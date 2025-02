Rocío Banquells celebrará 40 años de trayectoria en el Teatro Metropólitan

La cantante Rocío Banquells (ESPECIAL FACEBOOK)

La reconocida y querida cantante y actriz Rocío Banquells celebrará sus 40 años de trayectoria artística con un magno concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el próximo 15 de febrero de 2025.

Este evento especial forma parte de la serie de presentaciones Tour 2025, donde Rocío deleitará a su público con una selección de sus más grandes éxitos y demostrará la versatilidad que la ha caracterizado a lo largo de su carrera.

A lo largo de cuatro décadas, Banquells ha destacado en la música, el teatro y la televisión, consolidándose como una de las artistas más queridas y respetadas de México. En entrevista con Crónica Escenario, la cantante compartió su sentir por celebrar estos años de trayectoria en la música y lo que viene para los próximos meses del año.

“Es mi tercera vez en el Teatro Metropólitan, tengo mucho nervio, con muchas ganas de que la gente asista y que la gente que ha seguido la carrera de Rocío Banquells se lleve un buen sabor de boca. Quiero llenar ese recinto porque es importante para mí después de tantos años tener la oportunidad de estar en este teatro y estoy muy emocionada”, expresó la artista.

UNA ARTISTA AGRADECIDA

Banquells recalcó que se siente muy agradecida con su público por el apoyo durante estos cuarenta años en la música y también a quienes la siguen por su trayectoria actoral, en la que tiene 53 años. “Quiero agradecerle al público con todo mi ser por tenerme dentro de su gusto musical”, agregó.

Con tantos años de carrera y profesionalismo, claro que uno de los mayores retos fue hacer la lista de canciones para la presentación, pero Rocío tuvo una gran idea para que la audiencia eligiera las canciones que quieren escuchar:

“A través de las redes la gente me pidió lo clásico y me di cuenta que tengo otras canciones que a la gente le gusta y las conocen, son canciones que nunca fueron sencillos o nunca las di a conocer. Estoy tratando de elegir porque sino sería un show demasiado largo, estoy tratando de darle gusto a todas las personas que se comunican conmigo a través del mundo digital”, comentó.

LLENA DE MOMENTOS MEMORABLES

Por otra parte, la artista recordó durante la entrevista los momentos más memorables de su carrera:

“He tenido varios momentos en la música, como la presentación de mi primer disco y cuando gané discos de oro por ventas, en esa época no era falso, el del platino y el de diamante. En fin, tengo varios momentos maravillosos, el haber sido llamada por Disney para interpretar La Bella y la Bestia junto a Mijares, todos esos momentos han sido especiales e entrañables, me los llevaré con mucho orgullo cuando Diosito me llame, le dejó ese legado a mis hijos”, dijo.

La cantante estará celebrando sus 40 años en la música con shows en diferentes teatros del país y además, se encuentra preparando un proyecto musical con sus amigos más queridos que interpretarán sus grandes éxitos. Así que Rocío Banquells seguirá celebrando después del Teatro Metropólitan.

“Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da de hacerle promoción y seguir sintiendo esas mariposas en el estómago cada que subo a un escenario; y dos agradecer al público por este cariño que me da e invitarles a este festejo que se dice fácil, pero es muy difícil llegar a estas alturas de mi vida a festejar estas canciones con mi público, que no han dejado de ser de su agrado”, finalizó.