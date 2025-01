Jonas Brothers regresan a Disney para protagonizar una comedia navideña

Jonas Brothers EL filme de Kevin, Joe y Nick Jonas se estrena a finales de este año, solo en Disney+ (Especial)

Los Jonas Brothers regresan a Disney para protagonizar Jonas Brothers Christmas Movie (La película de navidad de los Jonas Brothers), una comedia programada para la próxima temporada navideña.

“¿Demasiado pronto para Navidad? No, la película navideña de los Jonas Brothers se estrena a finales de este año, solo en Disney+”, anunció la plataforma en sus redes sociales.

Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas “ se enfrentan a una serie de obstáculos cada vez mayores mientras luchan por llegar de Londres a Nueva York a tiempo para pasar la Navidad con sus familias ”, de acuerdo con la sinopsis.

La película estará dirigida por la ganadora al Oscar, Jessica Yu, quien ha estado detrás de proyectos como Quiz Lady y This Is Us, mientras que Justin Tranter será el productor musical ejecutivo y escribirá canciones originales para el proyecto, informó por su parte la revista especializada Variety.

Esta comedia navideña marca el regreso del trío de pop rock a la franquicia estadounidense que le dio la fama. Allí aparecieron en especiales de series como Hannah Montana y protagonizar junto a la cantante Demi Lovato la saga de películas Camp Rock (2008-2010).

También protagonizaron la serie Jonas, en la que los músicos se interpretan a ellos mismos como estrellas del rock famosas que intentan llevar una vida normal como estudiantes de secundaria.

El grupo se separó en 2013 y volvió a unirse seis años después para lanzar Sucker. En 2023 publicaron su sexto y, hasta ahora, último álbum de estudio, The Album.