Kygo hace historia en el Estadio GNP con una noche de éxtasis electrónico

Kygo en el Estadio GNP El DJ noruego ofreció una experiencia que fusionó ritmos envolventes, visuales impactantes y momentos emotivos. (Santiago Covarrubias/OCESA)

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro de la música electrónica la noche del sábado 25 de enero, cuando el Estadio GNP albergó una de las fiestas más memorables para los amantes del EDM.

El Kygo World Tour hizo escala en la capital mexicana, ofreciendo una experiencia que fusionó ritmos envolventes, visuales impactantes y momentos emotivos que quedarán grabados en la memoria de miles de asistentes.

Desde las primeras horas de la tarde, una multitud de entusiastas de la música electrónica, predominantemente entre 25 y 45 años, comenzó a congregarse en las inmediaciones del estadio.

La atmósfera estaba cargada de anticipación y emoción, con grupos de amigos compartiendo anécdotas de conciertos anteriores y especulando sobre las sorpresas que la noche podría deparar. Las luces de la ciudad parecían sincronizarse con el latido colectivo de los corazones expectantes, creando una sinergia palpable en el aire.

A medida que el sol se ocultaba y las sombras de la noche envolvían la ciudad, las luces del escenario comenzaron a brillar con intensidad, señalando el inicio de una velada inolvidable. A las 21:00 horas en punto, Alan Walker tomó el control de las tornamesas, sorprendiendo a todos con una versión única de “La Chona”, una icónica canción de la música regional mexicana.

Kygo en el Estadio GNP La velada estuvo llena de momentos inolvidables y colaboraciones sorprendentes (Santiago Covarrubias/OCESA)

Esta fusión inesperada de géneros desató una ola de euforia entre el público, demostrando la versatilidad y el respeto del DJ hacia la cultura local. La energía se elevó aún más cuando Walker deleitó a los presentes con remixes de éxitos de David Guetta, preparando el terreno para una noche llena de sorpresas y emociones.

Tras una despedida cargada de aplausos y vítores, Walker cedió el escenario a Lost Frequencies. “ Buenas noches, México. Nosotros somos Lost Frequencies. ¿Cómo la están pasando esta noche? ”, saludó el DJ belga, luciendo con orgullo una playera de la selección mexicana de fútbol, gesto que fue recibido con ovaciones ensordecedoras.

Desde los primeros acordes, quedó claro que su actuación sería una montaña rusa de emociones. Canciones como “Love is the only thing” resonaron con fuerza, mientras llamas y bengalas iluminaban el escenario, complementadas por visuales psicodélicos que hipnotizaban a la audiencia. Aunque algunas versiones hardstyle de sus temas emblemáticos sorprendieron a ciertos asistentes, la mayoría se dejó llevar por la intensidad y la innovación de las interpretaciones.

El reloj marcaba las 23:10 horas cuando las luces se atenuaron, y en las pantallas gigantes apareció un video que mostraba un recorrido desde backstage y barricada hasta el corazón del estadio, culminando con la imagen de Kyrre Gørvell-Dahll, mejor conocido como Kygo, sentado al piano en el centro del escenario.

Las pulseras LED entregadas al público se encendieron al unísono, creando un mar de destellos multicolores que iluminaban el estadio y provocaban una reacción ensordecedora de la multitud. Desde el primer acorde, Kygo demostró por qué es considerado uno de los pioneros del tropical house, sumergiendo a los presentes en un viaje musical que fusionó melodías suaves con ritmos vibrantes.

Kygo en el Estadio GNP La noche culminó con “Freeze” (Santiago Covarrubias/OCESA)

La velada estuvo llena de momentos inolvidables y colaboraciones sorprendentes. Zak Abel se unió al escenario para interpretar “For life”, desatando una ola de alegría y emoción entre los asistentes.

Kygo rindió un sentido homenaje al fallecido Avicii con una emotiva versión de “Levels”, declarando: “ Ciudad de México, esto es por y para Avicii ”. El público, visiblemente conmovido, coreó la canción mientras las pulseras brillaban en azul, creando una atmósfera mágica que evocaba el mundo de Pandora en Avatar.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Sam Feldt, colega y amigo cercano de Kygo, aprovechó la ocasión para proponer matrimonio a su pareja frente a miles de testigos, añadiendo una capa de romance y humanidad a la ya electrizante noche. La ovación fue ensordecedora, y muchos en la audiencia no pudieron evitar derramar lágrimas de alegría.

La talentosa cantante Hayla también hizo su aparición, interpretando temas como “What’s love got to do with it”, en un sentido homenaje a la recientemente fallecida Tina Turner. Canciones como “Woke up in love”, “Remind me to forget” y “Without you” mantuvieron a la audiencia en un estado de éxtasis constante, con cada nota resonando profundamente en los corazones de los presentes.

Al sonar “Stole the show”, Kygo, visiblemente emocionado, ondeó la bandera de México, sellando su conexión y gratitud hacia el público local. El clímax de la noche llegó con “Firestone”, donde un conjunto de violinistas, violonchelistas y percusionistas se unieron en el escenario, mientras Justin Jesso aportaba su poderosa voz, llevando a los fanáticos al éxtasis. La sinergia entre los músicos y la audiencia creó un momento de pura magia, donde el tiempo pareció detenerse.

La noche culminó con “Freeze”, mientras una lluvia de confeti blanco caía suavemente sobre el público y fuegos artificiales iluminaban el cielo estrellado del Estadio GNP. Sin duda, fue el concierto más grande y ambicioso en la carrera de Kygo hasta la fecha, y una noche que los amantes de la música electrónica en México no olvidarán jamás.

El Kygo World Tour continúa su recorrido por el mundo, con próximas paradas en Aspen, Colorado, el 21 de febrero, y en Asia, incluyendo presentaciones en Corea del Sur y Japón a finales de febrero y principios de marzo.