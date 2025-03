Duncan Dhu celebra cuatro décadas de historia en el Vive Latino

Duncan Dhu en el Vive Latino Tocaron temas clásicos. (José Jorge Carreón)

El escenario Pepsi Black del Vive Latino en su edición del 2025 fue el lugar indicado para la única presentación programada de Mikel Erentxun tocando los grandes éxitos de Duncan Dhu con motivo de los 40 años de que la icónica agrupación española iniciara su recorrido.

Sin Diego Vasallo pero acompañado por Rubén Caballero en la guitarra; Mikel Azpiroz, en teclados; Fernando Neira en el bajo y Karlos Arancegui en la batería, el concierto arrancó en punto de las 22 horas con “El ritmo de la calle”, el cual cedería su espacio a “Mundo de cristal” y la interpretación de “Cuando llegue el fin”.

La velada continúo con “Una calle de París” que daría paso a una reversión de “La barra de este hotel”, tema que en México sonaría en diversas estaciones de radio en el lejano 1987, cuando su disco El grito del tiempo comenzaba a venderse en el país. “A tientas” cedería su espacio a uno de sus temas inesperados de la noche, “Capricornio” y su eterno sueño a un lugar utópico y fantástico.

Duncan Dhu en el Vive Latino Un reencuentro esperado. (José Jorge Carreón)

Si bien la gente no conocía la mayoría de las canciones hubo grandes momentos como cuando “Rozando la eternidad” sonó y dejó el momento para uno de los temas favoritos de la agrupación para Mikel, la siempre potente “Palabras sin nombre” y una gran entrega del público ante “Esos ojos negros” y el clásico de “Cien gaviotas”, seguido por “La casa azul” que ya a nadie invita a entrar.

Tras esos temas Mikel diría a su audiencia que tenía ganas de hacer una versión de otro tema y canto su cover a “There is a light that never goes out” de The Smiths, seguida por “A un minuto de ti” de su etapa de solista, para cerrar la noche con la que quizá haya sido la mejor versión de “En algún lugar” haya interpretado el cantautor en sus últimas visitas a México.

Hay que recalcar que a pesar de ser la gira de los 40 años de Duncan Dhu por momentos se percibe cierta incomodidad en Mikel al regresar a los temas, lo que hace que no se sienta la gran magia que los temas pueden transmitir, y que, es innegable, que nos hace falta Diego Vasallo para poder llamar al grupo Duncan Dhu.