Richie Ray celebra 80 años, una leyenda musical: “Lo mío es salsa, jazz y Beethoven”

El músico Richie Ray (ESPECIAL FACEBOOK)

El legendario pianista y salsero de origen puertorriqueño Richie Ray festejó este sábado sus 80 años de vida “con mucha energía”, gracias a la cual, según dijo a EFE, le “sale algo nuevo en la música” a diario.

“Yo le doy gracias a Dios porque me siento bien, con mucha energía. Dios tiene planes y cosas que hay que hacer”, afirmó Ricardo Maldonado Morales, nombre de pila de este reconocido músico y miembro de un destacado dúo junto al cantante Bobby Cruz.

Nacido el 15 de febrero de 1945 en Nueva York, de padres puertorriqueños, el pianista comentó que “siempre tiene 20 cosas en la cabeza” a pesar de la edad.

“Todos los días me sale algo nuevo en la música y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro”, abundó Ray en entrevista por videoconferencia desde su residencia en Estados Unidos, decorada con galardonados discos y hasta un cojín con la palabra salsa.

Un maestro combinando patrones armónicos

Fue estudiando en el Conservatorio de Julliard en Nueva York donde Ray visualizó e ingenió combinar los patrones armónicos de géneros caribeños con la música clásica de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Igor Stravinski y Frédéric Chopin.

“Lo mío es salsa, jazz y Beethoven”, enfatizó este genio musical, quien empezó a tocar el piano a sus 7 años tomando clases con un profesor italiano en el barrio neoyorquino de Brooklyn, para luego estudiar música popular, armonía y composición en la High School of Performing Arts de Nueva York.

Según recordó Ray, la idea de mezclar el ritmo caribeño de la salsa con lo clásico surgió de joven, cuando uno de sus profesores le pidió a los estudiantes que escribieran “unas líneas de patrones rítmicos”.

“A mí me surgieron los de la salsa. Cuando me tocó mi turno, me di cuenta que los patrones apuntan con cualquier cosa, y me fascinó”, relató el conocido como ‘El embajador del piano’ de aquel momento en que vislumbró que la combinación de salsa con lo clásico sería un éxito.

“Sonido bestial”... El resto es historia

Fue entonces que, al unirse con Cruz para formalizar en la década de 1960 uno de los dúos salseros más reconocidos, avanzó musicalmente al crear temas que mezclaron y sorprendieron con ambos ritmos como “Sonido bestial”, “Agúzate”, “Guaguancó raro” o “Fantasía borinqueña”.

“Quisimos hacer un ‘statement’ (afirmación). No importa donde estemos, lo que va a hablar es la música, el producto”, enfatizó Ray.

Específicamente en “Sonido Bestial”, del disco El Bestial Sonido de Ricardo Ray y Bobby Cruz (1971), Ray incluyó en su introducción unas tonadas “bien disonantes” de Stravinsky, según explicó, pero luego quiso agregar “algo fuera de este mundo, un estudio de piano” de Chopin.

“Lo probé y dije: esto funciona. Se convirtió en el éxito más grande que hemos tenido. Hasta recibimos correspondencia de diferentes países de Europa y estudiaron la composición por la combinación de culturas”, contó.

“Uno quiere que a todo el mundo le guste lo que uno hace y tener éxito. Cuando lo hice, sabiendo que todo el mundo tiene su opinión, sabía que iba a hacer una monstruosidad de pieza”, destacó Ray sobre el legendario tema.

“Un pacto con Dios”

Ray y Cruz continuaron creando ambiciosos temas de rumba, guaracha, plena, bomba, mambo y son montuno como “La Zafra”, “Comején”, “El mulato”, entre otros, hasta que en el año 1974 ambos decidieron convertirse al cristianismo, alejándose de los escenarios.

Ray fue el primero en convertirse y Cruz lo hizo seis meses después, “un pacto con Dios” del cual no se han desligado, afirmó el pianista, con más de 100 discos en su carrera musical.

“Después de nuestra conversión, Dios empezó a tocar a muchos artistas. El ser humano es emocional y la experiencia con Dios tiene su componente emocional, pero lo primordial es el mensaje de la palabra de Dios”, filosofó.

La Academia Latina de Artes y Ciencias les otorgó a Ray y Cruz en 2006 el codiciado Grammy a la excelencia musical y, en el 2007, los volvió a honrar con el Grammy por el Mejor Álbum Tropical.