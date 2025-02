Marvel Studios lanza el tráiler de The Fantastic Four: First Steps

Los 4 Fantásticos de Marvel El regreso de la familia de Súper Héroes a la pantalla grande será protagonizado por Pedo Pascal (Reed Richards) , Vannessa Kirby (Sue Storm), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Mole) y Joseph Quinn (Johnny Storm)

Marvel Studios finalmente presentó oficialmente el tráiler de su nueva película The Fantastic Four: First Steps durante un evento especial celebrado el martes en el U.S. Space & Rocket Center, sede del Space Camp, en Huntsville, Alabama. El emocionante avance marca el comienzo de una nueva era para el icónico equipo de superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Un Evento Espacial

El lanzamiento del tráiler no pudo tener un escenario más simbólico. Rodeados por exhibiciones espaciales y tecnología de vanguardia, los actores principales de la cinta compartieron detalles sobre la trama y la importancia de esta nueva entrega. El público disfrutó de una atmósfera llena de entusiasmo y anticipación mientras se revelaban las primeras imágenes del filme.

Una Nueva Historia

The Fantastic Four: First Steps promete un enfoque fresco sobre la historia del equipo conformado por Reed Richards (Mr. Fantastic), Sue Storm (Invisible Woman), Johnny Storm (Human Torch) y Ben Grimm (The Thing). El tráiler muestra sus primeras aventuras tras obtener sus poderes en una misión científica que sale mal, llevando al grupo a enfrentarse a una amenaza cósmica que pondrá a prueba sus habilidades y su unión como familia.

Pedro Pascal como Reed Richards El actor chileno será el encargado de interpretar a Reed Richards en esta nueva versión de Los 4 Fantásticos, donde tendrán que enfrentar a Galactus.

Fecha de Estreno y Disponibilidad

La película tiene programado su estreno mundial el 25 de julio de 2025 y estará disponible exclusivamente en cines. Posteriormente, se espera que llegue a la plataforma de Disney+ unos meses después de su debut en taquilla.

Con el tráiler ya disponible en las redes oficiales de Marvel Studios y plataformas como YouTube, el entusiasmo crece entre los seguidores, quienes esperan ansiosos esta nueva aventura del famoso cuarteto de superhéroes.