Teri Hatcher: “Me siento orgullosa de estar envejeciendo”

Teri Hatcher en La verdad de Ruth Finley (CORTESÍA )

A sus 60 años y con una carrera de más de 40 en el cine y la televisión, la actriz Teri Hatcher ha elegido abrazar su edad con los cambios físicos que ésta implique, alejándose así de tratamientos estéticos que, por ejemplo, pudieran quitarle las arrugas en la piel.

“Es una elección personal que creo que la gente tiene que tomar. Para mí viene de un lugar de sentirme orgullosa de estar envejeciendo porque si no envejeces estás bajo tierra”, dice la Hatcher, en un encuentro con medios mexicanos donde estuvo presente Crónica Escenario.

“La gente responde a la juventud porque es más ‘hermosa’ en esos términos, pero la edad también puede ser hermosa de una forma distinta”, añadió.

La actriz de Esposas desesperadas cuenta en entrevista que intenta envejecer de manera saludable, en términos de que aún pueda subir una colina corriendo, ir a nadar, caminar grandes distancias o salir con sus amigos. Pero apunta que eso no significa que no le importe cómo se ve, sino que le importa de una forma distinta.

“Creo que hay mucha aceptación y libertad en envejecer, en confiar que deberías estar haciendo cosas que te hacen feliz y si arreglar tu cara te hace feliz deberías hacerlo, no hay juicio pero creo que tienes que ser quien eres y encontrar la forma en que puedas expresarte”, comenta Hatcher.

“Así que no culpo a Hollywood por querer contratar gente que es joven y hermosa porque no lo veo de esa forma, yo lo veo de una forma en que esto es lo que soy así que qué oportunidades puedo crear para mí misma que me hagan feliz y hagan a la gente entrenarse y ese es mi foco”, expresó.

Esta reflexión surge en el marco de su más reciente trabajo como protagonista de la película de Lifetime, La verdad de Ruth Finley, que este sábado llega al canal a las 22:00 horas.

La actriz interpreta a Ruth Finley, quien vivió una serie de amenazas que desconcertaron a los investigadores y a su familia en el marco de la búsqueda policial del asesino en serie conocido como BTK.

Esta Lifetime Movie, que se estrena en el mes de la mujer, narra cómo la vida tranquila de Ruth (Teri Hatcher) y su esposo Ed (Tahmoh Penikett) en Wichita, Kansas, se ve repentinamente trastocada cuando Ed sufre un ataque cardíaco. Mientras él lucha por su vida en el hospital, Ruth comienza a recibir amenazas misteriosas que la dejan en estado de pánico.

Esto sucede al mismo tiempo que la ciudad tomada como rehén por el terror de un asesino en serie conocido como BTK - que luego fue identificado como Dennis Rader-, llamado así por su método de matar “atar, torturar, matar” (Bind, torture and kill), Ruth se ve envuelta en la paranoia, convencida de que será la próxima víctima, ya que comienza a recibir llamadas telefónicas amenazantes, las que se convierten en cartas escalofriantes.

Frente a esto Ruth denuncia a la policía que está siendo acosada y atacada por una persona que parece estar utilizando sus traumas del pasado en su contra.

A medida que el miedo a los asesinatos se apodera de Wichita, la historia de Ruth comienza a aterrorizar igualmente a la ciudad y la policía se afana por resolver su caso. En medio del frenesí de la persecución policial de BTK, Ruth es secuestrada, lo que provoca una conmoción en la comunidad.

Sin embargo, su repentina reaparición poco después del secuestro deja a los investigadores desconcertados y luchando por encontrar respuestas. Con el aumento de sospechas y el hallazgo de nuevas pruebas, las autoridades consideran la inquietante idea de que el perpetrador puede ser alguien íntimamente relacionado con Ruth.

Se trata de uno de los personajes que para Teri (Lois & Clark: The new adventures of Superman) implicó, precisamente, abrazar su edad y representar a una mujer mayor en pantalla.

“Me gustó ver a Ruth con arrugas en la frente, esta fue una mujer real, un momento de la historia real, lidiando con una ansiedad real, de una herida real en su mente. Así que espero poder seguir interpretando a más mujeres complicadas”, concluyó.