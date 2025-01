Moa Rivera da la bienvenida al 2025 con su nuevo sencillo “Princesa”

Moa Rivera presenta su nuevo sencillo "Princesa" Crédito: Especial

Moa Rivera, reconocido como La Voz Sensual de la Salsa, inicia este 2025 con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Princesa, un homenaje para todas las mujeres. Esta canción destaca el valor único de mujeres como madres, hijas, esposas, hermanas y amigas, recordando que su amor y fortaleza son la esencia de la humanidad.

Moa celebra y felicita al icono global, Bad Bunny, por su reciente incursión en la salsa, una apuesta que consolida el género como un movimiento en constante evolución.

Portada oficial del sencillo "Princesa" Crédito: Especial

“Es inspirador ver como artistas de renombre mundial como Bad Bunny se unen a los exponentes de La Nueva, para continuar llevando nuestra música a lo más alto. Como siempre he dicho desde el inicio de mi carrera: La salsa está rompiendo” expresó Moa.

Gerardo Rivera, mejor conocido como Moa Rivera, es uno de los nuevos exponentes de la salsa de la Nueva Generación. Bajo el lema, “Que viva el amor y que se mueva la salsa romántica para la juventud y el mundo entero” Moa ha emprendido un emocionante viaje musical, sus sencillos como: Stay, I Want It That Way, Monedita, Fue Culpa de Usted, Mal Necesario, Nubes, entre otros, han destacado su capacidad para fusionar la esencia clásica de la salsa con una perspectiva fresca y contemporánea.

Este talentoso artista nació en Santurce, Puerto Rico, un lugar que ha sido semillero para su pasión innata por la música desde una edad temprana. Desde sus primeros años, Moa Rivera estableció un vínculo profundo con la salsa, una conexión que se fortaleció gracias a la influencia y el legado musical de su padre, el renombrado Jerry Rivera.

Moa no sólo heredó el amor por la música de su padre, sino que también se convirtió en su estudiante. Moa menciona que su padre le transmitió las habilidades esenciales para dar vida a su voz con elegancia y pasión.