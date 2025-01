La actriz Leslie Charleson, estrella de ‘General Hospital’, falleció a los 79 años

Leslie Charleson La actriz también se convirtió en portavoz de organizaciones benéficas relacionadas con el cáncer de mama, la fibrosis quística y el sida (Especial)

La actriz estadounidense Leslie Charleson, estrella de General Hospital (Hospital General en el mundo hispano) durante casi medio siglo, falleció a los 79 años, informó uno de los productores ejecutivos de la serie en las últimas horas.

“ Con el corazón encogido anuncio el fallecimiento de mi querida amiga y colega Leslie Charleson (...) Leslie era una querida matriarca de todo el elenco y el equipo”, afirmó el productor Frank Valentini.

Y añadió: “ Echaré de menos nuestras charlas diarias, su rápido ingenio y su increíble presencia en el plató . En nombre de todos en General Hospital, mi más sentido pésame a sus seres queridos durante este difícil momento”.

Charleson (Misuri, 1945) interpretó al popular personaje de la doctora Monica Quartermaine desde 1977 y continuó con él hasta su fallecimiento. Un personaje que fue variando durante las décadas y pasó a ser uno de los más destacados de la serie.

La intérprete era la miembro que más tiempo llevaba en el reparto de General Hospital.

La actriz había empezado a actuar siendo una niña, participando en obras escolares y estudiando teatro en el Bennett College, en el estado de Nueva York, hasta iniciar su carrera profesional en 1964 con A Flame in the Wind.

Además, también pasó por la telenovela de la CBS, Love Is a Many Splendored Thing, que le valió su primera nominación al Emmy; por As the World Turns; se desempeñó como estrella invitada en otras series estadounidenses como Adam 12, Barnaby Jones, Ironside o The Rockford Files, e hizo varios anuncios de televisión.

Leslie Charleson también se convirtió en portavoz de organizaciones benéficas relacionadas con el cáncer de mama, la fibrosis quística y el sida.