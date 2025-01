Karla Sofía Gascón se alegra que su nominación coincida con Trump porque será un revulsivo

Karla Sofía Gascón La actriz española durante la presentación de la película ‘Emilia Pérez’ en Madrid (Zipi/EFE)

La actriz española Karla Sofía Gascón lamentó este viernes que su nominación a los Oscar la haya recibido entre “ amenazas, insultos y vejaciones ” desde las redes y admitió alegrarse de que haya coincidido con la investidura de Donald Trump porque, según sus palabras, será “un revulsivo”.

Gascón hizo estas declaraciones desde Uruguay por videoconferencia a los medios españoles, después de ser nominada al Oscar a la mejor actriz por su papel protagonista en Emilia Pérez, un reconocimiento que llega días después de que Trump regresara a la Casa Blanca.

“ No creo y espero que no tenga nada que ver mi sexualidad o mi color de pelo con mi actuación . Yo creo que los miembros de la Academia, la gente que vota están emocionados con el trabajo que he hecho”, señaló, y recordó que en el último año los festivales más importantes del mundo la han nominado y premiado, como en Cannes.

La actriz definió a figuras como Trump o el expresidente brasileño Jair Bolsonaro como “ una mezcla entre caciques de pueblo y fascistas de última generación ”, que –mantuvo– se están “apoderando de las instituciones en muchísimos países, vendiendo odio que otros les compran con una facilidad tremenda”.

Gascón, la primera mujer trans de la historia nominada al Oscar a mejor actriz, mostró su rechazo por las personas “ retrógradas o con poca capacidad mental ” que la han insultado y están “contra la libertad y el respeto a una sociedad justa e igualitaria”, lo que ha provocado que se sienta como “en una especie de apartheid, como si fuera la culpable de los males de este mundo”.

“ Hay un problema en la sociedad, mucha gente quiere controlar los cuerpos de los demás porque así controla las mentes de los demás ”, recalcó la actriz, quien añadió que si bien puede ser un altavoz para que otras personas no sufran lo vivido por ella, tampoco representa a nadie y solo puede hablar por sí misma.

De su nominación, confesó que quiere ganar el Oscar antes que nadie, si bien dijo ser muy amiga de una de sus contrincantes para la estatuilla, la estadounidense Demi Moore, “ una de las señoras más amables de Hollywood ”.

Gascón aseguró que tiene mucha energía para seguir con la campaña de promoción de la película de Jacques Audiard y está convencida de que el narco musical mexicano es totalmente diferente a todo lo que se ha visto hasta ahora.