena.

Entre las canciones que podemos escuchar de su nueva producción se encuentran: “La muerte se puso de moda”, “La haces de pedo”, “Más alcohol”, “Todos vamos a morir” y “Me estoy volviendo loco”. Se espera que visiten la CDMX este 2025.