Adriana Paz destaca la existencia de ‘Emilia Pérez’: “Es un relato de redención, de transformación y de quién eres”

Adriana Paz Imagen de la actriz en la premiere en México. (Edgar Negrete Lira/CUARTOSCURO)

Desde su ovación en el Festival de Cannes donde por primera vez en la historia del certamen el premio de Mejor Actriz fue compartido por las cuatro protagonistas del filme hasta la más reciente polémica sobre si la cinta es tan buena o tan mala como muchos opinan, es innegable que Emilia Pérez se ha convertido en un fenómeno que ha trascendido más allá de la cinta musical pensada por Jacques Audiard.

Crónica Escenario habló con Adriana Paz, mexicana que forma parte de la historia gracias a ese galardón, sobre este proyecto desde otros puntos de apreciación que, sin duda, son interesantes.

Paz reflexionó sobre su papel en otras historias que tocan el tema tan sensible que ha sido criticado en Emilia Pérez, como las desapariciones y el dolor que ello provoca. “ He estado en algunos rodajes que hablan sobre estas circunstancias de violencia, de abandono y desaparecidos . Alejandro Gerber dirigió Arillo de hombre muerto, que es el proyecto más cercano que tenemos ahorita a esos temas donde participo”, dijo.

“UN RELATO DE BÚSQUEDA DE TU IDENTIDAD”

“Este filme está en blanco y negro y es un drama sobre esta mujer más que sobre el tema de los desaparecidos. Eso es el contexto, pero realmente vemos el viaje, el sufrimiento y lo que queda de una familia que se ve en esta circunstancia tan triste y tan dolorosa como la desaparición de un ser querido , así que es algo con lo que tenemos que empatizar y acercarnos. Esa es la razón por la que Alejandro también quiso hablar de eso”, señaló Paz.

“ Pero Emilia Pérez se distingue de esos relatos desde que la película es un musical. Y creo que Jacques habla de esto desde ese lugar , pero creo que el tema principal de Emilia no es ni el narcotráfico ni las desapariciones, ese es el contexto en el que vive la protagonista de su historia”, apuntó a su vez la mexicana.

“ Realmente creo que es un relato de redención, de transformación, de búsqueda de tu identidad y de quién eres . En ese sentido podemos conectar también porque todos en algún momento quizás hemos dicho ‘esto no me gusta’ aunque sea una cosa chiquitita, o donde ya no te guste tu trabajo, tu cabello y hay algo que quieres transformar de eso que da cambios drásticos y grandes”, continuó la reconocida actriz de Hilda y Las horas muertas.

“Emilia Pérez va de eso, de un ser humano que un día dijo ‘he crecido en el contexto de la violencia’ y que nunca ha podido ser quien quería porque ha tenido que ser esta fiera y este mal que no justifico. Pero ¿cuántas personas que son criminales, cuántos sicarios no han tenido que serlo, por la circunstancia sin justificar nada de lo que han hecho? ”.

NO TODO ES COMO SE OPINA SOBRE EMILIA PÉREZ

El filme de Audiard, que representa a Francia en esta temporada de premios, ha sido atacado por la forma en que aborda las problemáticas tan sensibles de nuestro país. Pero Adriana considera que no es del todo como se opina.

“ No me parece banal para nada el enfoque, simplemente creo que a través de la música y la danza como vehículo se puede atravesar esas fronteras que de pronto la gente pone cuando no quiere hablar de estos temas ”, expresó.

“ Esos son los límites que ha tenido nuestro cine, que es además en el que yo me crié, en el que nací como actriz, porque a mí me importa hablar de ese tipo de cosas porque en la medida de que las ignoremos no van a tener solución y hay que poner las conversaciones en la mesa y decir esto no está bien y podemos hacer esto”, aseveró.

“ Creo que la cinta va a tener la posibilidad de entrar en los corazones y en las mentes de un montón de gente que a lo mejor no ha podido ver otras películas que también hablan de estos temas importantes , que a lo mejor tuvieron un rechazo, y creo que esto va a quitarles todas las defensas y va a darles muchísimo más”, complementó la oriunda de Ciudad de México.

Fotograma de 'Emilia Pérez'. Fotograma de 'Emilia Pérez'. (ESPECIAL)

LA NATURALEZA DE SU PROTAGONISTA

Para Paz, algo trascendental de Emilia Pérez es ver la naturaleza de su protagonista. “ Se está hablando de cómo, hasta cierto punto, también los victimarios son víctimas de una sociedad que se ha corrompido , de un sistema que está corrupto hasta las entrañas también”, expresó.

“Entonces, creo que va de eso, de un ser que vive en ese contexto y de pronto un día dice: ‘nunca he querido serlo’, a quién le gustaría ser una mujer y eso también empieza a crear una conciencia diferente en el personaje de lo que hizo y de lo que era”, continuó.

“ Estamos perdiendo un poco de vista esto y la fuerza que tienen estos cuatro personajes femeninos importantes y fuertes, siendo tan distintas pero tan parecidas, generando este movimiento ”, agregó.

UN RETO PERSONAL

Asimismo, la talentosa actriz habló sobre el reto que implicó hacer este filme a nivel personal: “ Amo los musicales, y tenía muchas ganas de hacer uno y la verdad para mí también eso ha sido interesante . Me preguntaban cuál fue el desafío más grande en Emilia, y creo que eso fue pero no la había explorado así”, dijo.

“ Siempre me ha gustado mucho cantar pero no había tenido la oportunidad de probar esa parte de mi quehacer artístico y me encantó prepararme con Juan Pablo Villa aquí en México . El poder explorar mi voz cantada y aprender e intentar leer música o meterme a un estudio de grabación ha sido para mí una experiencia muy linda”, añadió.

Y es que, para Adriana, es el canto y la danza lo que ayudan a potenciar el mensaje de Emilia Pérez: “ El contexto es cultural, pero al mismo tiempo la historia intenta respetar muchos elementos e intenta obtener otra perspectiva, trascenderla ”, comentó.

“ Creo que es por eso que la música y la danza tienen este poder catártico . La coreografía en este entorno de tensión que los personajes han puesto es la fuente de todos los movimientos y básicamente es una especie de erupción derivada de tanta contradicción que la misma danza se produce”, enfatizó.

“ De alguna manera, esa energía en la danza tiene ese poder que la hace relevante. Encontrar la correcta para la historia fue otro gran desafío . Y también hacer que los actores sientan que realmente viene de nuestro instinto como actores para alimentar la coreografía del filme”, apuntó la histórica ganadora en el Festival de Cannes.

Adriana Paz en ‘Emilia Pérez’ Fotograma del filme. (Especial)

UN PERSONAJE QUE MARCA UNA PAUTA EN SU CARRERA

Para Paz, Epifanía resulta también un punto de inflexión en su carrera que, aunque pequeño, da mucho de qué hablar. “ Es un papel importante en muchos sentidos y uno de ellos es hablar de estas mujeres que están atravesando violencia ”, comentó.

“Y obviamente no es solamente en México ni en Latinoamérica, sino que se experimenta en todos lados, pero estábamos hablando de la violencia que vivimos aquí, que se ha normalizado y que llevamos mucho rato diciendo que no es normal , desde que me agarres las nalgas en el camino o pegarle a tu esposa”, enfatizó.

“ Epifanía representa a todas estas mujeres que están atravesando por esta situación y que tienen miedo y que, aun con eso, tienes que salir a la calle para ir a trabajar para ver por tu familia . Es bonito lo que pasa con ella porque muestra que todos tenemos también una oportunidad de vivir algo lindo, de vivir amor a pesar de todo lo que has atravesado y eso está bien padre”, agregó.

La actriz profundizó sobre el simbolismo de su personaje en el filme: “ Un periodista me dijo que Epifanía es la encarnación del amor y me parece muy bueno que eso le hubiera provocado a él porque es muy apropiado para lo que sucede para ella y para el personaje de Emilia Pérez ”, dijo.

“ Ella viene de un lugar de oscuridad, de haber sido víctima de un esposo violento para que de pronto la vida le dé la oportunidad de enamorarse de una manera en la que quizás nunca se imaginó y eso también le sucede a Emilia. También eso es importante, el poder del amor, porque aunque suene cursi, no lo es. Al final eso es una fuerza a la que le restamos importancia. El amor mueve montañas y es también es un elemento importante aquí”, resaltó.

UN FILME QUE LA LLEVA A OTRO NIVEL

A pesar de la polémica, Adriana invita a la gente a hablar de la cinta a partir de otros enfoques más allá del contexto de violencia en el que suceden los hechos: “S oy la primera mexicana en ganar un premio de actuación en un festival como Cannes . Y hay mucha gente que se siente muy contenta, muy feliz, que me dice cosas súper bonitas de lo que eso representa para México”, dijo.

“ Y a mí, me gustaría quedarme con eso y poner énfasis en los otros temas de Emilia Pérez , en el amor, en todo lo que está significando también para mí como actriz, la exposición que me está dando fuera y dentro de mi país, que no había vivido ni habiendo ganado los tres Arieles que obtuve ”, confesó.

“En México, mi trabajo ha sido muy independiente y había gente que no sabía ni que existía. Y para mí, Emilia Pérez ha sido el proyecto con el que la gente ha dicho, ¿quién es esta? O gente que ya me conocía decir ‘ella ya estaba’ y así pongan atención en mi trabajo cuando mi nombre esté solo. Agradezco mucho a la gente que ha mostrado su apoyo y que ha mostrado interés en mi carrera. Que padre que esto me abra puertas en mi país y fuera de él”, confesó agradecida la actriz.

QUE LA GENTE SE HAGA SU PROPIA OPINIÓN

Paz no ocultó la alegría de trabajar en un proyecto de esta índole que está obteniendo reconocimiento a nivel mundial, especialmente por el gran trabajo que creó con sus compañeras.

“ Estoy bien contenta de haber trabajado con ellas, son súper lindas personas, creo que estaban sumamente preocupadas de poder hacer un buen trabajo . Y yo me quedo con eso. Karla desde el primer momento, Zoe, Selena, y hay un montón de cosas que la gente de pronto dice que hieren”, enfatizó.

Adriana invitó al público a crear su propio criterio sobre la cinta, más allá de todo lo que se ha comentado alrededor de ella. “Tenía muchas ganas de que pudieran ver la película en México. Algunas personas aquí ya la pudieron ver en el Festival de Morelia”, dijo.