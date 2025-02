Benedict Cumberbatch reflexiona sobre aprender a vivir con el duelo en ‘The thing with feathers’

El actor Benedict Cumberbatch en el Festival de Sundance (ESPECIAL)

Benedict Cumberbatch saltó del universo de Marvel a una película independiente para indagar sobre lo inevitable que es aprender a vivir con el duelo en la película The thing with feathers, de Dylan Southern, que estrenó hace unos días en el Festival de Sundance.

“Es muy importante poder luchar con ello (el duelo), aceptarlo y vivir con el (...) Da miedo, pero es algo que todos universalmente experimentaremos de alguna manera o de la forma que sea”, aseguró el actor de Doctor Strange en su paso por la alfombra roja del estreno.

La cinta de Southern está basada en el libro Grief is a thing with feathers, de Max Porter, que sigue la historia de un padre de dos hijos que afronta la muerte repentina de su esposa, y quienes reciben la visita de un misterioso cuervo.

El director de Meet me in the bathroom confesó a EFE que cuando leyó el libro de Porter por primera vez “desbloqueó” emociones y sentimientos que llevaba cargando sobre sus propias experiencias con el duelo.

“Nunca había leído algo igual, era tan oscuramente chistoso como conmovedor, medio bobo a veces pero increíblemente serio en otras, tenía todos estos tonos disparatados que no van juntos, pero que cuando se desdoblaban en una historia te llevaba a un camino muy real”, aseguró el director.

La complejidad del relato fue un reto que Southern asumió diez años atrás: “Si al menos logré la mitad de lo que él logró con su libro significa que hice algo muy especial, ese era la meta que me puse”, comentó.

De esa década de trabajo, Porter estuvo en conversaciones con Southern por casi ocho años para poder llevar a la gran pantalla un trabajo que es para él tan “privado” y “personal”.

“La película y las interpretaciones son tan buenas, los chicos y Benedict lo hacen tan bien, que no estás viendo una película normal. Estás viendo algo que es como contagioso que se te mete en el alma”, dijo a EFE el escritor.

Porter espera que la gente pueda reflexionar que el duelo “no es algo que se supera, no es algo que se pasa de página, es un proyecto joven de vida y puede llegar a ser lo más bonito del mundo”, ahondó.

El Festival de Sundance se llevó a cabo hasta el 2 de febrero en su habitual sede de Park City. Se trata de la penúltima edición que se celebra en esta ciudad a la espera de que se anuncie su nueva locación para 2027.