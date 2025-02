The Warning: Presente y futuro del rock en México

La banda The Warning Las jóvenes han hecho historia en grandes festivales de rock. (CORTESÍA)

“Ahora somos mujeres adultas y tenemos que procesar muchas cosas que vivimos”, dijo Paulina Villarreal, integrante de la banda mexicana The Warning (nombrada en el 2024 como la mejor baterista de rock del mundo por los Drumeo Awards que monitorea a los mejores exponentes año con año), durante una entrevista exclusiva con Crónica Escenario.

Y es que las cosas que la banda tiene que procesar podría resumirse en que algunos especialistas ya consideran a la agrupación como la más importante de los últimos tiempos que ha dado México.

La baterista y cantante enfatiza la edad porque ahora ella cuenta con 23 años (cumplidos este 5 de febrero) y sus hermanas Daniela cuenta con 25 años y Alejandra con 20, pero es que han pasado 11 años desde que el foco mediático las alumbró cuando saltaron al ámbito profesional tocando una versión de “Enter Sandman” de Metallica en el 2013, que acumuló 20 millones de vistas cuando lo colgaron en YouTube y desde entonces han destacado a nivel internacional.

El inicio: “Here in this place love is a maze” (“Escape the mind”)

Si bien es cierto que la atención de la industria musical la tuvieron en ese 2013, la relación de las hermanas Villarreal con la música se remonta al 2005 cuando Daniela de cinco años y Paulina de tres tuvieron su primera experiencia cuando asistieron a un campamento de verano con actividades de música y teatro. Su entusiasmo las llevó a comenzar con lecciones de piano y la escuela del oído escuchando canciones de AC/DC y Muse que se mezclaban con la música de Barney propia de su edad.

Al paso del tiempo, dos años después, llegó otra influencia con el popular videojuego Rock Band (del cual sacaron una influencia mexicana que se mencionará más adelante en este texto), en la cual se fueron definiendo los instrumentos que las jóvenes talentos comenzarían a tocar (en ese entonces Alejandra tuvo que esperar a tener cinco años para tomar clases y luego encontró su gusto por el sonido del bajo gracias a que le gustaba ver videos musicales).

En ese entonces, en el proceso de aprendizaje no figuraba la idea de una banda, menos con Alejandra muy niña. Pero fue en un festival escolar de Navidad cuando Daniela y Paulina decidieron tocar juntas una canción e invitaron a Alejandra a que probara sus habilidades. La semilla de esa experiencia derivó en el deseo de soñar con una agrupación.

“Acabamos de cumplir 11 años de la primera vez que tocamos juntas. Aquella vez fue en una posada familiar de cuando íbamos en el colegio. Aquella vez lo que sentimos fue algo muy mágico, como que se logró entrar la idea de que esto (de la música) era lo que quisimos hacer”, dijo Paulina, en la charla que Crónica Escenario tuvo con las tres integrantes.

“Fue en ese momento de tocar cuando todo se sintió correcto y ocurrió sin pensar a dónde podríamos llegar, menos poder hacer estas tres fechas en el Auditorio, pero también las fechas en Guadalajara o Monterrey, los escenario grandes del país”, añadió a propósito de que este jueves realizarán el primero de tres conciertos en el Coloso de Reforma y visitarán las capitales del país.

La banda The Warning Imagen del recuerdo cuando eran niñas. (ESPECIAL INTERNET)

La llegada de la fama: “We’re off to never-never land” (“Enter sandman”)

La presentación en estas sedes es importante para una banda como The Warning debido a que representa la comunión con su público mexicano que reconoce el fenómeno mediático global que han representado en los últimos años, pues cabe decir que, tras el impacto de su homenaje a Metallica (donde el guitarrista Kirk Hammett las elogió), las exponentes originarias de Nuevo León, Monterrey, figuraron a gran escala incluso siendo entrevistadas por Ellen DeGeneres y luego abriendo a bandas legendarias como Foo Fighters, Muse, Judas Priest o Guns N’Roses, solo por mencionar algunas.

“Tocar junto a esas bandas nos ha aportado muchísimo. La verdad es que todos crecemos con las experiencias que tenemos y fuimos muy afortunadas de tener esas oportunidades y que, además de tomarlas, las bandas a las que les pudimos abrir conciertos nos acogieron mucho, de hecho algunos ahora son nuestros amigos y nos sentimos colegas”, dijo Alejandra.

“Honestamente, para nosotras como banda ha significado mucho pero también para todo nuestro equipo. Lo que más hemos aprendido de ellos queremos que la gente lo vea cuando esté en nuestros shows, especialmente con la presentación del cuarto álbum en los auditorios nacionales, Monterrey y Guadalajara”, añadió.

Aunque probablemente las anécdotas que han tenido las jóvenes rockeras mexicanas junto grandes bandas han sido muchas (como pensar que Matt Bellamy de Muse le dio una guitarra a Daniela), las cantantes evocan esos momentos con sencillez:

“Es raro pero cuando conocemos a músicos con bandas importantes no hablamos mucho de música. Me acuerdo que después de abrirle a Muse en Monterrey, nos fuimos a cenar y nos pusimos a platicar de experiencias de la vida cotidiana o de cuando me caí en el escenario, justo en Monterrey”, contó entre risas Alejandra.

“Nos comenzamos a hablar de accidentes que hemos tenido en el escenario, es decir, nos pusimos a hablar más de cosas comunes que de pedirles consejos o que nos dijeran lo que ellos hacen cuando tocan”, agregó la bajista. “Creo que en compartir nuestras experiencias coincidimos que hacemos algo que nos gusta”, complementó Daniela.

La banda The Warning La banda busca explorar nuevos horizontes este año. (CORTESÍA)

El paso a la adultez: “Yo sé que aquí te vas a quedar” (“Qué más quieres”)

La discografía de la banda incluye el EP Escape the mind, lanzado en 2015. Dos años más tarde estrenan su primer álbum: XXI Century Blood, seguido por Queen of the murder scene (2018), un disco conceptual de 13 canciones divididas en 4 capítulos. En 2019 presentaron su primera canción en español: “Narcisista” y luego en 2021 lanzaron su segundo EP, MAYDAY, con 6 canciones que más tarde formarían la primera mitad de su siguiente trabajo, el álbum ERROR (2022).

En el 2024 publicaron su cuarto y más reciente álbum: Keep me fed con un total de 12 canciones más 6 videoclips oficiales, producido por Anton DeLost y que contiene su tercer tema en español: “Qué más quieres”. Este disco ha significado un paso adelante en la evolución de las cantantes que las llevó a tocar en el Festival Wacken Open Air de Alemania que es el más importante en el género metal en el mundo.

Keep me fed significa un crecimiento en su propuesta lírica y conceptual ahondando en sus canciones en temas que protestan en sus líneas sobre la sociedad actual, sobre la resiliencia para no diluir de donde se viene, poner el foco en la manipulación mental y la crítica a una sociedad de consumo voraz. Todo esto con una musicalización ambiciosa de rock alternativo y metal.

“Creo que lo que detonó este álbum fue que habíamos estado girando sin parar por tres años seguidos y no habíamos tenido tiempo de analizar todas las experiencias que habíamos tenido y vivido en esos momentos”, expresó Paulina en la charla con este medio.

“Cuando decidimos comenzar este álbum fue la primera vez que las tres nos pusimos a conversar sobre estas experiencias y lo que pasó es que pensamos que debíamos hablar de cosas personales porque era lo que estábamos viviendo, lo sentimos como una cápsula del tiempo del 2023”, agregó.

La banda The Warning La primera vez que tocaron en un escenario fue en el 2013. (CORTESÍA)

La banda, un refugio entre hermanas: “If this can’t bring me to life, then what will?” (“Hell you call a dream”)





Las integrantes de The Warning hicieron una especial reflexión sobre el proceso de composición de este disco, que marca los deseos que tienen como banda de hoy en adelante:

“Siempre hemos sido un equipo a la hora de componer pero creo que esta vez se sintió más profundo por los temas y porque no fuimos las únicas en las sesiones de composición, invitamos a más gente a trabajar en el proceso y eso nos hizo solidificar lo que queríamos, nuestra intuición y nos hizo darnos cuenta lo conectadas que estábamos entre nosotras para poder exponer nuestra visión y ejecutarla como queríamos”, comentó Alejandra.

“Al mismo tiempo era compartir experiencias que para nosotras eran muy únicas de nuestra vida con personas que no conocíamos y que no viven lo mismo que nosotras pero que también tienen sus propias experiencias y lograron conectar con esas emociones y eso nos parecía muy importante porque creemos que al final la música es un medio para poder relacionarnos y nosotras lo hacemos a nuestra manera con lo que quiere decir cada canción”, siguió.

“Definitivamente, el proceso fue muy diferente a lo que acostumbrábamos porque trabajar con otra gente implicaba acomodar tiempos, porque lo que grabábamos y componíamos ocurría entre giras en momentitos que teníamos. Fue un proceso muy caótico pero eso también le dio otro énfasis al disco y estamos muy orgullosas de él”, complementó.

Y es que al momento de hablar del aspecto creativo del álbum llega inherente la caída del 20 del inicio. Han dado el paso de niñas a mujeres también con la música. Todo eso ha transformado su forma de acercarse a su creatividad:

“Ha cambiado en la medida que nosotras hemos cambiado. Han pasado 11 años, empezamos nuestras carreras como niñas y estábamos averiguando de qué nos gustaba hablar, qué era lo que creíamos mejor para hacerlo”, comentó Paulina.

“Buscábamos procesos y teníamos nuestras peleas que son muy diferentes a lo que tenemos ahorita. Al final lo que ha cambiado somos nosotras, ahora somos mujeres adultas y tenemos que procesar muchas cosas que vivimos, que de chiquitas no teníamos forma de entenderlas o poderlas hablar”, añadió la baterista y una de las principales compositoras.

Con la aceptación del cambio de etapa en sus vidas también ha llegado el acercamiento a terrenos desconocidos: “Otra cosa que ha cambiado ha sido nuestra apertura a explorar”, dijo Paulina.

“Atrevernos a hacer cosas diferentes, por ejemplo hay canciones o sonidos que yo no tenía en mente y no quería tomar pero que a Alejandra le gustaban y otros que a Dany le encantan y el reto ha sido encontrar ese punto medio de las tres que se convierte en The Warning y el tiempo nos ha hecho saber que ese siempre va a ser nuestro lugar, no importa con quien estemos trabajando o la experiencia que estemos viviendo el saber que ese espacio es de nosotras nos da mucha paz”, continuó.

“Hemos trabajado porque lo que tenemos en The Warning por once años, entonces el Keep me fed es el vernos a nosotras como personas adultas pensando en que ahora podemos explorar más para saber lo que The Warning puede ser en los siguientes 10 años”, complementó.

La banda The Warning Han sido teloneras de bandas legendarias. (CORTESÍA)

Amistades sin fronteras: “Better bet I am the one who throws the dice” (“Show them”)





En ese aspecto de los nuevos horizontes, el 2024 también hubo una simbólica colaboración entre The Warning y la agrupación japonesa femenina Band Maid llamada “Show them” que es una poderosa fusión de estilos con un claro mensaje feminista que ha cautivado a la escena del metal:

“Cuando estábamos las dos bandas sobre si haríamos una canción y qué íbamos a hacer, de los dos lados estuvimos muy de acuerdo de que queríamos hablar de nuestras experiencias como banda femenina, desde una banda de Japón y una de México”, explicó Paulina.

“Ellas han tocado por el mundo por mucho mucho tiempo y cómo a pesar de que hay una diferencia cultural bien diferente, como musicalmente o el idioma, las experiencias que nos contábamos como bandas habían sido tan similares”, siguió.

Para ellas, lo más poderoso de su propuesta feminista está más allá del resultado, fue la comunión creativa: “El poder sentarnos estas dos bandas, aunque fuera con un traductor y compartir lo que vivíamos nos dimos cuenta que había una solidaridad desde la música, fue decirnos: ‘yo veo tus virtudes y tú ves las mías, somos más fuertes las dos bandas si nos reconocemos estas cosas y podemos crecer juntas’”, enfatizó la baterista.

“Eso fue como, más que haya sido bonito escribir sobre el feminismo fue más bonito sentir la experiencia de tener ese momento unidas, de tener un apoyo las unas para las otras desde el pretexto de la música. Ha sido algo muy bonito”, añadió.

La banda The Warning Ofrecerán tres conciertos en el Auditorio Nacional. (danielle ernst)

México en sus venas: “A veces las cosas obvias son las más difíciles de ver” (“Martirio)





Con todo esto y con el 2024 como uno de sus puntos máximos de su carrera en los grandes festivales del mundo (incluido el Vive Latino), las rockeras hablan de lo que significa representar a México y su evolución con los fans nacionales que las vieron crecer fuera de las fronteras hasta poder generar una conexión especial en los últimos años. Ellas aseguran que llevan el simbolismo mexicano en todas partes incluso cargan tortillas: “Más que nada viajamos con tortillas porque nos gustan las tortillas buenas…”, dijo Alejandra en tono de broma.

“Creo que donde sea que nos presentemos siempre nos sentimos mexicanas. Nacimos en México y somos de acá aunque nuestra música en principio haya sido en inglés. Entonces, nosotras en nuestros conciertos y la gente con la que trabajamos, también se han preguntado si somos de México, pero nosotros llevamos toda nuestra carrera llevando al país en donde nos paremos”, expresó la vocalista.

“Lo hacemos de una manera muy consciente”, dijo enseguida Paulina. “Este 2024 hemos viajado mucho por Europa y en muchas entrevistas que nos hacían nos decían: ‘ustedes son la primera banda mexicana que toca rock’ y nosotras de ‘pues no’. Pero nos dimos cuenta que a lo mejor en otras partes del mundo no estén conscientes de la cultura tan extensa que nosotros tenemos con el rock y que hay un rock mexicano”, destacó.

“Y si nosotras podemos abrir una pequeña puerta en algunos lugares como Alemania de lo que es el rock mexicano y les podemos contar de nuestras influencias y las bandas que empezaron todo este movimiento, o el poder alzar la bandera mexicana en todos esos escenarios… creo que eso contribuye”, sumó. “Y decirles chéquense todas estas bandas”, dijo tímidamente Alejandra.

Y es que para ellas lo mexicano está también en el comportamiento: “México tiene una manera muy acogedora que invita a todos a participar y eso lo logramos ver en la música y el poder compartir esa cultura al tú subirte a un escenario con personas que nunca han vivido una experiencia similar culturalmente es algo increíble, nosotras estamos muy honradas y agradecidas de que es algo que podemos hacer”, dijo Paulina.

“Siempre estamos muy agradecidas con lo que podemos hacer. Siempre que trabajamos con otras bandas o en otros lugares nos dicen: ‘qué onda con todo su equipo, con toda la gente que los rodea’, realmente son personas muy amables. Y es que con la forma de ser, de saludarnos, de saludar y agradecer, mostramos también la cultura de México y esa la llevamos a todas partes. Estamos muy agradecidas de poder llevar lo que podamos del país cuando viajamos y mostramos nuestra música”, añadió.

La banda The Warning La banda tuvo en el 2024 su año más exitoso. (CORTES)

Aprender del pasado, referente del futuro: “Me encuentro entretenida al escuchar, odo lo que dicen” (Narcisista”)

Y por si fuera poco, también tienen un gran respeto y admiración por el rock que se hace en México en español, aunque ellas hayan tomado más la influencia del hard rock anglosajón como camino y que, de a poco han tratado de honrar el español con un puñado de temas.

“Nuestra mayor influencia mexicana es Café Tacvba. Es una banda muy importante para nosotras. Yo sé que la gente escucha nuestra música y no piensa ‘ah, Café Tacvba’, pero la manera en que ellos componen, los temas que ellos explorar, la manera que ellos tocan en vivo, sus shows, todo, es lo que admiramos”, confesó Paulina.

“Nosotras encontramos a Café Tacvba por un videojuego en 2006, más o menos, cuando éramos unas niñas muy chicas. Desde entonces siempre supimos que eran parte de nuestra infancia y decimos que gracias a ellos nos enamoramos de la música”, continuó.

“Sabemos que quizás la gente no escuche al rock mexicano representado en nuestra música porque tenemos influencias americanas muy fuertes, pero al momento de componer, lo cultural y el amor que tenemos a la música mexicana nos ayuda y creo que eso podemos decir que es nuestra influencia mexicana”, agregó.

Finalmente, así como ellas se han inspirado en bandas de México y el mundo para crecer, aceptan con humildad los elogios y los señalamientos como una de las bandas referentes de la música mexicana del momento:

“Creo que apenas nos estamos acostumbrando o incluso dando cuenta a cómo la gente nos percibe, porque sí hemos tenido acercamientos de gente que se pone nerviosa cuando nos ve y nos emociona y conmueve”, dijo Alejandra.

“Han pasado muchas cosas. Nosotras llevamos once años en los que lo que hacemos es nuestra realidad todo el tiempo y a veces no te das cuenta del crecimiento o el impacto que puedes tener”, siguió Paulina.

“Pero viajar por el mundo y ver a alguien en Japón seguirte al hotel para pedirte una foto, nos hace preguntarnos, ‘¿quién soy? ¿qué está pasando? ¿qué impacto pudo tener nuestra música para que haya vivido esa situación?’, es muy sorprendente”, explicó la baterista.

“Sobre si llegue a haber impacto o ser referente de otras bandas no pensamos que sea la meta pero sí una consecuencia muy bonita de nosotras seguir nuestros sueños y de cumplir nuestras metas, y si llega a suceder y hay gente que le inspira lo que nosotras estamos haciendo, no hay nada más bonito que darnos cuenta que nosotras podemos ser el artista referente de otros artistas como nosotras tuvimos a nuestros referentes y nos inspiraron para hacer lo que hacemos hoy”, concluyó.