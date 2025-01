‘Wolf Man’ lideró la taquilla mundial del fin de semana

‘Wolf Man’ de Leigh Whannell Fotograma del filme. (Especial)

Wolf Man lideró la taquilla mundial este fin de semana con 16,8 millones de dólares recaudados -12 de ellos en Estados Unidos-, seguido por la sorpresa de One of them days, el debut como actriz de la cantante SZA, con 11,6 millones.

Esta última película ha conseguido arrebatar en Estados Unidos el liderazgo a Mufasa, la gran apuesta de Disney, que en el fin de semana recaudó solo 11,5 millones de dólares en Estados Unidos, aunque en todo el mundo acumula un total 591 millones de taquilla desde su estreno en diciembre.

Moana 2, estrenado a finales de noviembre de 2024, rompió este fin de semana la barrera de los mil millones de dólares de recaudación en todo el mundo, según los datos oficiales de la página especializada Box Office Mojo.

Sólo otras dos películas de 2024 han superado esa barrera: Inside Out 2 y Deadpool & Woolverine.

La lista de más taquilleras en Estados Unidos durante el fin de semana la cierran Sonic the Hedgehog 3, con 8,6 millones de dólares recaudados -acumula 422 en todo el mundo- y Den of Thieves: Pantera con 6,6 millones.