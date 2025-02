‘Capitán América: Un nuevo mundo’: Un punto clave en la historia del MCU

Elenco de Capitán América: Un nuevo mundo en su premiere (Alex J. Berliner/Alex J. Berliner/ABImages)

El nuevo orden mundial llega al mundo de Marvel y para introducirlo no hay nadie mejor que el Capitán América.

Por ello, Crónica Escenario charló con Xosha Roquemore, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Giancarlo Esposito, Danny Ramirez, Harrison Ford y Anthony Mackie, así como el director Julius Onah y los productores Nate Moore y Kevin Feige, sobre esta cuarta entrega del Cap que promete ser una pieza clave para lo que se viene en el MCU.

Tras reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos Thaddeus Ross (Harrison Ford), Sam se encuentra en medio de un incidente internacional. Debe descubrir la razón detrás de un nefasto complot global antes de que la verdadera mente maestra tenga al mundo entero viendo rojo. Cuarta película de la franquicia del Capitán América.

LA RESPONSABILIDAD DE ESTE CAPITÁN AMÉRICA

Mackie reflexionó sobre el hecho de ser ahora el encargado de llevar el escudo del ‘Cap’. “Lo estoy disfrutando. El primer día en el set, toda la gente que conozco ya desde hace una década me felicitaba. Se sentía como un recibimiento familiar donde ves crecer a este personaje, Sam, hasta que logra su momento de brillo. Estoy feliz de hacerlo rodeado de estrellas y amigos con los que comencé esta travesía”, dijo.

El cineasta nigeriano Julius Ohna es el encargado de dar vida a esta nueva entrega, algo que representa una gran oportunidad en su carrera.

“La franquicia del Capitán América está en el corazón de todo el MCU. Cap siempre fue un buen líder para los Avengers, pero también la historia que contamos en esta entrega es muy emocionante, intensa pero llena de emoción. Me emocionaba abordar el tema central de este relato y cómo todos se inclinan a abrazar el tono de empatía y ver lo mejor de todos entre ellos”, señaló.

“Así que cuando tienes la oportunidad de contar una historia llena de acción con increíbles efectos visuales pero además tiene grandes personajes involucrados y un tema interesante, es como un sueño hecho realidad. Y ,más si es con un ensamble actoral como éste”, complementó el cineasta.

HARRISON FORD: HULK ROJO; Y EL SEGUIMIENTO A FALCÓN

Harrison Ford es uno de los nombres que se incorporan al MCU con el papel de “Thunderbolt” Ross, que disfrutó hacer.

“Ojalá el personaje vuelva y que la historia en la cual se desarrolla aquí evolucione más allá de Red Hulk. Creo que tenemos la capacidad de cambiar de forma entre lo hulkesco y lo humano. Pero mientras, estoy agradecido con la oportunidad de jugar en este gran universo. Estaba esperando poder formar parte de toda la acción alrededor de ellos”, afirmó.

“Creo que el personaje encaja perfecto conmigo. Además tengo el honor de seguir algo creado por un maravilloso actor como lo fue William Hurt. Y la historia es una grandiosa extensión de todo en lo que este personaje ha formado parte antes. Y vaya, veía las cintas de Marvel y el poder ver actores que admire divertirse con ello me hizo pensar que quería formar parte del mismo”, añadió el veteran histrión.

Si bien el legado del ‘Cap’ continua, también el de Falcon, aquí interpretado por Danny Ramirez, actor de ascendencia mexicana/colombiana nacido en Chicago.

“Es un honor ser confiado con tomar este papel que Anthony Mackie estableció primero. Escuchar las historias sobre las cartas que le enviaba a Kevin para que lo llevara al MCU me parecía un acto muy humilde. Para mí, simplemente tener el privilegio o habilidad de trabajar al lado de gente que admire en el set y han sido mis héroes en esta carrera fue un sueño hecho realidad”, dijo.

GIANCARLO ESPÓSITO, UN FICHAJE DE LUJO

Con una carrera que abarca cinco décadas, Giancarlo Esposito es otro de los nombres que se unen a este universo con Sidewinder.

“Siempre es un privilegio unirte a una franquicia con integridad. Marvel está haciendo cintas que significan algo y son entretenidas. Y para mí, la profundidad de este relato se oculta detrás de las relaciones que pueden crear empatía y amistad así como sospecha y varios elementos más que me parecían atractivos”, comentó el actor de Gus Fring en Breaking Bad.

“Además, quise trabajar con este grupo de personas desde hace tiempo. Incluso recibieron sugerencias de fans para darme un papel. Pero lo que más me atrajo realmente fue el poder hacer algo que fuera nuevo, diferente mientras refuerzas a un nuevo personaje en este mundo”, siguió.

“Tengo mucho respeto por Anthony y, como el Capitán América que es, tiene muchos elementos carismáticos pero también de liderazgo y moralidad”, continuó el actor. “Él es capaz de tomar todo su coraje y humanidad para adaptarse a este mundo y escoger el lado del bien”, complementó.

“Para mí este filme es algo muy personal porque hay algo en este héroe que me gusta, incluso siendo el antagonista de su figura. Hay un profundo respeto por ello y por alguien que me gustaría llegar a ser como es este Cap. Y eso es lo que hace grandioso a una película, pues la gente verá esto y se relacionará en un nivel más profundo que conecte con ellos, sus familias y otros compañeros”, sumó.

ANTHONY MACKIE SOBRE EL FUTURO DE SAM WILSON

Mackie también habló sobre cómo esta cinta puede ir preparando a Sam Wilson para los eventos que están por suceder en el MCU.

“Esta historia lo establece como alguien que es su propia encarnación del Capitán América. El hecho de que nunca haya tomado el suero, lo hace un héroe muy humano. Eso me parece que tendrá un efecto que rendirá con creces en el futuro de la franquicia, porque nos da la perspectiva de alguien que no es super”, apuntó.

Algo que también destaca en esta cuarta entrega del Capitán América es la química entre él y Falcón.

“Después de conocer a Danny y pasar cinco minutos con él, era complicado no disfrutar de su compañía. Tiene una energía infecciosa y amo el hecho de que, sin importar qué es o dónde, él siempre es natural. La chispa estuvo ahí desde que nos conocimos, sinceramente”, recordó Anthony.

“Siempre fue un amigo para mí. No podía imaginar a alguien más en ese rol que Anthony”, meditó Ramirez.

“Creo que me tocó ver la dinámica entre ambos de una forma diferente porque lo admire. Desde que llegué al set, fue inspirador todo. Ha sido genial compartir con él, verlo ejercer ese liderazgo y crear esa cultura que permite que todos en el cast podamos ser quienes somos, porque si no fuera así, hubiera cambiado mi dinámica con él. Me ayudó a tener confianza en una escena y así poder tomar las mejores decisiones porque me sentí genial con la energía que había en general”, expresó.

SAM WILSON NO ES STEVE ROGERS

Hablando de liderazgos, queda claro que Sam Wilson no es Steve Rogers, por ende, Anthony explicó cómo cree que se diferencian ambos en ese sentido.

“Sam y Steve son muy similares en muchas cosas. Creo que por eso lo escogió para otorgarle su escudo, por su integridad y humanidad. Pero con Sam existe cierto nivel de compasión y comprensión. Cuando conoce por primera vez a Steve, lo escucha y le muestra lo bienintencionado que es”, expresó.

“Julius y yo hablamos de eso desde el inicio. Queríamos capturar esa capacidad de comprensión y compasión característica de Wilson a través de esta cinta de acción de esta magnitud. Y así, mostramos que tan buen ser humano puede llegar a ser Sam en contrario de solamente ser alguien brutal o una completa fuerza de la naturaleza que arrase con todo”, acotó el oriundo de Nueva Orleans.

EL DESAFÍO DE LAS SECUENCIAS DE ACCIÓN

Armar secuencias de acción como las vistas en Capitán América: Un nuevo mundo, no fue una labor sencilla para Onah.

“El desafío más grande en ello es poder ofrecer algo nuevo. Pero afortunadamente tuve a Anthony Mackie para crear este viaje emocional a través de tanta acción para introducir a nuestro nuevo Cap. Y una de las cosas por las que estaré eternamente agradecido con Marvel es la libertad que me dieron para hacerlo”, aseveró.

“Hay una escena donde Mackie usa un ladrillo que creo captura todo lo que es. Porque Sam es alguien que escogió seguir con el legado y, por no ser un super soldado, necesita improvisar. Él maneja y enfrenta sus problemas a su manera y sin importar cómo”, dijo.

“Pensé en todas las secuencias de acción de esa forma, que fueran un poco más sucias, más intensas y que mostraran a un tipo que hará todo lo que esté en sus manos para cumplir la misión. Eso nos ofrece un elemento de sorpresa mientras patea traseros por doquier”, continuó manifestando el nigeriano.

“Otro elemento con el que fue muy interesante jugar y que lo hace diferente al anterior Cap es confiar en la tecnología que maneja, especialmente la creada por Wakanda en sus alas. El hecho de que pueda absorber energía y emitirla, además de todo lo que puede hacer mientras está en el aire, como cortar cosas, ofrecía una gama muy cool en la que pudimos ahondar. Eso nos ofreció otra chance para sorprender con lo que es capaz de hacer este Capitán América”, añadió.

UN FILME AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD

Finalmente, los integrantes del panel esclarecieron lo que buscan que el público se lleve al ver esta nueva entrega de Marvel.

“Ojalá puedan obtener una nueva perspectiva de un personaje que es bastante familiar. Con el escudo siendo pasado a Sam, esperemos que reciban este nuevo mundo, crean en él y sean felices con ello, con esta nueva historia y sus nuevos personajes”, comentó Xosha.

“Es increíble el nivel de seriedad que todos le imprimimos al filme, es casi como hacer el Rey Lear y es muy emocionante verlo en la pantalla. Todo ese compromiso y alma en la mitología americana del MCU que nos lleva de vuelta a la magia de los cómics y nos deja ansioso por más”, añadió Tim Blake Nelson.

“Esta historia trata sobre cimentar las bases de Sam como el nuevo Capitán América. Su superpoder es la empatía y ojalá que la audiencia pueda encontrar inspiradora esa idea de empatizar. La acción, las sorpresas, los giros de tuerca, todo eso ayuda a que conectes con el viaje emocional del protagonista que espero la gente en el mundo pueda ver”, sumó Onah.

“Para mí, espero que sea una experiencia para todos, que en el contexto de la cinta de acción que es, puedan ver una representación de la humanidad donde hay buenos y malos y que no sepan a dónde los lleva esta aventura y por dónde los ha enganchado”, declaró Ford.

“Es una cinta muy emocionante que creo dejará satisfechos a los fans. Si están dispuestos a entrar en este nuevo mundo, la magia y entretenimiento del mismo conectará con ellos, sin duda”, aseguró Ramirez.

“En nuestro mundo, actualmente, buscamos seguir a alguien que esté al servicio de la humanidad. La profundidad de este filme y el nivel de entretenimiento que exuda ofrece una sensación visceral al vivirla, pues querrán ser guiados por este Cap, ser buenas personas. Esta cinta es una representación de todo el viaje que el MCU ha tomado y planea llevar más allá todavía”, concluyó Esposito.