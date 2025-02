‘Contigo en el futuro’, un filme que apela a la nostalgia para poner a prueba el amor

Fotograma de Contigo en el futuro (CORTESÍA)

En este mes del amor llega una propuesta directamente a Prime Video con la cinta Contigo en el futuro, que nos cuenta la experiencia de Carlos (Michel Brown) y Elena (Sandra Echeverría), que tendrán que viajar a los noventa para probar que su amor no fue un error, combinando comedia, nostalgia y buena música.

En el filme de Roberto Girault, Carlos y Elena están a punto de firmar el divorcio cuando reciben un inesperado regalo que les permitirá viajar al pasado. De regreso en los 90, esa época nostálgica de chamarras de cuero, peinados alborotados y pop-rock, buscarán cambiar su destino.

UN FILME SOBRE CAMBIAR EL DESTINO

Crónica Escenario charló con los protagonistas de este relato que estrenó en la plataforma el 7 de febrero sobre el poder del amor y la posibilidad de cambiar el destino.

“Hacemos de una pareja que ha pasado por muchas cosas, incluso unas situaciones muy complicadas y muy dolorosas, que no se han podido perdonar ni escucharse y están ya en este momento definitivo de decir no se puede más, vamos a proceder con el divorcio”, explicó a fondo Echeverría, sobre la peculiar trama.

“De repente, llega el día de San Valentín, aparece un cupido y nos manda muchos años antes a volver a ver nuestra historia y pensamos que a lo mejor cambiarla para no terminar juntos puede ser mejor que lo que tenemos porque sabemos lo que va a suceder”, añadió.

“Pero al mismo tiempo empezamos a ver en el camino que eso no es una buena opción, empezamos a enamorarnos otra vez, a ver lo que vimos en un principio que ya se nos había olvidado y nos vamos dando cuenta que el cambiar las cosas cambiaría mucho nuestra vida. Por ello, vuelven a luchar para estar juntos”, reflexionó a su vez la actriz y cantante. “Entonces es una historia muy bonita con la que conecté mucho y me llegó bastante”.

LOS RECUERDOS, UN MOTOR EN SAN VALENTÍN

Además de este viaje en el tiempo con todo y San Valentín de por medio, para Michel uno de los mejores puntos fue trabajar al lado de sus versiones más jóvenes en este choque nostálgico.

“Nos tocaron dos grandes actores que son Fernando Cattori y Mariané Cartas y cuando uno viaja al pasado, primero se da cuenta que ya está muy grande. Esa fue la primera señal”, bromeó el histrión.

“Después fue bien interesante el trabajo, creo, que hicimos los cuatro. Cuando ves el póster, aparte hay mucha similitud entre Sandra y el personaje de Mariané y el mío con el de Cattori. Creo que pocas veces en la vida, por lo menos en mi carrera, tuve la posibilidad de hablar conmigo mismo de joven y tratar de empalmar entre los actores y ver qué características encontrábamos para que no sea evidente la similitud pero que nos parezcamos”, dijo.

Aparte de este choque de talentos, la recreación de una época como los 90 fue algo que también resultó emotivo.

“Fue bien atractivo viajar nosotros a una época que ya vivimos. Hay un trabajo impresionante que hicieron el área de maquillaje, de arte, de fotografía, el soundtrack está formado por música que Sandra y yo escuchamos en esa época. Entonces, todo el viaje al pasado, cada vez que entrábamos al set nos mirábamos y decíamos: estamos en un lugar en el que ya vivimos. Tener esa posibilidad, la verdad, fue una maravilla”, expresó Brown.

LA CONEXIÓN CON LOS PERSONAJES

Para Sandra, el rol de Elena fue una de las principales razones por las que Contigo en el futuro creó un lazo tan fuerte con ella.

“Una de las cosas que más me conectó con el personaje fue la pasión que ella tenía por la música, el sueño de estar en escenarios, de cantar. Yo canto otras cosas, no canto rock, pero el hecho de interpretar a esta mujer, con estos sueños gigantes de poder cantar y finalmente olvidarlo sueño, porque su esposo Carlos la hace olvidarlo”, comentó.

“También pude conectarme con un personaje que tenía muchísimas cosas sucediendo por dentro. Es la pérdida de un hijo, una relación que está ya en picada, el hecho de que no se han podido perdonar por la pérdida que vivieron”, continuó.

“Van sucediendo muchas cosas y creo que todas las parejas vamos pasando por crisis complicadas. Pero ellos deciden en un momento, viéndose en el pasado, el valor que tiene su relación y el por qué vale la pena luchar por ellos nuevamente. Recuerdo cuando empecé a leer el guión que lloraba y le decía a la productora que me encantaba la historia. Le agradecí por mandármelo y pensar en mí. Fue perfecto”, complementó.

LA MÚSICA, UN EJE FUNDAMENTAL

Otra parte fundamental de este curioso viaje es la música, y aunque no revelaron los secretos del soundtrack de sus vidas, Michel conto una curiosa anécdota con una banda clave para el filme: Maná.

“Hay unas rolas que me da mucha pena decir que no las voy a cortar acá. Las suelo escuchar solo en el coche cuando nadie me escucha. Bendito Dios. Pero después pasa algo muy particular. Estuve en Colombia, en un festival y había bandas de todo tipo y una de las que más sonó y en la que todo el mundo se movió a escuchar y a cantar cada uno de los hits fue Maná”, expresó.

“Era muy loco porque había gente joven cantando las canciones y había también señores grandes con sus hijos y creo que si hay hay una banda a la que le dieron justo en el punto que tiene mucho que ver con la película justamente es esa”, siguió.

“Me di cuenta que creía conocer poco de ellos pero entré al concierto y canté 17 canciones, me las había de punta a punta. Y esto nos va a pasar con muchas cosas, no solo con la música, sino que nos vamos a ver muy reflejados con la ropa, con los looks, con muchas cosas de los 90 que la producción le dio en el clavo”, agregó el argentino.

Y es que la música ofrece ese añadido que cierra el círculo de esta linda comedia romántica. “Nos pasaba a nosotros de repente que escuchábamos canciones que había escogido Roberto Giraud para ciertos momentos, y era de recordar que buena canción era y que no nos acordábamos de las mismas. Te metían realmente al momento que estaba sucediendo en la película, vestidos y peinados también. Y era bien padre vivir esa nostalgia de los noventas y del pasado”, declaró Echeverría.

“Creo que a los que vivimos los noventas nos va a dar un golpe melancólico a la hora de ver la película y a los que no lo vivieron van a entender que eso sí existió”, cerró Brown.