El Tri celebra 56 años de rock and roll que “aguantó todo, especialmente la represión del gobierno”

El Tri en el Estadio GNP El Tri de Alex Lora celebra el cierre de su gira de 55 aniversario (Graciela López Herrera /CUARTOSCURO)

El Tri de Alex Lora celebra el cierre de su gira de 55 aniversario con un concierto el próximo sábado 15 de febrero en el Estadio GNP, donde la agrupación tendrá como “ invitado especial, el principal, el público que ha rockeado con nosotros durante 56 años ”, en un evento que esperan dure cerca de tres horas, descartando contar con músicos invitados en esta ocasión.

En conferencia celebrada en el Estadio GNP, la agrupación hizo un recuento de su carrera y de la importancia que tiene la agrupación dentro del rock nacional destacando que “c omo dice la canción, parece fácil, pero es difícil en realidad. Para poder seguir rocanroleando tienes que aguantar críticas, envidias, chismes ”, dijo.

“ El Tri ha sobrevivido la represión, la satanización, los chismes y todo lo que hemos tenido que hacer para poder seguir adelante y aquí estamos tan frescos, pero con mucho más rock and roll y ahorita pues tocamos mucho menos culero que hace 56 años”, añadió el cantante.

Para Lora, la importancia del proyecto radica en que “ el rock and roll aguantó todo, especialmente la represión del gobierno ; otros estilos jamás han tenido que sobrevivir a eso, no los vetan, no los satanizan, no les prohíben sus tocados, ser rocanrolero era casi como ser narcosatánico”, expresó.

Para esta presentación afirmó que “ vamos a tocar todas las rolas que son imposibles de no tocar. Y aparte estrenaremos algunas, recorreremos toda la discografía de El Tri , para esta tocada es lo que estamos pensando porque pues es una tocada especial y lo que queremos es que la raza se olvide de sus broncas y se sienta libre como nosotros, nos vamos a olvidar de nuestras broncas y nos vamos a sentir libres”, adelantó.

El Tri nace de los restos de Three Souls In My Mind, agrupación que nace el 12 de octubre de 1968 y que adopta su nuevo nombre en 1984, con la salida del álbum Simplemente, y con el que han recorrido diversos escenarios y países, destacando en su trayectoria su participación en el Festival de Avándaro, su recorrido en los llamados hoyos fonquis, el haber sido elegidos como teloneros de los Rolling Stones, así como el haber sido la primera banda mexicana que se presentó en el Auditorio Nacional con su concierto sinfónico, además de haber sido seleccionados como acto de cierre de diversas ediciones del Vive Latino.

El Tri en la Estadio GNP Chela y Alex Lora (Graciela López Herrera /CUARTOSCURO)

Por su parte, Chela Lora, corista, pareja y manager de Alejandro Lora, comentó la importancia que ha tenido la agrupación para integrar a la mujer en el rock mexicano, afirmando que ella fue la creadora del “Día de la mujer rockera” y que han impulsado la presencia de la mujer en el ámbito del rock buscando que ésta sea bajo un sentimiento de seguridad y protección.

La simbólica vocera destacó que “ Alex no es machista, nunca hubo ni ha habido esa onda de que me reprimiera por cómo me visto. Yo creo que es muy importante para las mujeres poder encontrar una pareja (que sepa) ser compañero, saber apoyar a tu pareja, ser realmente un compañero de vida”, lo que ha apoyado la coherencia que han mantenido en la agrupación y fuera de ella.

Durante la presentación, se resaltó que la presentación de El Tri rendirá un homenaje a Javier Bátiz, fallecido en diciembre del 2024, así como se recordó a José Agustín y Parménides García, a quienes Alex Lora considera precursores del periodismo musical mexicano, así como la importancia del primero, quien fue uno de los que lo motivaron a componer en español, dejando las letras en inglés.

“ En las pedas que nos poníamos en mi casa (Agustín) me decía que inventara mis canciones en español porque así la raza entiende lo que les dices y aparte si cantan contigo sería algo muy chingón , él me motivó a hacer rolas en español y dejar de lado el inglés. Creo que ellos estarían contentos de ver que existe El Tri, de aquella época y que a pesar de toda la mierda que nos tuvimos que tragar aquí estamos tan frescos como si no hubiera pedo, haciendo felices a una bola de cabrones rocanroleando”, enfatizó Alex Lora.

Se aprovechó la oportunidad para anunciar que El Tri, junto a OCESA, van a regalar 4 guitarras, la primera con el diseño clásico de la agrupación de una mano con el dedo medio levantado, en una edición especial y conmemorativa del concierto, así como otras tres, cortesía de Guitarras Babilon y Hermes Music, con quienes, declaró Lora, “siempre hemos trabajado la línea de que un niño que tenga en las manos un instrumento musical, nunca va a querer agarrar un arma, que jueguen a la música y no a la guerra”.

Los boletos para el concierto de El Tri tiene un costo que va de los $488 a los $2240 pesos.