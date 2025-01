J-Hope de BTS en México: Conciertos, fechas y venta de boletos

J-Hope en México Ciudad de México es la única ciudad de Latinoamérica donde el integrante de BTS ha anunciado presentaciones para este 2025.

Buenas noticias para las ARMY de México, que podrán ver a J-Hope próximamente en la Ciudad de México. El rapero principal y sub-vocalista de BTS estará de regreso en nuestro país ahora presentando su show como solista de su gira “Hope on The Stage”, anunciando dos fechas en la capital del nuestro país.

Jung Ho-Seok, conocido popularmente como J-Hope, está de regreso en los escenarios luego de concluir su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, algo que lo había mantenido alejado de la banda. Ahora, estará apareciendo en solitario con su gira Hope On The Stage para traer todo ritmo y carisma.

Fechas de los conciertos de J-Hop en CDMX

Sábado 22 de marzo - Ciudad de México, Palacio de los Deportes

- Ciudad de México, Palacio de los Deportes Domingo 23 de marzo -Ciudad de México, Palacio de los Deportes

Cómo y cuándo comprar boletos para J-Hope en CDMX

Los boletos estarán disponibles en la Preventa ARMY MEMBERSHIP a partir del miércoles 22 de enero a las 15:00 horas. La venta general comienza el jueves 23 de enero a las 15:00 horasa través de Ticketmaster.com.mx. La información de venta de entradas para los espectáculos de Los Ángeles en el BMO Stadium se dará a conocer en una fecha posterior debido a los incendios forestales en la zona.

Los miembros de ARMY pueden registrarse para la preventa en Weverse a partir de ahora y hasta el domingo 19 de enero a las 20:00 horas para verificar su membresía.

En 2024, J-Hope lanzó Hope on the Street Vol.1 con su sencillos Neuron y I Wonder. Además, podrás disfrutar de algunos de sus otros éxitos en solitario como More, Arson, Chicken Noodle Soup y =(Equal Sign)