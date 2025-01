Isabella Rossellini celebra su nominación al Oscar con sus padres y David Lynch en la memoria

Isabella Rossellini en ‘Conclave’ Fotograma del filme. (Especial)

Isabella Rossellini celebró este jueves su primera nominación al Oscar, como mejor actriz de reparto en la cinta Cónclave, recordando a su expareja, el cineasta David Lynch, y a sus míticos padres, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman.

“ Cuando era joven, siempre me identificaban como la hija de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini . A medida que he crecido, esto ya no ocurre con la misma frecuencia y lo extraño , especialmente hoy. Ojalá mis padres estuvieran vivos para celebrar conmigo este gran honor”, escribió en sus redes sociales.

Isabella Rossellini ha recibido la nominación a la mejor actriz de reparto, por su papel como monja en Conclave, un premio que se disputará con Zoe Saldaña (Emilia Pérez), Ariana Grande (Wicked) y Felicity Jones (The Brutalist).

En este día de “alegría”, la intérprete también recordó a David Lynch, fallecido el 15 de enero y con quien no solo compartió una relación sentimental, sino que también trabajó en Blue Velvet (1986) y Wild at heart (1990), esta última Palma de Oro en Cannes.

“ También hoy, con esta alegría en mi mente, no puedo evitar quedarme pensando en el más allá, en David Lynch . Nuestra colaboración fue clave para entender el arte de la interpretación”, sostuvo.

Rossellini asimismo agradeció la “ clara y precisa ” dirección de la película, del austríaco Edward Berger, y el “increíble” reparto y equipo de la cinta, empezando por el protagonista, Ralph Fiennes.